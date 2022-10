Très appréciés dans les messages échangés avec nos proches, amis ou encore famille, rares sont les messages envoyés sans des emojis. Mais connaissez-vous la réelle signification de chacun ? On fait le point sur 50 emojis présents sur nos claviers de smartphones.

Des petites icônes très appréciées. Selon l’étude mondiale “Adobe Future of Creativity” réalisée par Adobe et qui a interrogé 10.000 utilisateurs dont 1.000 Français, les emojis ont une place très importante dans notre communication digitale personnelle mais aussi professionnelle. Preuve en est, 74% des Français de cette enquête affirment utiliser les emojis dans un cadre professionnel.

À voir aussi

Le mot “emoji” provient du japonais et associe deux mots de la culture nippone : “e” qui signifie “une image” et “moji” qui signifie “une lettre”. En français, la traduction exacte du mot serait “pictogramme”, “émoticône” ou encore “smiley” qui provient de l’anglais. Certains de ces pictogrammes auraient d’ailleurs plus la côte que d’autres. En France, le top 5 des icônes les plus utilisées classe le smiley éclats de rire en première place, suivi par le smiley bisou coeur, le smiley mort de rire, le smiley clin d’oeil et le pouce levé.

Si l’on peut noter que les emojis prennent une place de plus en plus importante dans nos échanges digitaux, qui n’a jamais envoyé une de ces petites icônes à ses parents, ses potes ou encore ses collègues, connaît-on vraiment leur réelle signification ? Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons récapitulé les significations et interprétations possibles de 50 émoticônes. Démarrons sans attendre les explications sur ces petits pictogrammes 100% digitaux.

50 émoticônes et leurs significations

1 - Coeur rouge

Nom : Coeur

Signification : Le cœur rouge désigne l’amour et la passion. On l’envoie à son amoureux ou son amoureuse ou à ses proches.

2 - Coeur rouge brisé

Nom : Coeur brisé

Message : Le cœur rouge brisé signifie une rupture amoureuse mais aussi la tristesse.

3 - Coeur orange

Nom : Coeur orange

Signification : Il est utilisé pour envoyer de l’énergie positive à quelqu’un

Autre interprétation : Il peut également être envoyé pour signifier qu’on préfère rester amis avec un(e) prétendant(e)

4 - Coeur jaune

Nom : Coeur jaune

Message : Il désigne le bonheur et l’amitié. On l’envoie à un proche pour lui témoigner une dose d’amour

5 - Coeur vert

Nom : Coeur vert

Signification : Il est utilisé pour représenter l’amour de la nature

Autre interprétation : Il peut également être envoyé à quelqu’un pour tenter la réconciliation ou pour montrer sa jalousie

6 - Coeur bleu

Nom : Coeur bleu

Message : Il désigne la loyauté, la confiance et l’amitié. Il peut être envoyé à un ami très proche

7 - Coeur violet

Nom : Coeur violet

Signification : Il désigne le désir et l’attirance sexuelle

Autre interprétation : Il peut également être envoyé pour parler d’honneur et de richesse

8 - Coeur blanc

Nom : Coeur blanc

Message : Il désigne l’amour pur mais platonique

Autre interprétation : Il peut également être employé pour signifier qu’on pense à une personne décédée

9 - Coeur marron

Nom : Coeur marron

Signification : Il représente un coeur recouvert de chocolat. On l’envoie à une personne qui a besoin d’une dose d’amour légère

10 - Coeur noir

Nom : Coeur noir

Message : Il désigne l’humour noir. On l’emploie pour préciser qu’il s’agit d’une blague ou que les propos sont ironiques

Autre interprétation : Il peut également être employé pour désigner le deuil ou la peine

11 - Deux coeurs roses

Nom : Deux coeurs

Signification : Il est envoyé pour témoigner de l’amour mutuel envers le destinataire. Il peut être envoyé à notre meilleure amie par exemple

12 - Deux coeurs roses qui tournent

Nom : Coeurs qui tournent

Message : Il désigne la compréhension. On l’envoie à quelqu’un pour tenter de s’excuser auprès de lui mais aussi pour appui le besoin d’amour de son destinataire

13 - Coeur rose qui brille

Nom : Coeur étincellant

Signification : Il désigne le bonheur. Il est envoyé en signe de fierté mais aussi pour annoncer une bonne nouvelle

14 - Coeur rose emballé

Nom : Coeur avec ruban

Message : On l’envoie à une personne pour qui on est dévoué

Autre interprétation : Il peut également désigner un beau geste

15 - Coeur rose avec une flèche

Nom : Coeur et flèche

Signification : Il représente le fait que la personne soit en train de tomber amoureuse de l’autre mais aussi pour dire “Je t’aime” à son être bien-aimé

16 - Emoji tas de caca

Nom : Tas de caca

Message : Avec ses yeux grands ouverts et sa mine réjouie, l’émoticône caca est utilisé de manière humoristique pour alléger le ton d’une discussion ou simplement se moquer du sujet discuté

Caractéristique : Tellement populaire depuis quelques années, il dispose de son propre coussin pour décorer votre intérieur de maison ou d’appartement

17 - Smiley sourire

Nom : Visage sourire

Signification : Le smiley au visage souriant signifie un sourire amical et sympathique

Autre interprétation : Il peut parfois être interprété comme ironique, condescendant et passif agressif

18 - Smiley larmes aux yeux

Nom : Visage souriant avec une larme

Message : Il représente la fierté et est également utilisé lorsque l’on vient d’apprendre une bonne nouvelle

Caractéristique : Selon les World Emoji Awards, ce smiley est le plus populaire de toute la liste de smiley visage

19 - Smiley qui retient ses larmes

Nom : Visage retenant ses larmes

Signification : S’il ressemble à l’émoticône du visage retenant ses larmes de joie, celui-ci est plus triste et insistant. On l’envoie pour implorer l’aide et le pardon de quelqu’un

Autre interprétation : Il peut également être envoyé à quelqu’un pour tenter de le soudoyer

20 - Smiley aux sueurs froides

Nom : Visage avec une goutte de sueur

Message : Avec sa goutte d’eau au bord de la tempe, cet emoji est envoyé pour dire que le pire a été évité

Autre interprétation : On l’envoie également en guise de soulagement et pour désigner le malaise et l’incompréhension dans la discussion

21 - Smiley rire aux larmes

Nom : MDR (mort de rire)

Signification : On l’utilise lorsqu’on trouve quelque chose de très drôle

Caractéristique : C’est l’emoji qui a été le plus utilisé entre 2011 et 2021

22 - Smiley avec une larme

Nom : Visage qui pleure

Message : Ce visage avec les sourcils tournés vers le bas et la larme au coin d’un oeil représente la tristesse. Il se présente comme une forme de sympathie suite à l’annonce d’une nouvelle triste

23 - Smiley ange

Nom : Visage d’ange avec un halo sur la tête

Signification : On l’utilise lors de bonnes actions avec le comportement qui va avec

Autre interprétation : Il peut également être utilisé pour chercher à flirter avec quelqu’un

24 - Smiley tête à l’envers

Nom : Tête à l’envers

Message : Avec sa tête en bas et son sourire à l’envers, cet émoticône représente l’ironie. On l’utilise pour signifier qu’on vit une situation totalement absurde

25 - Smiley clin d’oeil

Nom : Clin d’oeil

Signification : Il est utilisé pour représenter l’esprit joueur, malin et affectueux

Autre interprétation : D’autres personnes estiment que cet émoticône représente la suggestivité ou encore le sarcasme

26 - Smiley soulagé

Nom : Visage soulagé

Message : Avec son visage aux yeux fermés, aux sourcils tournés vers le bas et à la bouche ouverte, cet émoticône représente le soulagement

27 - Smileys qui montrent les dents

Signification : Ces émoticônes qui représentent des visages avec un sourire à pleines dents est synonyme de bonne humeur et d’enthousiasme

28 - Smileys qui montrent la langue

Message : Ces émoticônes avec la langue sortie sont utilisés pour exprimer une blague. On les utilise pour alléger une conversation

29 - Visage souriant avec les yeux en forme de cœur

Nom : Smiley yeux en forme de coeur

Signification : Il exprime l’enthousiasme et l’amour envers quelqu’un ou quelque chose

30 - Smiley aux lunettes de soleil

Nom : Emoji chill

Message : L’émoticône au visage avec les lunettes de soleil et le sourire représente la détente

Autre interprétation : Il désigne également une attitude désinvolte et confiante

31 - Smiley aux lunettes de vue

Nom : Visage de geek

Signification : Cet émoticône est souvent employé pour échanger ses idées avec son destinataire

Autre interprétation : Il peut également être utilisé pour taquiner et cherche son interlocuteur

32 - Smiley clin d’oeil qui envoie un coeur rouge

Nom : Visage envoyant un bisou

Message : Cet émoticône désigne le flirt, l’amour et souhaiter la bonne nuit à quelqu’un

33 - Smiley sourire en coin

Nom : Visage avec un sourire malin

Signification : Ce clin d’oeil avec la bouche en coin a pour message le flirt, les coquineries et les suggestions sexy

34 - Smiley découragé

Nom : Emoji découragé

Message : L’utilisation de cet émoticône se fait pour montrer l’irritation, le scepticisme, la mauvaise humeur et parfois même la colère contenue

35 - Smiley qui bave

Signification : Il représente le désir sexuel envers quelqu’un

Autre interprétation : On peut l’employer lorsque l’on a un “craving” devant de la nourriture délicieuse ou qui semble l’être

36 - Smiley à l’expression neutre

Nom : Visage sans expression

Message : Cet émoticône va indiquer un sentiment d’inconfort et un besoin de digérer une information déplaisante

37 - Smiley en colère

Nom : Smiley colère

Signification : Il représente l'énervement de l'expéditeur à l'instant T

38 - Smiley qui roule des yeux

Message: Avec ses yeux qui roulent, cet émoticône va indiquer la désapprobation et le sarcasme

39 - Smiley qui se mouche

Nom : Visage qui éternue

Signification : On l’emploie pour signifier qu’on est enrhumé ou qu’on a attrapé un virus

40 - Smiley qui fait les gros yeux

Nom : Visage qui rougit

Message : Lors d’une situation embarrassante, on utilise cette expression. Il désigne également l’incrédulité, la surprise mais aussi l’admiration

41 - Smiley qui grince des dents

Nom : Visage grimaçant

Signification : L’expression de cet émoji qui est en fait une grimace gênante, va indiquer la nervosité et le malaise

42 - Smiley déçu

Message : Il va indiquer la déception, la crainte et l’anxiété d’une situation. La personne qui vous l’envoie vous montre déçue

43 - Smiley interloqué avec les yeux en croix ou en spirales

Signification : Ce visage interloqué avec les yeux en croix et la bouche ouverte est utilisé quand on veut indiquer la confusion, voire lorsque l’on est au bord de l’évanouissement suite à une annonce

44 - Smiley qui pleure abondamment

Message : Cet emoji est bouleversé, très triste suite à une nouvelle

Autre interprétation : Il est parfois utilisé pour dire qu’on pleure de rire

45 - Visage avec bouche fermeture éclair

Nom : Emoji secret

Signification : Le smiley avec la bouche en fermeture éclair est en train de garder un secret

46 - Smiley qui somnole

Nom : Visage somnolent

Message : L’utilisation de cet emoji signifie qu’on est très fatigué, qu’on voudrait dormir ou qu’on ne va pas tarder à s’endormir

47 - Le diable au sourire machiavélique

Nom : Le sourire machiavélique

Signification : Ce petit diable violet avec un sourire machiavélique est envoyé pour marquer la désobéissance. Certains l’utilisent également pour l’échange de messages coquins

48 - Le diablotin

Nom : Le diable en colère

Message : L’utilisation de ce petit diable à la bouche à l’envers signifie que l’on n’est pas prêt à rigoler, que quelque chose nous énerve et qu’il faut donc être prudent en s’adressant à nous

49 - Le poing serré

Signification : L’icône point serré désigne un “check” envoyé à son interlocuteur, synonyme de complicité entre les deux personnes

Autre interprétation : Dans certaines situations, il peut être considéré comme un signe de menace

50 - Le drapeau triangulaire rouge

Nom : Drapeau triangulaire

Message : Dans la vie quotidienne, ce drapeau triangulaire rouge est un marqueur de danger et d’appel à la prudence. On le retrouve dans des cas météorologiques compliqués ou encore dans des annonces de choses très importantes

Autre interprétation : S’il est envoyé dans le corpus de certains messages, sa signification numérique ne sera pas trop différente. Les jeunes femmes l’utilisent principalement pour alerter de situations inconfortables, désagréables ou encore dangereuses.