Avec son mari, ils construisent une petite maison dans leur jardin pour héberger sa mère malade pour 26 000 euros

Yeli s’est installée au Texas avec son compagnon Benjamin, mais aussi sa mère, Liliana, qui vit dans une petite maison dans leur jardin, qu’ils ont construit eux-mêmes.

Yeli est en couple avec Benjamin Heidecker et sont tous les deux âgés de 32 ans. Ils ont décidé de s’éloigner des maisons traditionnelles en s’installant dans un barndominium, une grange aménagée en maison. Pour cela, ils ont acheté un terrain de 8 000 m2 au Texas au prix de 38 000 euros et ont construit leur habitat.

Crédit photo : Yeli Heidecker

Le couple a également convaincu Liliana, la mère de Yeli, de s’installer avec lui dans un camping-car sur son terrain. En effet, Liliana a des problèmes de santé et comme Yeli est mère au foyer et créatrice de contenus, elle peut s’occuper de sa mère au quotidien. En plus de cela, Liliana peut profiter de ses petits-enfants qui vivent juste à côté.

Ce couple n'est pas le premier à avoir cette idée. C'est également le cas de cette jeune fille qui a acheté une tiny house pour vivre dans le jardin de ses parents, ou encore de cet homme qui a installé son père de 83 ans dans un studio dans son jardin pour lui éviter la maison de retraite.

Une petite maison pour sa mère

Cependant, le couple a finalement décidé de ne pas laisser Liliana dans un camping-car. À la place, ils ont construit une petite maison sur leur terrain, spécialement pour elle.

"Nous avions peur qu'elle trébuche, tombe et se blesse. Nous avons la brillante idée de faire une petite maison champêtre comme la nôtre, mais nous-même", a expliqué Yeli à CNBC.

Crédit photo : Yeli Heidecker

En effet, le couple a dans un premier temps demandé des devis pour construire un second barndominium de 37 m2. Cependant, les prix oscillaient entre 53 000 et 78 000 euros, ce qui était trop cher. Ainsi, ils ont décidé de construire la maison et de faire les travaux eux-mêmes.

“Je ne vais pas vous mentir, c’était chaotique. C’était vraiment difficile mais en même temps, c’était incroyablement gratifiant et formidable de voir tout le travail accompli”, a confié Yeli.

Crédit photo : Yeli Heidecker

Une dépendance sur-mesure

Pour construire cette petite dépendance, Yeli et Benjamin ont fait appel à des entrepeneurs qui ont réalisé la structure de la maison, le sol en béton et l’électricité. De son côté, Benjamin a installé la cuisine, a fait la peinture et a posé les cloisons et les plaques de plâtre, aidé par Yeli. Une fois la maison finie, le couple a été très ému.

“C’était un moment particulier car nous l’avons construit pour ma mère. C’était très émouvant de le voir terminé car cela nous rappelle tous les souvenirs de mon mari et moi y ayant travaillé. On a l’impression que cela a renforcé nos liens. Cela vaut vraiment le coup si vous avez des parents âgés, mais même si vous n’avez pas de parent âgé, disposer d’un logement adapté pour quelqu’un ou lorsque vous recevez de la famille ou ce genre de chose, c’est agréable”, a expliqué Yeli.

Crédit photo : Yeli Heidecker

Cette petite maison est constituée d’une chambre, d’une salle de bain équipée d’un sèche-linge et d’un lave-linge, et d’un espace de vie. Dans la cuisine, on retrouve un four, un réfrigérateur et une plaque de cuisson. Liliana a emménagé dans cette petite maison en novembre 2025, bien qu’elle n’était pas totalement terminée.

“C’était la plus belle surprise que je pouvais espérer à mon retour de voyage. J’en suis ravie. Je ris car la maison est petite, mais j’ai absolument tout ce dont j’ai besoin. C’est parfait. J’adore être près de ma fille et de mes petits-enfants. Je me sens protégée et en sécurité”, a confié Villanueva à CNBC.

Crédit photo : Yeli Heidecker

Au total, la construction de cette petite maison a coûté 31 325 dollars, soit environ 26 500 euros. Liliana ne paie pas de factures puisque Yeli et Benjamin paient toutes les dépenses mensuelles comme l’eau, l’électricité et le gaz. Ainsi, la grand-mère se charge uniquement de son abonnement à la télévision, à 84 euros, et est très heureuse de vivre aux côtés de sa famille.