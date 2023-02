50 questions à poser entre amis pour une soirée de folie

Vous passez une soirée entre amis et vous vous avez déjà refait le monde des centaines de fois ? Nous avons sélectionné une liste de questions à se poser entre amis pour passer une super soirée.

Parfois, on ne sait plus quoi raconter à ses amis de longue date. On a grandi avec eux sur les bancs de l'école, on les connaît par cœur, et surtout, on connaît sur le bout des doigts toutes les anecdotes qui nous concernent. Alors quoi faire pour passer une bonne soirée entre amis ?

Un quiz entre amis pour passer une bonne soirée, voici nos 50 questions à se poser entre mais pour mettre de l'ambiance. Crédit : IStock

Bien sûr vous avez les jeux de société, les quizz ou les karaokés ! Mais pour mettre du piment dans votre soirée entre potes, on vous propose un jeu très marrant pour découvrir les secrets les plus profonds de vos amis. Ton ami t'a déjà menti ? Ta meilleure amie ever a déjà fantasmé sur un mec et ne te l'a jamais dit ? Tous les joueurs vont se livrer comme jamais pendant cette soirée révélation.

10 questions sur l'amitié : Connaissez-vous vraiment vos amis ?

1. Quelle est la pire chose que puisse te faire un ami/ une amie ?

2. As-tu déjà été jaloux/jalouse de ton meilleur ami/ta meilleure amie

3. Aimes-tu les amis de ton meilleur ami/ ta meilleure amie ?

4. As-tu déjà couché avec ta meilleure amie/ ton meilleur ami ?

5. Quelle est ta plus grosse engueulade avec un ami/ une amie ?

6. As-tu déjà embrassé une amie/ un ami sur la bouche ?

7. Comment réagis-tu si tu apprends que la petite amie/le petit ami de ton meilleur ami/ ta meilleure amie le/la trompe ?

8. Si tu étais une femme, serais-tu en couple avec ton meilleur ami ?

9. Es-tu ami pour la vie ou ami d’un jour ?

10. Quelle est le principal point commun entre ton meilleur ami/ ta meilleure amie et toi ?

10 questions sur l'amour à poser à vos amis en soirée : Est-il bon de tout savoir ?

11. Si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi chez ta copine/ ton copain ?

12. Quel est ton plus gros chagrin d’amour ?

13. Quel est selon toi le détail tue-l’amour chez une fille/ un garçon ?

14. Quelle est la plus belle déclaration d’amour que tu as reçu ?

15. Quelle est la qualité que tu préfères chez une fille / garçon ?

16. Quel est le défaut que tu détestes chez une fille/ garçon ?

17. Préfères-tu les femmes dominatrices ou soumises ?

18. Qu’as-tu fait de plus fou par amour ?

19. Couches-tu le premier soir ?

20. As-tu déjà reçu/ envoyé des nudes ?

10 questions gênantes qui vont mettre vos amis dans l'embarras

21. Tes parents t'ont-ils déjà surpris pendant une partie de jambes en l'air ?

22. Quel est le surnom que te donnent tes parents ?

23. Avais-tu honte quand tes parents venaient te chercher au collège ?

24. As-tu déjà fait pipi au lit adulte ?

25. As-tu déjà regretté d’être sorti avec ton partenaire ?

26. Quelle est la dernière fois où tu aurais mieux fait de te taire ?

27. T’es-tu déjà réveillé sans te souvenir de ta soirée ?

28. Avec combien d'abonnés Facebook et Instagram as-tu déjà couché ?

29. De tous les partenaires avec qui tu as couché, avec qui c'était le plus "whaou" ?

30. As-tu déjà vécu un moment de honte ultime avec ta famille ?

10 questions à poser pendant une soirée entre amis : on veut la vérité !

31. Si tu ne pouvais plus regarder qu'un seul film, ce serait lequel ?

32. Quel est le meilleur cadeau que tu aies reçu ?

33. À quel âge as-tu fait ta première fois ?

34. À quel âge as-tu reçu ton premier salaire ?

35. Quel est ton plus beau souvenir de toute ta vie ?

36. Quel est ton artiste favori à vie ?

37. Quelle émission télé honteuse adores-tu regarder pendant des heures ?

38. Que choisirais-tu entre tromper ou te faire tromper ?

39. As-tu déjà couché avec quelqu'un présent dans cette soirée ?

40. Quelle a été ta plus grande honte ?

Questionnaire : "Es-tu le genre de personne qui… ?"

41. Es-tu le genre de personne qui fait genre d'aller au toilette au moment de débarrasser la table, pour laisser le reste de la famille le faire ?

42. Es-tu le genre de personne qui change d'avis comme de chemise ? Explique-toi.

43. Es-tu le genre de personne qui vit sa vie au jour le jour, comme s'il avait plusieurs vies ?

44. Es-tu le genre de personne qui rêve de participer à Pékin Express ? On a tous un ami qui rêve de participer à cette émission télé.

45. Es-tu le genre de personne qui se faisait virer de cours au lycée ?

46. Es-tu le genre de personne qui fait un truc chelou avec son corps ? Montre à tes amis !

47. Es-tu le genre de personne qui adore les jeux de société ? Mais vraiment tous les jeux de société, oui oui, on a tous un ami qui va jouer aux jeux de société dans des lieux spécialisés.

48. Es-tu le genre de personne qui ne veut pas d'enfant ni de famille ? C'est toujours le pote "y'a que les amis de vrais dans la vie"

49. Es-tu le genre de personne qui pense toujours avoir raison ? C'est le moment de la soirée où les joueurs s'embrouillent… On a dit qu'on disait la vérité, rien que la vérité !

50. Es-tu le genre de personne qui pose trop de questions ?