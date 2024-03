47% des femmes s'estiment en bonne santé alors qu'elles ne le sont pas, selon une étude

Une étude s’est penchée sur la perception des femmes sur leur santé et d’après les résultats, 47% des femmes interrogées se disent en bonne santé alors qu’elles ne le sont pas.

Pensez-vous être en bonne santé ? Voici l’une des questions qui a été posée à de nombreuses femmes dans le cadre d’une étude menée par les experts du département Santé du CSA (Consumer Science & Analytics) ainsi que le collectif Femme de Santé. Dans une conférence présentée le 8 mars dernier, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les chercheurs ont fait part des résultats de leur étude sur la perception des femmes de leur santé.

Cette étude a été réalisée pour en savoir plus sur les priorités des femmes en termes de santé ainsi que sur leur perception vis-à-vis de leur prise en charge. Pour mener ce sondage, les chercheurs ont interrogé 1 001 femmes âgées de 18 ans et plus. Ces dernières ont répondu à deux questionnaires en ligne sur leur perception de leur santé.

Une vision erronée de la santé

D’après les résultats du sondage, 87% des femmes interrogées se déclarent en bonne santé. Cependant, 47% d’entre elles affirment qu’elles se portent bien alors qu’elles sont atteintes d’un problème de santé et 21% se disent en bonne santé malgré une maladie chronique.

Selon les experts, ces chiffres traduisent un déni ou un manque d’attention des femmes sur leur santé. En plus de cela, les résultats montrent que peu de femmes se préoccupent de leur santé mentale car seulement 15% d’entre elles ont consulté un professionnel de santé mentale dans les 12 mois précédant le sondage. Pourtant, une importante charge mentale pèse toujours sur les femmes et ¾ d’entre elles estiment qu’il est difficile de concilier maternité et vie professionnelle.

Mais pourquoi les femmes se disent-elles en bonne santé alors qu’elles ne le sont pas ? D’après les résultats, les Françaises interrogées donnent la priorité à la santé de leur entourage (importante à 83%) plutôt qu’à leur propre santé (importante à 77%) et à leur bien-être (71%).

Une mauvaise prise en charge

Des questions ont également été posées sur la prise en charge des femmes en terme de santé. 35% des femmes interrogées estiment que la société ne se préoccupe pas de leur santé et 3 femmes sur 10 se disent peu informées à propos de la prévention, les dépistages et la fréquence de leur suivi.

Ce manque d’information serait lié aux déserts médicaux et à l’absence de professionnels de santé. Les médecins ne seraient également pas assez à l’écoute selon les Françaises interrogées. Les traitements sont parfois absents, insuffisants ou pas assez efficaces. Enfin, les diagnostics peuvent être très longs, que ce soit pour la prise d’un rendez-vous ou la détection d’une maladie.