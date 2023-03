50 citations courtes pour votre bio Instagram

Vous cherchez une bio Instagram originale ? Vous êtes au bon endroit. Voici notre top 50 des meilleures citations courtes à mettre en bio Instagram.

Pour compléter votre compte Instagram, vous pouvez le personnaliser avec une phrase qui vous représente en bio. Cela peut être une citation sur la vie, un extrait de chanson qui vous parle ou une citation d'une célébrité restée dans les mémoires. Une chose est sûre, en inscrivant une citation courte mais punchy dans votre bio Instagram, vous vous démarquez des autres utilisateurs. En plus, vos abonnés en sauront un peu plus sur votre personnalité et votre état d'esprit du moment.

Une citation c'est une phrase, plus ou moins courte, qui vous parle. Souvent poétique, la citation résume des moments de vie. Si vous avez un compte Instagram, personnalisez-le avec un ou plusieurs citations répertoriées dans cet article. Voyage, amour ou amitié, vous trouverez la citation qui vous correspond.

Une citation dans votre bio Instagram, pour quoi faire ?

Dans votre bio Insta, écrivez une citation sur le monde, la vie ou le voyage. Crédit photo : IStock

Si vous avez un compte Instagram personnel, le fait de personnaliser votre bio Instagram permet à vos abonnés d'en savoir plus sur votre personnalité. Bien plus qu'une légende sous une publication, la citation est inscrite sur votre profil. C'est la première chose que les utilisateurs Instagram verront. Il est alors important de la mettre en valeur.

Dans le même sens, si vous avez un compte Instagram professionnel, la citation en bio met en valeur votre marque ou votre établissement. Pour résumer, une ou plusieurs citations en bio Insta, c'est que du plus !

10 citations courtes sur le thème du voyage et de la vie

Le voyage est l'une des premières inspirations pour les citations Instagram. Crédit photo : IStock

1. "Les limites n’existent que pour vous ralentir"

2. "La difficulté prouve que vous êtes sur la bonne route"

3. "Dis-moi où tu as mal, j’te dirai qui tu es."

4. « Les voyages forment la jeunesse » - Montaigne

5. « On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait pas où l’on va » - Christophe Colomb

6. "Rester c’est exister mais voyager c’est vivre"

7. "Sois heureux un instant, cet instant c’est ta vie"

8. "La différence est un espoir pour l’humanité"

9. "Tu peux courir à l’infini à la poursuite du bonheur, la terre est ronde autant l’attendre ici" - Orelsan – La terre est ronde

10. "Plus on prend de la hauteur et plus on voit loin"

5 citations courtes de célébrités pour votre bio Instagram

Parmi nos citations pour une bio Instagram préférées, ce sont les citations des célébrités. Crédit photo : IStock

11. "Pour être irremplaçable, il faut être différente" – Coco Chanel

12. “Il faut toute la vie pour apprendre à vivre.” – Sénèque

13. “La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter.” - Mère Teresa

14. « Celui qui veut voyager heureux doit voyager léger » - Antoine de Saint-Exupéry

15. “La vie ce n’est pas seulement respirer, c’est avoir le souffle coupé » - Alfred Hitchcock

10 citations courtes pour votre bio Instagram : extraits musicaux

Découvrez nos citations musicales pour votre bio Instagram. Crédit photo : IStock

Punchlines des rappeurs :

16. "Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom" – Nekfeu

17. "Si tu m’dis jt'aime, jte répondrai jt’aime bien" – Orelsan

18. "Mieux vaut un ennemi qu’un ami qui m’envie" – Lacrim

19. "Les sentiments c’est comme le fisc, il faut pas tout déclarer" - Gradur

20. “L’amour rend aveugle c’est vrai, ces temps-ci je ne vois plus ma meuf” - Niska

21. "La première relation t’a fait souffrir donc t’esquinteras la dernière" - Nekfeu – Takotsubo

22. “Si les meilleurs partent en premier, pourquoi suis-je toujours en vie ?”- Booba

23. "On ne se rend compte des choses qui comptent que quand on nous les arrache”- Nekfeu

24. “J’ai toujours le mauvais rôle mais je joue que les meilleurs films.”- Booba

25. “J’ai plus l’âge de tomber amoureux car tout ce qui tombe se brise.”- Guizmo

5 citations courtes et drôles pour votre bio Instagram

Et pourquoi pas une citation drôle ? Cela fera rire vos abonnés. Crédit photo : IStock

26. "Trop paresseux pour penser à une légende"

27. "Sauf erreur, je ne me trompe jamais"

28. "Ne me jugez pas je suis né génial, pas parfait"

29. "N’écrivez pas de légende sur Instagram, soyez une légende sur Instagram"

30. "Si j’connais ta meuf, ça veut dire qu’t’es cocu" - Lorenzo – Le son qui fait plaiz’

10 citations courtes en anglais pour personnaliser votre bio Instagram

Souvent, les utilisateurs d'Instagram préfèrent les citations en anglais. Crédit photo : IStock

31. "All you have is now" (Tout ce que tu as, c’est le moment présent)

32. "You’re my 1 in 7 billion" (Tu es mon 1 sur 7 milliards)

33. "Your hand fits in mine like it was made just for me" (Ta main s’ajuste à la mienne comme si elle était faite seulement pour moi)

34. "Life is way too short for bad vibes" (La vie est trop courte pour les mauvaises vibrations)

35. "I love you more than pizza, and that’s saying a lot" (Je t’aime plus que la pizza, et ça en dit long.)

36. "Don’t live a life regretting the things you didn’t do. Go do things!" (Ne vivez pas une vie à regretter les choses que vous n’avez pas faites. Allez faire des choses!)

37. "Your smile is literally the cutest thing I have ever seen in my life" (Ton sourire est, littéralement, le plus beau que j’ai vu de toute ma vie)

38. "P.S. I love you" (P.s. Je t’aime.)

39. "You’re my favorite hello and my hardest goodbye" (Tu es mon bonjour préféré et mon plus dur au revoir.)

40. "I can’t live without you, and I don’t want to try" (Je ne peux pas vivre sans toi et je ne veux pas essayer.)

5 citations courtes pour votre bio Insta sur les thèmes de l'amour et l'amitié

L'amitié et l'amour sont les thèmes préférés pour les citations Instagram. Crédit photo : IStock

41. “L’amitié, c’est l’amour en habits de semaine.”

42. "L’amour n’a pas à être parfait, il a juste à être vrai"

43. "Si tu n’aimes pas qui tu es, qui le fera?"

44. “L’une des plus grandes douleurs est d’aimer une personne que tu ne peux pas avoir.”

45. “Je ne suis pas un conquérant, mais pour ton cœur je ferai une exception.”

46. “Pour écouter la voix de l’amour, ferme les yeux et ouvre ton cœur. “

47. “L’amour est une amitié qui a fait de l’exercice pour devenir plus forte.”

48. "Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami."

49. “Lorsque la mer représentait ma tristesse, tu m’as appris à nager.”

50. "L’amour c’est comme un cyclone, il frappe sans prévenir"