Cette maman a donné le même prénom à ses quatre filles pour une raison étonnante

Mary Heffernan, une Américaine de 47 ans, a donné son prénom à ses quatre filles. Un choix qui a suscité de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux et qu’elle a tenu à expliquer en racontant son histoire.

Ce n’est pas un secret : trouver le prénom idéal pour son futur enfant relève parfois du parcours du combattant psychologique. Pour éviter tout ce tracas de réflexion, pourquoi ne pas leur donner son propre prénom ?

Aux États-Unis, cela arrive souvent avec l’ajout de l’acronyme Junior ou encore les chiffres romains “II” ou “III” appelés “the second” ou “the third” (“le deuxième” ou “le troisième”), utilisés surtout pour les prénoms masculins et perpétuer une certaine tradition familiale.

Rares sont les cas où ce sont les filles qui héritent du prénom de leur mère ou de leur grand-mère. C’est pourtant toute l’histoire du ranch “Five Marys”, situé en Californie. La propriétaire du ranch, Mary Heffernan, et son mari Brian ont eu quatre filles. Et elles s’appellent toutes Mary !

Crédit photo : Five Marys

Lorsqu’elle est tombée enceinte pour la première fois, Mary Heffernan était loin d’imaginer la décision qu’elle prendrait pour ses filles. L’Américaine a décidé d’appeler sa première fille Mary, comme elle, en hommage à sa propre mère, prénommée elle aussi Mary.

Mais sa deuxième, sa troisième et sa quatrième fille s’appellent aussi Mary. Quand elle a révélé les prénoms de ses enfants sur Facebook, la publication de la mère de famille est devenue virale.

Pour elle, ce choix s’explique par sa religion. Sa famille a « des deux côtés une longue tradition de femmes catholiques fortes et sûres d’elles prénommées Mary ». C’est la raison pour laquelle ils ont décidé de baptiser leur premier enfant Mary, en hommage à sa grand-mère, mais aussi leur deuxième, en hommage à son autre grand-mère.

Crédit photo : Five Marys

Mary et son époux Brian ignoraient qu’ils auraient quatre filles, mais lorsqu’ils ont appris que le sexe de leur troisième enfant, ils ont poursuivi sur leur lancée.

« On ne pouvait quand même pas avoir Mary, Mary et Sally. Nous devions simplement nous y tenir (...) Le prénom Mary est devenu un fil conducteur dans notre famille. Il unifie notre culture familiale, ce que j’apprécie énormément, surtout en élevant des adolescents dans le monde d’aujourd’hui. »

Un deuxième prénom et un surnom pour chacune

De nombreux internautes ont réagi à la publication avec surprise, se demandant si ce prénom identique prêtait à confusion dans la famille. La mère de famille a indiqué que chacune de ses filles avait un deuxième prénom et un surnom.

Crédit photo : Five Marys

Ainsi l’aînée, MaryFrances, est surnommée Francie, la deuxième, MaryMarjorie, est appelée Maisie, la troisième, MaryJane, est surnommée JJ, et sa cadette, MaryTeresa, est appelée Tessa. La confusion survient « seulement à l’aéroport » selon la propriétaire du ranch.

Face à certaines critiques et commentaires alarmistes, la mère de famille assume sa décision :

« Notre famille n’a pas besoin de l’approbation des autres. Les filles aiment leurs prénoms et c’est tout ce qui compte »

Pour Mary Heffernan et son mari Brian, le choix de ce prénom n’a rien d’un hasard :

« Mary est un prénom fort, qui porte en lui la force, l’humilité et la stabilité, des qualités que je valorise profondément en tant que mère et en tant que femme ».

Crédit photo : Five Marys

Elle ajoute se sentir « honorée de porter un prénom lié à de nombreuses générations de femmes fortes, confiantes et inspirantes », aussi bien dans sa propre famille que dans celle de son mari. Avec le temps, le prénom est devenu bien plus qu’un simple choix, mais un symbole familial.