5 conseils pour manger équilibré sans se ruiner, d'après une experte en nutrition

On peut penser que pour manger sain et équilibré, il faut dépenser beaucoup d’argent. Pourtant, il existe quelques astuces à suivre pour faire des économies.

Le budget dont nous avons besoin pour faire nos courses peut être assez conséquent, notamment si l’on veut suivre une alimentation saine et équilibrée. Mais contrairement à ce que l’on peut penser, il est possible de bien manger sans se ruiner pour autant, en suivant simplement quelques astuces.

D’après des spécialistes de l’Université de l’Alabama à Birmingham (UAB), il suffit de faire les bons choix quand on fait ses courses. Selon Emily Davidson, gestionnaire du bien-être des employés à l’UAB, il est tout à fait possible de manger sain, varié et équilibré sans se ruiner.

“Le fait de maintenir une alimentation saine ne dépend pas seulement de ce que vous mangez, mais aussi de faire des choix conscients. Un peu de planification et de créativité peuvent aider les gens à avoir une alimentation nutritive sans se ruiner”, a-t-elle expliqué.

Planifier ses repas

Pour ne pas trop dépenser en faisant ses courses, Emily Davidson conseille de planifier ses repas de la semaine. Faites une liste des repas que vous voulez manger chaque jour et notez tous les ingrédients nécessaires. Ainsi, cela vous évitera d’errer dans les rayons du supermarché et d’acheter trop de choses.

En plus de cela, l’experte en nutrition recommande d’acheter des fruits et légumes de saison, pour éviter de payer des aliments chers qui ont dû être acheminés jusqu’en France.

Acheter en vrac

Les aliments en vrac sont moins chers que les autres. C’est également le cas des surgelés, qui ne perdent ni leur goût ni leurs nutriments quand ils sont congelés. Privilégiez les produits bruts et non transformés comme les haricots ou les petits pois. Moins riches en matière grasse, en sucre et en sel, ils sont également moins chers au kilo.

Crédit photo : iStock

Faire ses courses en ligne

Si vous souhaitez comparer les prix des articles dans un magasin, il est plus facile de le faire en ligne que chez soi. Ainsi, Emily Davidson conseille de privilégier le drive pour faire ses courses. Sur le site internet de votre supermarché, vous pourrez comparer tous les prix, rechercher les promotions et trouver des coupons de réduction.

Aller sur les marchés

Faire ses courses sur les marchés n’est pas nécessairement plus coûteux que de se rendre en magasin. Comme la vente se fait directement du producteur au consommateur, les prix des fruits et légumes sont moins chers. Emily Davidson conseille de se rendre sur les marchés avant la fermeture car c’est à ce moment-là que les commerçants baissent leurs prix afin d’écouter leurs stocks.

Conserver les restes

Enfin, le moyen le plus simple de faire des économies est de ne pas gâcher de nourriture et de conserver ses restes. Cela vous permet de faire un repas supplémentaire, de réaliser des économies tout en limitant le gaspillage alimentaire.