Top 50 des meilleures punchlines

Une punchline est une phrase percutante portant un message fort ou choc. Focus sur les meilleures punchlines à retenir et à ressortir.

Qu'est-ce qu'une punchline ?

Une punchline est une phrase choc très utilisée dans le rap en Belgique, France ainsi que d’autres pays francophones. Il est possible de parler de punchline dans le monde du graffiti et dans celui du rap. Dans une chanson de rap, elle arrive souvent comme une chute à la fin du texte pour être encore plus percutante. La punchline tient une place importante dans la culture hip-hop en France.

Les punchlines sont une sorte de citation proverbe provenant d’une chanson, publicité, morceau ou musique inspirants. Les poètes du 21èmesiècle réalisent des vers dans leurs chansons. Pour révolutionner le secteur de la chanson en France et en Belgique, les rappeurs proposent leurs citations accompagnées d'images. Cela permet de partager les meilleures punchlines d’un artiste donné sur les réseaux sociaux et de découvrir de nouvelles citations signées par d’autres.

Une punchline est une phrase choc réalisée par un artiste (un rappeur), qui a tendance à interpeller la personne qui l'entend. Elle est très utilisée dans le hip-hop de Belgique et de France. À l'instar des citations, ce sont des phrases inspirantes. Le hip-hop n'est pas uniquement réservé aux ados, mais aussi aux adultes. Pour interpeller le public, une citation doit véhiculer une émotion (haine, joie, colère, dégoût, tristesse, vie, peur…).

Certains rappeurs français se démarquent par un style unique en punchlines. Parmi les plus célèbres, il convient de citer Disiz, Booba, IAM, Seth Gueko, Hugo TSR, Despo Rutti, Nakk Mendosa, Rohff, Kery James, Fonky Family, Youssoupha, Orelsan, Oxmo puccino…

Le rap revêt un caractère très concurrentiel. Ainsi, il est nécessaire pour un rappeur de se faire une réelle notoriété. Cependant, il n'est pas toujours facile de se faire un nom dans cet univers, notamment pour un nouvel arrivant. Pour acquérir cette notoriété tant recherchée, il est nécessaire de s’armer de tout son talent.

Par ailleurs, le terme «punchline» est également employé dans le monde des musiques électroniques, notamment de la techno hardcore.

Dans son livre «Punchlines», le professeur agrégé et docteur en philosophie nommé Daniel Adjerad analyse, décortique et remet ce mot qui veut tout et rien dire dans le contexte historique et musical. Daniel Adjerad amorce une réflexion sur la notion de punchline dans le rap français.

En ce qui concerne l'histoire de la punchline, Rakim a été le premier à avoir théorisé le flow et à utiliser le terme «punchline» dansI Ain’t No Jokeen 1978. Jean-Pierre Seck est à l’origine du label 45 Scientific, en compagnie de Gerlado, Ali et Booba. En France, Lino l’a introduit dans le vocabulaire courant avec le titre Punch Line. Fababy est l’artiste qui revendique le plus l’art de punchline dans ses textes. Daniel Adjerad, quant à lui, cite Seth Gueko incarné en Professeur Punchlineen 2015. De nombreuses punchlines de Booba sont célèbres, dont celle-ci « Punchline anti-aérienne, si je lâche des paroles en l’air ».Daniel Adjerad perçoit cet extrait comme un «bijou lyrical aux multiples facettes».

La punchline est apparue dans les années 60 dans le domaine de la boxe grâce à la gouaille de Mohamed Ali. Elle a été appliquée au rap dans les années 80 sous la plume du rappeur Rakim. L’auteur prend comme point de départ le succès « Bonjour » du rappeur Vald pour proposer une analyse vivante de la joute verbale.

Dans l’un de ses livres nommé «Punchlines», l’auteur DanielAdjerad raconte l’histoire d'un homme qui adore une chanson de Vald. Ilanalyse cette figure de style, prisée pour son côté percutant aussi bien par les chanteurs de rap que par les politiciens dans le domaine politique.

Dans cet article destiné aux fans de paroles, de titres et d'albums, nous regroupons les meilleures phrases des rappeurs ou artistes du moment tels que ceux venant de France comme Booba, PNL, Fianso, RK, Seth Gueko…

Top 10 des punchlines du rap français

Bien connues des ados en France, les punchlines sont des citations, des répliques ou des phrases utilisées dans le domaine de la musique, notamment dans la culture urbaine, le rap et le hip-hop. Des concours de clash se basent sur cet art de la punchline. Ce dernier est pratiqué par les punchliners ou punchlineurs. Voici une liste des meilleures punchlines du rap français.

Punchline numéro 1 : « Épousant l’art, je me sens comme Renaud mentalité blouson noir. » Seth Gueko

Punchline numéro 2 : « Aucune rivière de larmes ne peut noyer un chagrin. » Fababy

Punchline numéro 3 : «Ton absence est la pire des présences.» Nekfeu

Punchline numéro 4 : « Avant j’étais moche dans la tess, aujourd’hui je plais à Eva Mendes. » PNL

Punchline numéro 5 : « Elle a sa petite culotte qui fuit comme une piscine à débordement. » Kaaris

Punchline numéro 6 : « Aymé ? C’est plus qu’un personnage de H. » Nekfeu

Punchline numéro 7 : « Tu ne peux que gagner quand t’as rien à perdre. » Booba

Punchline numéro 8 : « Si je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l’immobilier. » Booba

Punchline numéro 9 : « Vas-y mets-toi en valeur, mais n’oublie pas tes valeurs. » Jul

Punchline numéro 10 : «Ta deuxième vie commence quand tu prends conscience que t'en as qu'une» Georgio

Top 7 des punchlines de rap sur la cuisine

Que ce soit en littérature, en peinture ou au cinéma, la nourriture est une source d’inspiration pour les esprits créatifs français. Pays de la gastronomie, la France a vu ses artistes faire de la cuisine une thématique essentielle de leur création. Voici un top des punchlines proposées par les rappeurs gastronomes.

Punchline numéro 1 : « Rafale de pruneaux sur le comico, au menu c'est un tajine au poulet » Kaaris

Punchline numéro 2 : « J’représente la banlieue comme un grec-frites » Booba

Punchline numéro 3 : « Fais couler du fromage fondu sur ta pomme de terre » Alkpote

Punchline numéro 4 : « Une entrecôte, un verre de vin, et nique sa mère la vie d'avant » Ninho

Punchline numéro 5 : « Bébé m'fait du tiep et verse l'arôme Maggi » Niska

Punchline numéro 6 : « Mec de tess, thon à la catalane, chips bolognaise » Nessbeal

Punchline numéro 7 : « J'partage les penne, mais qui partage mes peines ? » Maes

Top 3 des punchlines de rap sur l'été

Qu'elles soient hardcores, drôles, techniques ou absurdes, les punchlines de rap sur l'été sont nombreuses :

Punchline numéro 1 : « On mettait 2 euros chacun pour pouvoir mettre le quart d'un plein, l'été c'est le feu y'avait tout le quartier à la Ciotat » Jul

Punchline numéro 2 : «Pensée pour ceux levés de bonne heure […] qui passent leurs week-ends dans les parcs et attendent leurs vacances comme les Français que les Alliés débarquent»

Punchline numéro 3 : « Paris Plage est une chienne, un cache-misère : baignade interdite aux portes de l'enfer » Papillon

Top 30 des punchlines de rap sur l'amour

Chaque rappeur (Nekfeu, Orelsan ou encore PNL) a sa propre manière de dire «je t'aime» dans ses chansons et ses textes. Certaines citations sont des déclarations d'amour, tandis que d'autres parlent de relations amoureuses impossibles ou brisées. Voici un top des meilleures punchlines de rap sur l'amour :

Punchline numéro 1 : «Un jour, tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom» Nekfeu

Punchline numéro 2 : «Ton absence est la pire des présences» Nekfeu

Punchline numéro 3 : «La réponse à toutes mes questions s’endort à mes côtés» Orelsan

Punchline numéro 4 : «Ta peine est ma peine, ma vie est la tienne» Orelsan

Punchline numéro 5 : «Ça commence par du Roméo et Juliette, ça finit par du Jacquie et Michel» Damso

Punchline numéro 6 : «À toutes ces générations mariées trop tôt, qui m'donnent espoir quand j'vois les couples vieillir ensemble sur les photos» Orelsan

Punchline numéro 7 «Elles ont peur de l'orage, mais rêvent toutes d'un coup de foudre» Orelsan

Punchline numéro 8 : «Elles ont peur de l'orage, mais rêvent toutes d'un coup de foudre» Tunisiano

Punchline numéro 9 : «C'est toujours le même style de fille dont tu tombes amoureux, tu sais, le style de fille qui t'rend malheureux» Orelsan

Punchline numéro 10 : «J'écris des chansons d'amour pour ceux qui font l'amour, mais dont l'cœur est encore vierge» Gringe

Punchline numéro 11 : «Je t’ai tout donné, apparemment même l’envie de me quitter» Klub des Losers

Punchline numéro 12 : «Mes sentiments sont glacés, ralentis, incompréhensibles, quelques »je t'aime« de plus m'auraient rendu invincible, mais ta haine pour ce monde est plus fort que ton amour pour moi» PNL

Punchline numéro 13 : «Que fait-on d'un amour immortel, mais censuré par des mensonges réguliers ? T'es tellement belle quand t'es fâchée, ouais, j'aimerais tout effacer, construire un nouveau passé, recoller c'qui est cassé, mais, qu'est-ce-qui s'est passé ?» PLK

Punchline numéro 14 : «Maintenant, j'pourrais baiser plein d'bonnes meufs, sauf qu'entre-temps, j'ai trouvé la bonne meuf, donc j'm'en bats les couilles des bonnes meufs» Orelsan

Punchline numéro 15 : «On passait du temps à essayer d'en passer» Damso

Punchline numéro 16 : «La nuit j'fume et j'nous revois : T'es mon plus beau cauchemar» PLK

Punchline numéro 17 : «J'te fais pas la morale, j'te fais l'amour, mon amour. Pas avec mon corps, avec mon cœur mon amour.» Disiz

Punchline numéro 18 : «Donne-moi ta main, le film va durer toute une vie» Ninho

Punchline numéro 19 : «avec le temps tout partira sauf les blessures et les regrets» Disiz

Punchline numéro 20 : «La vie, une condamnation, l'amour en est qu'une caution» Damso

Punchline numéro 21 : «J'ai regardé ta vie et tes faits et gestes, entre dans mes nuits, caresse mes rêves» Ash Kidd

Punchline numéro 22 : «J’étais nul en maths, car quand on aime on ne compte jamais» La Fouine

Punchline numéro 23 : «Les sentiments ça ralentit, le cœur fermé, là j'suis à fond» PNL

Punchline numéro 24 : «Je sais que l'amour c'est compliqué, mais avec toi, c'est plus facile» Dadju

Punchline numéro 25 : «T'aimes ta meuf parce que c'est pas une traînée. Tu trompes ta meuf parce que c'est pas une traînée» Orelsan

Punchline numéro 26 : «Si l'amour est aveugle j'te crèverai les yeux pour que tu m'aimes encore plus» Lino

Punchline numéro 27 : «J'ai de l'amour que pour très peu de gens, car il ne m'reste que très peu de temps» Dinos

Punchline numéro 28 : «L’amour n’est qu’un mot, mais vous lui donnez une définition» Eminem

Punchline numéro 29 : «Tes sentiments se prennent des murs tellement il fait noir dans les cœurs» Rohff

Punchline numéro 30 : «j'ai envie d'amour, mais ça s'achète pas quand j'en donne c'est gratuit ces bâtards m'le rendent pas» Ademo