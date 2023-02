100 citations courtes pour être inspiré

Pour un boost de motivation et un shoot d’inspiration, voici 100 citations courtes : des citations de philosophes, des pensées d’écrivains, des phrases d’acteurs, bref, des petits bouts de sagesse.

Il suffit parfois de quelques mots, quelques phrases, pour retrouver le moral. Des mots de soutiens prononcés par des proches ou des pensées de personnalités découvertes au hasard des lectures. Pour un boost de motivation, un shoot d’inspiration, on a sélection pour vous 100 citations courtes, sur la vie, l’amour, le bonheur, le travail ou encore la nature. Des petits bouts de sagesse de philosophes, des pensées positives d’écrivains, des mots d’inspiration de poètes, des conseils d’acteur. Des phrases simples mais inspirantes.

Citations courtes inspirantes et motivantes sur l’ambition

1) «Celui non occupé à naître est occupé à mourir.»

Bob Dylan, chanteur et musicien américain

2) «La première étape est de dire que tu peux.»

Will Smith, acteur américain

3) «Si c’est important pour toi, tu trouveras un moyen.»

Charlie Gilkey, auteur

4) «Au diable, faison-le.»

Richard Branson, entrepreneur britannique

5) «Rien ne s’est fait de grand qui ne soit une espérance exagérée.»

Jules Verne, écrivain français

6) «Tu peux, si tu crois que tu peux.»

George Reeves, acteur américain

7) «Reste inspiré. Reste fou.»

Steve Jobs, entrepreneur américain

8) «Vas sur tout chemin, car celui-ci n’existe que par tes pas.»

Augustin d’Hippone, dit Saint-Augustin, philosophe romain

9) «Laisse celui qui veut changer le monde se changer lui-même en premier.»

Socrate, philosophe grec

10) «Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes.»

Paulo Coelho, romancier brésilien

11) «Le destin n’est pas une question de chance, mais de choix.»

William Jennings Bryan, homme politique américain

12) «Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie.»

Johann Wolfgang von Goethe, romancier, dramaturge, poète et scientifique allemand

Citations courtes inspirantes et motivantes sur le travail

13) «Les bonnes choses arrivent à ceux qui travaillent fort.»

Anaïs Nin, écrivaine française

14) «Quoi que tu fasses, fais-le avec toutes tes forces.»

Marcus Tullius Cicero, dit Cicéron, avocat, homme d’état et orateur latin

15) «Nous sommes deux fois armés si nous nous battons avec foi.»

Platon, philosophe grec

16) «Tout travail noble est d’abord impossible.»

Thomas Carlyle, écrivain écossais

17) «Quoi que tu fasses, fais le bien !»

Walt Disney, producteur, réalisateur et scénariste américain

18) «Fais ce que tu dois faire jusque’à ce que tu puisses faire ce que tu veux.»

Oprah Winfrey, animatrice de télévision américaine

19) «Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d’ennuis te seront épargnés.»

Confucius, philosophe chinois

20) «Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.»

Confucius, philosophe chinois

Citations courtes inspirantes et motivantes sur la persévérance

21) «Continue. Vas-y à fond.»

Bryan Hutchinson, auteur

22) «Combat jusqu’au dernier soupir.»

William Shakespeare, dramaturge et poète anglais

23) «La persévérance garantit que les résultats arriveront.»

Paramahansa Yogananda, yogi indien

24) «Nous pouvons faire tout ce que nous voulons si nous persévérons assez longtemps.»

Helen Keller, autrice américaine

25) «Ta vitesse importe peu tant que tu n’arrêtes pas.»

Confucius, philosophe chinois

26) «La vie est fragile. Demain n’est pas garanti alors donne tout ce que tu as.»

Tim Cook, entrepreneur américain

Citation courte inspirante et motivante sur le courage

27) «Le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de la vaincre.»

Nelson Mandela, homme politique sud-africain

Citations courtes inspirantes et motivantes sur l’échec

28) «Si tu traverse l’enfer, continue.»

Winston Churchill, homme politique britannique

29) «Impossible est pour ceux qui ne veulent pas vraiment.»

John Keats, poète britannique

30) «Essaye encore. Echoue de nouveau. Échoue mieux.»

Samuel Beckett, écrivain, poète et dramaturge irlandais

31) «Le vrai succès est celui qui s’est inventé lui-même.»

Al Goldstein, acteur pornographique américain

32) «La qualité de l’homme se calcule à sa démesure. Tenez, essayez, échouez même, ce sera votre réussite.»

Jacques Brel, chanteur belge

Citations courtes inspirantes et motivantes sur le temps

33) «Rien ne vaut plus que ce jour.»

Johann Wolfgang von Goethe, romancier, dramaturge, poète et scientifique allemand

34) «Le passé ne correspond pas à l’avenir.»

Tony Robbins, coach américain

35) «J’ai l’intention de vivre pour toujours. Jusqu’ici tout va bien.»

Steven Wright, acteur américain

36) «J’aime les limites du temps. J’aime le bruit qu’elles font lorsque je passe à côté.»

Douglas Adams, écrivain britannique

37) «À vivre dans les lendemains, on meurt les rêves entre les mains.»

Johann Dizant, romancier

38) «Chaque moment est un commencement.»

T.S. Eliot, poète américain naturalisé britannique

39) «Il ne faut aucun regret pour le passe, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l’avenir.»

Jean Jaurès, homme politique français

Citations courtes inspirantes et motivantes sur la sagesse et la connaissance

40) «Le fou se questionne, le sage demande.»

Benjamin Disraeli, homme politique britannique

41) «La vérité est dans la simplicité.»

Maxime Lagacé, joueur de hockey sur glace canadien

42) «L’esprit le plus sage a toujours quelque chose à apprendre.»

George Santayana, écrivain et philosophe américano-hispanique

43) «Ne sois pas humble, tu n’es pas si génial.»

Indira Gandhi, femme politique indienne

44) «La sagesse, c’est d’avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit.»

Oscar Wilde, écrivain, dramaturge et poète irlandais

45) «L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà l’équation.»

Averroès, mathématicien et médecin

Citations courtes inspirantes et motivantes sur la bonté

46) «Quoi que tu sois, sois bon.»

Abraham Lincoln, homme politique américain

47) «Sois fidèle à ce qui existe en toi.»

André Gide, écrivain français

48) «Une seule hirondelle ne fait pas le printemps, un seul acte moral ne fait pas la vertu.»

Aristote, philosophe grec

49) «Combattre le mal par le bien est honorable, lui résister par le mal est funeste.»

Mahomet, chef religieux

50) «La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu’il n’existe pas.»

Charles Baudelaire, poète français

51) «Dans la vie, on ne fait pas ce que l’on veut mais on est responsable de ce que l’on est.»

Jean-Paul Sartre, écrivain et philosophe français

52) «Agis avec gentillesse, mais n’attends pas de la reconnaissance.»

Confucius, philosophe chinois

53) «Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais donne autant de lumière.»

Abbé Pierre, religieux français

Citations courtes inspirantes et motivantes sur l’amour

54) «Si tu fais le choix de l’amitié, tu ne risques pas de connaître les déceptions de l’amour.»

Mostefa Khellaf, auteur

55) «Le sexe entre deux personnes, c’est beau. Entre cinq personnes, c’est fantastique.»

Woody Allen, réalisateur américain

56) «Ô tristesse ! On passe la moitié de sa vie à attendre ceux qu’on aimera et l’autre moitié à quitter ceux qu’on aime.»

Victor Hugo, écrivain et poète français

57) «Aimer quelqu’un qui vous aime aussi, c’est du narcissisme. Aimer quelqu’un qui ne vous aime pas, ça, c’est de l’amour.»

Frederic Beigbeder, écrivain français

58) «Sans élégance de coeur, il n’y a pas d’élégance.»

Yves Saint-Laurent, couturier français

59) «La plus belle des folies n’est pas d’aimer mais de permettre à l’autre de s’aimer.»

Jacques Salomé, écrivain français

60) «La plus belle femme du monde est toujours celle dont les yeux savent vous parler d’amour.»

Bernard Willems-Diriken, dit Romain Guilleaumes, moraliste belge

61) «Le sentiment de ne pas être aimé est la plus grande des pauvretés.»

Mère Teresa, religieuse albanaise naturalisée indienne

62) «On ne souffre jamais que du mal que nous font ceux qu’on aime. Le mal qui vient d’un ennemi ne compte pas.»

Victor Hugo, écrivain et poète français

63) «Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.»

Alphonse de Lamartine, écrivain français

64) «Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction.»

Antoine de Saint-Exupéry, aviateur et écrivain français

65) «Dans la vengeance et en amour, la femme est plus barbare que l’homme.»

Friedrich Nietzsche, écrivain et philosophe allemand

66) «La beauté est dans le regard de celui qui regarde.»

Oscar Wilde, écrivain, dramaturge et poète irlandais

67) «Là où il y a l’amour, il y a la vie.»

Mahatma Gandhi, homme politique et guide spirituel indien

Citations courtesinspirantes et motivantes sur la nature

68) «Rappelez-vous de regarder les étoiles et non pas vos pieds.»

Stephen Hawking, physicien théoricien britannique

69) «Va prendre tes leçons dans la nature.»

Léonard de Vinci, peintre italien

Citations courtes inspirantes et motivantes sur l’imagination

70) «Tout ce que l’esprit peut imaginer est réel.»

Pablo Picasso, peintre et sculpteur espagnol

71) «La réalité est fausse. Seuls les rêves sont réels.»

Tupac Shakur, rappeur américain

72) «Les bonnes idées, on les a dans sa tête, pas dans ses notes.»

Claude Chabrol, réalisateur français

73) «L’imagination a le pouvoir de nous rendre infinis.»

John Muir, écrivain américain

Citations courtes inspirantes et motivantes sur la vie

74) «Au moment même où j’ai découvert le sens de la vie, ils l’ont changé.»

George Carlin, humoriste américain

75) «Nous cherchons plus à dure que nous n’essayons de vivre.»

Andy Warhol, artiste américain

76) «La vie, c’est ce qui arrive quand on est occupé à faire d’autres plans.»

John Lennon, chanteur et musicien britannique

77) «Les deux jours les plus importants de ta vie sont le jour où tu es né et celui où tu as trouvé pourquoi.»

Mark Twain, écrivain et essayiste américain

78) «Si vous voulez que la vie vous sourit, apportez-lui d’abord votre bonne humeur.»

Spinoza, philosophe néerlandais

79) «La vie est plus belle que la prudence.»

Abbé Pierre, religieux français

80) «La vie est belle, je vaux la peine d’être têtue.»

Maurane, chanteuse belge

81) «La vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre à danser sous la pluie.»

Sénèque, philosophe romain

82) «Si la rose est belle fleur, c’est aussi parce qu’elle s’ouvre.»

Charles de Leusse, écrivain

83) «La vie est un mystère qu’il faut vivre, et non un problème à résoudre.»

Mahatma Gandhi, homme politique et guide spirituel indien

84) «La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre»

Albert Einstein, physicien théoricien allemand

85) «La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents.»

Confucius, philosophe chinois

86) «Il faut toute la vie pour apprendre à vivre»

Sénèque, philosophe romain

87) «La vie est un défi à révéler, un bonheur à mériter, une aventure à tenter.»

Mère Teresa, religieuse albanaise naturalisée indienne

88) «La vie est une aventure audacieuse ou elle n’est rien»

Helen Keller, autrice américaine

89) «Il n’y a que deux conduites avec la vie : ou on la rêve ou on l’accomplit.»

René Char, poète français

90) «Se dépouiller du superflu, c’est devenir positif et être riche de la vie.»

Jean Gastaldi, auteur

Citation courte inspirante et motivante sur la mort

91) «Au paradis, toutes les personnes interessantes n’y sont pas.»

Friedrich Nietzsche, écrivain et philosophe allemand

Citations courtes inspirantes et motivantes sur le bonheur

92) «Le bonheur, c’est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles.»

Indira Gandhi, femme politique indienne

93) «Le bonheur est parfois caché dans l’inconnu.»

Victor Hugo, écrivain et poète français

94) «Le bonheur n’est pas d’avoir tout ce qu’on désire mais d’apprécier ce que l’on a…»

Paulo Coelho, romancier brésilien

95) «Le bonheur, c’est de continuer à désirer ce que l’on possède.»

Augustin d’Hippone, dit Saint-Augustin, philosophe romain

96) «Le bonheur est la seule chose qui se multiplie quand on la partage»

Albert Schweitzer, médecin alsacien

97) «Le bonheur est un rêve d’enfant réalisé dans l’âge adulte»

Sigmund Freud, neurologue et psychanalyste autrichien

98) «Le succès c’est d’avoir ce que vous désirez. Le bonheur c’est aimer ce que vous avez.»

H. Jackson Brown, auteur américain

99) «Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d’autre.»

Paul Éluard, poète français

100) «La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d’aujourd’hui.»

Franklin D. Roosevelt, homme politique américain

Bonus : proverbes courts

«Mieux vaux rater sa chance que de ne pas l’avoir tentée.»

Proverbe chinois

«Tu ne seras pas aimé si tu ne penses qu’à toi.»

Proverbe italien

«Faute avouée est à moitié pardonnée.»

Proverbe français

«À qui sait attendre, le temps ouvre ses portes.»

Proverbe chinois

«Attraper le vent et courir après une ombre.»

Proverbe chinois

«Aime ton ami tant qu’il te le rend bien.»

Proverbe italien

«On ne fait pas d’omelettes sans casser des oeufs.»

Proverbe français

«Santé et gaieté donnent la beauté»

Proverbe espagnol.

«Méchanceté s’apprend sans maître.»

Proverbe allemand

«La vie est un voyage au milieu de la nuit.»

Proverbe indien