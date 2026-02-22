48% des jeunes de 15 à 29 ans estiment que fonder une famille n'est pas “un passage obligé”

Les ambitions évoluent avec les générations et aujourd’hui, les jeunes n’ont plus l’objectif de fonder une famille, comme le dévoile une récente étude.

Avec le temps, les objectifs de vie des générations changent. C’est ce que montre une étude menée par Elabe pour le Cercle des Economistes, révélée par RTL.

Pour mener cette étude, les chercheurs ont interrogé près de 5 000 jeunes âgés de 15 à 29 ans. Ce rapport montre comment les jeunes Français envisagent leur vie ainsi que les différences avec les anciennes générations.

Crédit photo : iStock

Fonder une famille n’est plus une obligation

Aujourd’hui, les jeunes recherchent avant tout le calme et l’équilibre personnel dans leur vie. 8 Français sur 10 estiment que l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle est encore plus important que le salaire dans un travail. Selon l’étude, 2 jeunes sur 3 préfèrent “une vie calme et sereine à une vie à mille à l’heure”.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, le modèle traditionnel du mariage et des enfants est moins important pour les jeunes. 48% des jeunes de 15 à 29 ans estiment que fonder une famille n’est plus “un passage obligé”. Cette tendance se ressent également chez les 25-29 ans, qui sont pourtant plus proches de ces choix de vie, car seulement 52% en font une priorité.

La santé au premier plan

Si les jeunes recherchent du calme dans leur vie, ils font également attention à leur santé, à la fois mentale et physique. D’après l’étude, 59% des personnes interrogées affirment qu’elles feront toujours “passer leur santé avant toute contrainte”, y compris la vie professionnelle.

Pour les jeunes, la santé mentale et physique ne doit donc pas être sacrifiée au profit d’une carrière ou des études. Le sommeil, l’alimentation, le repos et la préservation de la santé mentale restent prioritaires à l’ambition. Une nouvelle façon de penser, bien différente des anciennes générations.