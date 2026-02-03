Cette star d'OnlyFans a « la nausée » en découvrant qu'un membre proche de sa famille paie pour son contenu pour adultes

La jeune femme est tombée des nues quand elle a découvert, par hasard, qu’un membre de sa famille regardait son contenu sur OnlyFans.

Sharna Beckman partage du contenu avec l’aide de son compagnon

Les stars d’OnlyFans peuvent gagner gros sur la plateforme pour adultes. Mais parfois, se montrer aux yeux de tous peut avoir de drôles de conséquences. On pense par exemple à cette policière qui s’est fait démasquer par ses collègues.

C’est peu ou prou ce qui est arrivé à Sharna Beckman, une créatrice de contenu à plein temps sur OnlyFans. La jeune femme poste des photos suggestives et parfois, elle reçoit l’aide de son compagnon, Ricky, pour prendre ses clichés. Cependant, une autre personne qu’elle connaît très bien en a vu plus que ce que Sharna aurait voulu.

Elle découvre qu’un membre de sa famille est abonné à son contenu sur OnlyFans

Crédit photo : Shara Beckman/ Instagram

Sharna Beckman a aperçu par hasard le nom de son cousin dans la liste de ses abonnés. Elle a également découvert qu’il était inscrit depuis deux mois sans qu’elle s’en aperçoive. Trouvant cela bizarre, la jeune femme lui en a parlé. Et la réponse de son cousin fut tout aussi bizarre.

« Il a essayé de me faire croire que ce n'était pas lui, mais un ami marié qui ne pouvait donc pas utiliser son nom ni sa carte bancaire. Mon cousin a gentiment proposé de partager son nom et sa carte bancaire pour permettre à cet autre homme de rejoindre ma page », raconte-elle.

Sans surprise, Sharna Beckman n’a pas cru à cette version. Elle a même admis que cette histoire lui avait « donné la nausée ». D’ailleurs, la jeune femme n’en a pas parlé à sa famille. Elle a décidé de bloquer son cousin et de le retirer de la liste des abonnés.

Crédit photo : Shara Beckman/ Instagram

Enfin, elle ne comprend pas pourquoi son cousin n’a pas utilisé un pseudo pour passer inaperçu. « Genre, il voulait que je sache que c'était lui ? Et après ? », se demande-t-elle. Nul doute que son cousin pourrait adopter cette technique à l’avenir et ne plus s’attirer de problèmes.