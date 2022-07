Parmi tous les jeux à faire en soirée, le « Tu préfères » est un must. Voici le 50 meilleurs« Tu préfères »qui feront naitre les pires dilemmes.

Tu préfères : choix et dilemmes

Jeune femme qui réfléchit profondément Credit : Deagreez

À voir aussi

Les jeux font partie intégrante d’une soirée entre amis. Qu’il s’agisse de tirer les cartes pour connaître le futur ou de boire des shots pendant une partie endiablée de « Je n’ai jamais », impossible de passer une soirée sans jeux. L’un des meilleurs jeux pour passer le temps et pour mieux connaître vos amis, leur vie, leurs pensées, ce qu’ils pensent de leur famille, ou leurs goûts les plus douteux est le « Tu préfères ».

Alors bon, il n’est pas ici question de ces questions sans intérêt du style « tu préfères manger aujourd’hui et ne pas manger demain ou manger hier pour ne pas manger aujourd’hui, ou manger tes parents ? ». Ce texte vous dévoile des dilemmes qui méritent d’être au centre de vos soirées entre amis. Vous aimez les situations gênantes ou personne ne trouve rien à dire ? C’est le genre de moment de la soirée qui vous fait rire ? Alors, inspirez-vous de ces idées, car vous ne serez pas déçu !

Ici, aucun filtre, famille, argent, amour, se*e (oups), couple, parents, tout va y passer. Quoi de plus drôle que de voir vos amis rougir devant des questions impossibles à répondre ? Des réponses que personne n’aurait jamais pensé entendre de toute sa vie.

Alors « tu préfères » n’est pas encore l’un de vos jeux de soirée préférés ? Vous allez rapidement changer d’avis !

Le jeu de « Tu préfères » divisé en 5 catégories

Personne avec un sac en papier sur la tête, un point d’interrogation est imprimé sur le sac Credit : oatawa

Le jeu du « Tu préfères » est l’un de ces jeux qui requièrent de la subtilité, de l’intelligence et, surtout, énormément de second degré. Personne ne peut prendre au sérieux des dilemmes du style « Tu préfères mettre un coup de poing dans le visage d’un adulte ou voler la sucette dans la bouche d’un enfant ? ». Sauf si votre soirée, vos amis et vous-même êtes sous l’effet d’une quelconque substance illicite et donc là, les lois en vigueur en France ne sont pas de votre côté. Le rire peut-être, mais la France, non. Alors, nous allons nous concentrer sur des questions qui pourront passer plus facilement, sans pour autant nécessiter que tout le monde ait 5 grammes dans le sang.

Pour que ce soit plus facile, lesdilemmesseront divisés en 5 catégories, de la plus simple et monotone à la plus trash qui pourrait faire voler un couple en fumée (ce qui n’est pas forcément notre but, mais nous n’y pouvons rien si votre partenaire est trop sensible).

Top 10 des meilleurs « Tu préfères » sur l’argent

L’argent ! Ce petit papier où il est écrit « euro » et qui fait que le monde se lève de bon matin afin de prétendre à une vie meilleure. Un adage dit que « l’argent fait le bonhomme ! ». Personne ne peut dire le contraire, et tout le monde a un avis bien précis sur l’argent, ainsi qu’une relation particulière avec les euros. Vos amis ne sont pas prêts pour ces questions :

« Tu préfères gagner 10 millions d’euros et m*urir dans une semaine, ou gagner 1000 euros par mois maximum jusqu’à la retraite ? » : à votre avis, lequel de vos amis veut en finir rapidement ? « Tu préfères rester pauvre toute ta vie et vivre au crochet de tes parents ou travailler 16h par jour et gagner 20.000 euros par mois ? » : les tanguys se reconnaîtront. « Tu préfères manger 100 burgers pour 100 euros ou manger 10 cafards pour 500 euros » : gourmandise, es-tu là ? « Tu préfères vivre dans le présent ou dans le futur en gagnant la même quantité d’euros ? » : inflation, inconnu, le choix est difficile. « Tu préfères être pauvre et trouver l’amour ou être riche et rester célibataire toute ta vie ? » : un long moment de réflexion s’impose. « Tu préfères vivre la vie de Jeff Bezos ou celle du père Fouras ? » : beaucoup de travail contre beaucoup de fun. « Tu préfères gagner 10 000 euros par mois et rester un enfant toute ta vie ou gagner 500 euros par mois toute ta vie sans espoir de gagner plus ? » : carte d’identité « Tu préfères vendre tes parents pour 10 millions d’euros ou te raser les sourcils ? » : lequel de vos amis rendrait ses parents fiers ? « Tu préfères vivre en France avec 1 500 euros par mois ou vivre en Corée du Nord avec 30 000 euros par mois ? » : coucou Kim-Jong. « Tu préfères te faire gifler 10 fois ou vendre ton chat pour 2 euros ? » : fervents défenseurs des animaux, bonjour.

Top 10 des meilleurs « Tu préfères » pour couple

Sans transition, nous allons passer aux « Tu préfères » à poser aux amoureux de la soirée. Histoire de voir si leur couple est plus fort que ce genre de jeux. Préparez les cocktails et les mouchoirs.

« Tu préfères être pauvre et amoureux ou marié, mais complètement indifférent à ton partenaire ? » : chaud. « Tu préfères être cocue et ne pas le savoir ou apprendre que ton homme aime les hommes ? » : encore plus chaud. « Tu préfères travailler 8 heures par jour et gagner des clopinettes ou être mère/père au foyer et gagner 2 fois plus ? » : question piège, les parents au foyer comprendront. « Tu préfères être marié et heureux pendant 5 ans ou marié et triste pendant 50 ans ? » : dur dur. « Tu préfères que ton partenaire change de se*e pour te sauver la vie ou changer de se*e pour sauver la vie de ton partenaire ? » : les opérations sont gratuites bien sûr. « Tu préfères revenir avec ton ex ou rester avec ton partenaire qui a 100 kilos de plus et aucune dent de devant ? » : l’amour est-il réellement aveugle ? « Tu préfères avoir 10 enfants hyper sages ou 1 enfant hyperactif ? » : sans commentaire. « Tu préfères ne pas faire l’amour pendant 1 an ou le faire 8 fois par jour pendant 1 an, avec ton/ta partenaire » : pour les téméraires. « Tu préfères m*urir avant ou après ton/ta partenaire ? » « Tu préfères être seul ou mal accompagné » : pour faire tomber le mythe.

Top 10 des meilleurs « Tu préfères » au sujet de la famille

La famille, c’est tabou, on n’y touche pas. C’est bien pour cela que nous allons y toucher, coquins que nous sommes.

« Tu préfères ton père ou ta mère ? » : un classique ; « Tu préfères ne plus revoir ton frère/ta sœur de toute ta vie ou rester vivre avec toute ta vie ? » : amour fraternel, ou pas ; « Tu préfères te coltiner ton oncle alcoolique ou ta tante langue de vipère ? » : très indiscret, mais potentiellement très drôle ; « Tu préfères être jugé par ta grand-mère ou être jugé par ta tante éloignée que tu ne connais ni d’Eve ni d’Adam ? » : parce que oui, dans les familles, on se juge ; « Tu préfères une famille très collante ou une famille qui n’en a rien à faire de toi ? » ; « Tu préfères être le dernier célibataire de ta fratrie ou être le premier à s’être marié ? » : il faut voir la chose des deux côtés ; « Tu préfères passer un week-end avec ton patron ou avec ta belle-famille ? » : sans commentaire, bis ; « Tu as gagné à l’Euromillions. Tu préfères que ta famille soit au courant ou tu préfères garder le secret ? » ; « Tu préfères la famille de ton père ou celle de ta mère ? » : un autre classique ; « Tu préfères être le plus jeune ou le plus âgé de la fratrie ? ».

Top 10 des meilleurs « Tu préfères » WTF impossibles à répondre

Dans cette catégorie, nous nous passerons de commentaires. De facto,la réflexion sera encore plus intense.

« Tu préfères te changer en chèvre ou en vache ? » ; « Tu préfères devenir une plante ou un ver de terre ? » ; « Tu préfères être excessivement intelligent ou excessivement stupide ? » ; « Tu préfères te transformer en zombie ou te réincarner en Hitler ? » ; « Tu préfères te retrouver dans le corps de Gandhi ou dans celui de Rocco Siffredi ? » ; « Tu préfères tout savoir tout le temps ou ne rien savoir du tout ? » ; « Tu préfères avoir des pieds à la place des mains ou avoir des doigts à la place des cheveux ? » ; « Tu préfères revivre la même journée encore et encore ou m*urir dans 3 heures et demie ? » ; « Tu préfères revenir dans le passé et ne rien pouvoir changer ou aller dans le futur sans espoir de retour en arrière ? » ; « Tu préfères iPhone ou Android ? ».

Top 10 des meilleurs « Tu préfères » les plus trash(attention 18 +)

Le kinky pour la fin ! Soyons fous, soyons coquins. Attention, il s’agit d’une catégorie réservée aux adultes prévenus et consentants.

« Tu préfères vivre une vie de débauche et ne jamais trouver l’amour ou tomber amoureux de ton premier partenaire et ne plus en connaître d’autre ? » ; « Tu préfères devenir une actrice porno sous-payée ou devenir une prostituée qui gagne bien sa vie ? » ; « Tu préfères que ta copine utilise des sextoys et ne te touche pas ou qu’elle les utilise sur toi ? » ; « Tu te fais choper en train de t’astiquer le bâton. Tu préfères que ce soit par ton beau-père ou ta belle-mère ? » ; « Tu préfères perdre ta virginité après 40 ans et vivre la plus épanouie des vies sexuelles ou connaître le se*e tôt et ne jamais être satisfait ? » ; « Tu préfères m*urir sans avoir connu un seul org*sme ou n’en avoir connu qu’un seul dans toute une vie ? » ; « Tu préfères développer un fétichisme pour les légumes ou pour les aisselles ? » ; « Tu préfères le se*e sauvage, mais rapide ou soft, mais qui dure des heures ? » ; « Tu préfères atteindre l’org*sme avant ton partenaire et ne pas lui rendre la pareille ou ne pas avoir d’org*sme du tout ? » ; « Tu préfères ressentir un org*sme 10 fois plus fort que la normale pendant 2 secondes ou ressentir un org*sme 2 fois moins intense, mais qu’il dure 10 minutes ? ».

Nous avons fait le tour ! Avec ces « Tu préfères », vous êtes sûr de délier une langue ou deux. De quoi passer une excellente soirée !