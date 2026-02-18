Une mère tue son petit ami après l'avoir surpris en train d'arracher le legging de sa fille de 11 ans

Aux États-Unis, une mère de famille a été accusée d’avoir poignardé son petit-ami à mort après l’avoir surpris en train d’abuser de sa fille.

Ce fut un terrible Noël pour Fabiola Lara Templos ! Cette mère de famille américaine, âgée de 39 ans, a tué un homme nommé Jose Humberto Alvarado, âgé de 45 ans, dans une résidence de West Walley, dans l’Utah.

La police a débarqué dans la matin, peu après 8h, pour découvrir le corps sans vie de l’individu dans le garage de la résidence. Selon plusieurs témoins présents, une bagarre se serait déclenchée après la découverte d’un sombre secret de famille. En effet, Fabiola aurait découvert que José, son petit-ami, avait abusé sexuellement de sa fille :

« Un homme a été retrouvé mort, présentant de multiples blessures par arme blanche. Une fois arrivés sur les lieux, les agents ont repéré une traînée de sang menant de l'endroit où le défunt a été retrouvé à une adresse où les agents s'étaient rendus quelques heures auparavant pour enquêter sur une infraction sexuelle »

Une soirée de Noël qui vire au drame !

Ils ont également appris par d'autres personnes présentes dans la maison que Mme Templos, son petit ami, sa fille de 11 ans et son fils adulte avaient participé à une fête dans la résidence vers 1h30 du matin, selon la déclaration sous serment.

« Les occupants ont déclaré aux enquêteurs que le fils adulte de l'accusée avait surpris le défunt en train de tenter d'agresser sexuellement la fille mineure de l'accusée et avait rapporté ce qu'il avait vu à l'accusée. Une fois informée de ce qui s'était passé, l'accusée a confronté le défunt et lui a présenté un grand couteau de cuisine, comme le montre la vidéo de surveillance de la maison. Dans la vidéo, on voit ensuite l'accusée poignarder le défunt à plusieurs reprises et on entend une grande agitation provenant des occupants de la fête »

La police de West Valley a également déclaré sur la plateforme sociale X qu'« Alvarado a été surpris en train d'enlever les leggings » de la jeune fille, mais que lorsque « les agents sont intervenus pour enquêter à ce moment-là... Alvarado s'était enfui ».

On voit sur la vidéo de surveillance Alvarado, blessé, s'éloigner du garage après avoir été poignardé, avant de s'effondrer.

« Le couteau utilisé a également été retrouvé dans le garage attenant, à l'intérieur d'une brouette. Le couteau était encore couvert de ce qui semblait être du sang »

Fabiola Lara Templos a été incarcérée à la prison du comté de Salt Lake pour être interrogée dans le cadre d'une enquête pour meurtre.