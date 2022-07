50 idées de phrases Instagram pour votre bio

Une bonne publication Instagram ne peut qu’êtreaccompagnée du texte adéquat. Voici 50 exemples de phrases parfaites pour Insta.

Choisir la phrase idéale pour un post sur Instagram

plusieurs styles de guillemets dessinés Credit : Gwens Graphic Studio

À voir aussi

Instagram figure dans la liste des réseaux sociauxpréférés des Français. Avec plus de 26 millions d’utilisateurs en France, il est clair que presque tout le monde est sur Insta. C’est justement pour cela que chaque publication Insta doit être parfaite. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, créer un post Insta n’est pas si facile que cela. En effet, il faut d’abord choisir la bonne photo pour la publication. Et parmi les 100 que vous avez prises en amont, le cliché rêvé aura beau se cacher parmi toutes ces photos, vous prendrez tout de même un temps fou pour le trouver! Ensuite, il faut choisir le texte adapté. Citations d’écrivainou deromancier, phrases de développement personnel inspirantes, punchline de rap, phrase culte d’une certaine célébrité… Le choix de texte pour votre publication est plus qu’énorme, il est infini. Il faut trouver celui qui colle le plus à votre photo pour que votre post soit cohérent. Par exemple, vous ne pouvez pas poster une photo de vous en maillot de bain avec comme bio « La mode se démode, le style jamais ». Parler d’habits alors que vous êtes à moitié nu n’est pas une chose des plus inspirantes. Après, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais dans tous les cas, veillez à ce que votre publication soit à la limite de la perfection.

Vous êtes une femme ou un homme, à la recherche d’amour ou d’amitié, voulant inviter au voyage ou tout simplement souhaitant partager une photo de son corps d’Apollon ou d’Aphrodite ? Voici des idées de texte qui rehausseront le niveau de votre post sur Insta.

Varier les plaisirs en choisissant parmi plusieurs catégories de citations

jeune homme qui réfléchit Credit : metamorworks

Les citations sont nombreuses et variées. Faire un choix n’est pas toujours évident. Surtout si vous souhaitez que votre post Insta figure parmi les plus likés du réseau social. En d’autres termes, le tout est de choisir un texte percutant et qui soit en adéquation totale avec votre photo. Afin de vous aider à trouver le Saint-Graal des phrases Insta, une liste ne suffit pas. Alors, nous vous en proposons 5, chaque liste mettant en valeur une catégorie de citation/phrase en particulier.

10 citations d’écrivain ou de célébrité

Mettre enbiode post Instagram une phrase d’un écrivain ou d’une célébrité vous fait passer pour une personne intelligente et cultivée. Après, même si sur Instagram, le paraître est tout de même d’une grande importance, vous pourriez essayer de les lire, ces livres, pour en apprendre davantage sur l’écrivain ou le romancier en question et qu’il ne vous soit plus inconnu! On dit ça, on dit ça… Bref, 10 citations d’écrivain et de célébrité parfaites pour votre bio Insta :

« C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. », Victor Hugo. Oui, personne n’a dit que les phrases culte étaient faciles à comprendre! « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. », Goethe. Les écrivains français n’ont pas le monopole de la citation! « Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. », PauloCoelho. Vie, amour, amitié…, que de profondeur. « Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur, et rien d'autre. », Paul Eluard. Une phrase simple pour un message simple ; « Mettre tout en équilibre, c'est bien. Mettre tout en harmonie, c'est mieux. », Victor Hugo. Une citation tout en subtilité. « L'amour d'une mère pour son enfant ne connaît ni loi, ni pitié, ni limite. Il pourrait anéantir impitoyablement tout ce qui se trouve en travers de son chemin. », Agatha Christie. Parce qu’on a aussi le droit d’être une maman et une femme sur Instagram. « Tu réalises être une star quand tu souris à une fille et qu'elle s'évanouit. », Mel Gibson. Un petit trip mégalo n’a jamais fait de mal à personne! « Allô, non mais allô quoi. T’es une fille t’as pas deshampoing. », Nabilla. Un classique parmi les classiques! « La plus belle courbe sur le corps d'une femme est son sourire », Bob Marley. L’amour est rasta! « Juste avant de pointer du doigt, assure-toi qu'il soit propre. », Bob Marley. Loin d’être une invitation au voyage, c’est une invitation à l’hygiène, surtout au savoir-vivre si on sait lire entre les lignes.

10 phrases inspirantes

Une phrase inspirante n’est inspirante que si elle apporte une certaine réflexionsur la vie. Ces citations encourageantes sont les meilleures pour une photo de vous au sommet d’une montagne avec pour fond, un joli coucher de soleil. C’est ce qu’on appelle le post parfait! Faites votre choix parmi ces 10 phrases, proverbes et dictons :

« Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. » ; « Toute personne qui n’a jamais commis d’erreurs n’a jamais tenté d’innover. » ; « Même le dernier de la course est devant celui qui ne court pas. » ; « L’attitude est cette petite chose qui fait une grande différence. » ; « Ne raconte pas aux autres tes rêves, montre-leur. » ; « Le changement est inévitable, le progrès est un choix. » ; « J’ai décidé d’être heureux, le bonheur est bon pour la santé. » ; « Il faut toujours viser la Lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles. » ; « Ne limite pas tes défis, mais défie tes limites. » ; « Je m’en fous! ».

10 citations sur l’amour et l’amitié

Si vous voulez que les gens voient que vous êtes vraiment amoureux sur la photo de votre publication, une petite citation sur l’amour est toujours la solution. Si votre kiff, c’est plutôt l’amitié, dans cette liste, vous trouverez sûrement ce qu’il vous faut :

« Quand tu tombes amoureux de la Lune, tu arrêtes de regarder les étoiles. » ; « Il n’y a qu’un bonheur dans la vie, c’est d’aimer et d’être aimé. » ; « L’amour est comme le vent, nous ne savons pas d’où il vient. » ; « Tu es ma première pensée le matin, et ma dernière le soir. » ; « L'amour est une étoffe tissée par la nature et brodée par l'imagination. » ; « Une amitié née des affaires vaut mieux qu'une affaire née de l'amitié. » ; « L'amitié, c'est la fidélité, et si on me demandait qu’est-ce que la fidélité ? Je répondrai : c'est l'amitié ! » ; « Un des plus grands bonheurs de cette vie, c'est l'amitié ; et l'un des bonheurs de l'amitié, c'est d'avoir à qui confier un secret. » ; « Le temps confirme l'amitié. » ; « Le respect est le lien de l'amitié. ».

10 punchlines de rap

Les rappeurs sont les poètes d’aujourd’hui. Leurs textes sont teintés de métaphores, de comparaisons, d’allitérations et d’assonances en tout genre, de quoi faire pâlir de jalousie n’importe quel romancier à l’eau de rose. Mais ce qui reste le plus intéressant concernant les rappeurs est bien sûr leur capacité à lancer des « punchlines » d’une forte intensité. Petit rappel : une punchline est une phrase percutante et qui a tendance à marquer les esprits, d’où le « punch » de punchline. En voici 10 exemples qui ont pour vocation de vous inspirer :

« La Lune ne sera pas toujours pleine, mon cœur ne sera pas toujours vide. », PNL ; « Tout l’monde m’entend, pourtant personne m’écoute. », Bigflo et Oli ; « C’est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s’arrête. », Kaaris ; « Quand l’argent parle, la vérité se tait. », Youssoupha ; « Y’a une différence entre tourner la page et baisser les bras. », Damso ; « Si tu ne vois jamais mes larmes, c’est parce qu’elles coulent à l’intérieur. », Kery James ; « La vérité, c’est que le temps sépare plus qu’il ne répare. », Sniper ; « J’aimerais retrouver la magie du début, rien ne fonctionne quand l’cœur n’y est plus. », Orelsan ; « Ça fait 7 ans qu’on sort ensemble depuis deux semaines. », Orelsan ; « Au fond j’crois qu’la Terre est ronde, pour une seule bonne raison. Si on part faire l’tour du monde, tout c’qu’on veut, c’est être à la maison. », Orelsan.

10 phrases drôles et originales

Twitter n’est pas la seule plateforme sociale où l’humour est présent. En effet, l’humour est un signe d’intelligence. Il est vrai que faire rire n’est pas aussi facile que cela puisse paraître. Et être VRAIMENT drôle n’est pas donné à tout le monde. C’est pour ça que la subtilité et la finesse de l’humour, quel qu’il soit, sont parfaitement adaptées au réseau social qu’est Instagram. Encore une fois, le tout est d’accorder la citation, la phrase, la blague (à deux balles) avec la photo que vous postez. Faire de l’humour, c’est faire de l’esprit. Avec cette petite touche de rire, vos followers n’en seront que plus ravis :

« La culture, c’est comme la confiture. Moins tu en as, plus tu étales. » ; « L’alcool n’a jamais réglé aucun problème. Mais le lait non plus. » ; « Si ton ennemi te frappe, tends-lui l’autre joue. S’il te frappe encore, défonce-lui la gueule. » ; « Poursuis tes rêves, rendors-toi. » ; « Arrête de chercher l’amour, tu as déjà assez de problèmes comme ça. » ; « Ne fais pas la même erreur deux fois. Refais-la au moins 5 fois pour vraiment bien comprendre. » ; « L’argent ne fait pas le bonheur. Mais, c’est plus agréable de pleurer dans une Ferrari que sur un vélo. » ; « Si tu veux manger, mange. Si quelqu’un te fait une remarque désagréable sur ton poids, mange-le aussi. » ; « Tu veux perdre du poids en devenant végétarien ? Souviens-toi que l’hippopotame est herbivore, et non le Lion. » ; « Je voulais mettre quelque chose de drôle, mais je n’ai rien trouvé, alors contentez-vous de ma photo. ».

Ces quelques phrases, citations, punchlines, etc. , vous donneront sûrement des idées pour innover sur Instagram. Souvenez-vous, le plus important est que votre photo soit en totale adéquation avec votre bio.

Vous êtes maintenant prêt(e) à devenir le roi ou la reine d’Instagram! De rien.