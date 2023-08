Voici la région où faire vos courses vous coûte le plus cher

Cette année, l’inflation alimentaire est montée en flèche, impactant tout le pays. Mais il y a certaines régions où cette inflation se ressent plus qu’ailleurs, si l'on en croit l’étude menée par BFM.

Si les prix de l’énergie et de certaines matières premières sont à la baisse ces dernières semaines, qu’en est-il de l’inflation alimentaire ? Va-t-elle suivre cette tendance ? Au mois d’avril, celle-ci atteignait les 15% selon l’INSEE.

Pour répondre à ces questions, BFM a lancé “le panier de BFM”. Ce concept consiste à évaluer chaque semaine les écarts de prix selon les régions des 50 produits les plus achetés par les Français.

Parmi ces produits, on retrouve notamment une bouteille de soda, un pot de pâte à tartiner, un camembert, une bouteille d’huile de tournesol, un paquet de couches, de l’eau de Javel, du pain de mie, une boîte d’œufs, du papier toilette et des croquettes pour chat.

Crédit photo : iStock

La Côte d’Azur et Nice, région et ville les plus chères

Pour cela, les journalistes ont choisi de cibler une cinquantaine de drives en périphérie ou en zones rurales. Les magasins situés au cœur des grandes villes ne sont pas pris en compte car leurs produits sont généralement plus chers, ce qui aurait donc faussé les résultats.

La chaîne BFM a donc dévoilé cette semaine son premier relevé et le résultat ne souffre d’aucune contestation. C’est dans la ville de Nice que le panier de courses coûte le plus cher, à hauteur de 190,09 euros, soit 10 euros de plus qu’en Occitanie par exemple, qui est la région la moins chère.

34 des 50 produits du panier sont les plus chers de France à Nice. Après la région niçoise, on retrouve sans surprise l’Île-de-France (185, 51 euros), suivie du Var (185,08 euros) et enfin, la région de Lyon (183,83 euros).