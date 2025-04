47% des Français n'achètent pas assez de produits d'hygiène par manque d'argent

Selon un sondage publié ce lundi 7 avril, 47% des Français limitent leurs achats de produits d’hygiène par manque d’argent.

En France, tout le monde n’a pas assez d’argent pour faire ses courses et acheter des aliments de qualité ou des produits d’hygiène. Selon un récent sondage, 82% des Français disent “se serrer la ceinture” depuis un an. Une situation alarmante qui a des conséquences sur le mode de vie des Français.

Selon une étude menée par l’Ifop pour l’association Dons Solidaires, parue ce lundi 7 avril, 47% des Français limitent leur consommation de produits d’hygiène par manque de moyens, soit environ 8 millions de Français. Pour parvenir à cette conclusion, 4 003 personnes ont été interrogées à ce sujet en novembre 2024.

En plus de cela, 17% des personnes interrogées disent faire des choix entre l’achat de nourriture et de produits d’hygiène. Un chiffre qui monte jusqu’à 39% pour les personnes les plus précaires.

Les produits d’hygiène délaissés

Les produits d’hygiène qui sont le moins achetés par les Français, par manque d’argent, sont le maquillage et les produits de coloration. On retrouve ensuite les produits hydratants, les rasoirs et les déodorants, délaissés par 12% des Français. 9% des personnes interrogées renoncent à acheter de la lessive et du shampoing, 8% du gel douche, du savon et du dentifrice et 7% du papier toilette.

Au quotidien, ce manque de produits d’hygiène a des répercussions sur le mode de vie des Français. 15% des personnes interrogées espacent leurs shampoings pour économiser de l’argent et 10% se lavent sans gel douche. Chez les familles, 23% des parents et 44% des familles monoparentales renoncent à acheter des couches et utilisent des solutions de fortune pour changer leur bébé, avec des conséquences directes sur son hygiène.

“On fait avec les moyens du bord, on utilise du shampoing pour se laver le corps ou inversement, du gel douche pour la tête. Je fais rarement des lessives, je mets les vêtements à aérer pour éviter qu’il y ait des odeurs”, affirme Françoise, 63 ans, à Dons Solidaires, d’après des propos relayés par BFMTV.

Les jeunes et les femmes concernés

S’il existe des moyens pour économiser de l’argent en faisant ses courses, comme ces astuces délivrées par une maman pour dépenser moins de 200 euros par mois, ce fléau touche particulièrement les jeunes de moins de 35 ans. Selon l’étude, plus de 6 jeunes sur 10 (62%) déclarent restreindre leur consommation de produits d’hygiène en raison de difficultés financières, et 25% doivent choisir entre l’alimentation et l’hygiène.

Les femmes sont également touchées par la précarité menstruelle. 16% d’entre elles affirment manquer régulièrement de protections hygiéniques, ces dernières étant trop chères. Ainsi, 13% des femmes ont déjà dû utiliser d’autres moyens de protection de fortune, comme du papier toilette ou du tissu, par manque d’argent.

La réduction d’achat de produits d’hygiène a des conséquences directes sur le bien-être des Français. Ces personnes peuvent se sentir mal dans leur peau, avoir une faible estime d’elles-mêmes, ce qui peut conduire à l’isolement.