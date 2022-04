15 idées de gages drôles à faire entre amis

Les gages sont d’excellents moyens de passer de bons moments, que ce soit en soirée, ou pas. Voici 15 idées de gages drôles à faire en certaines circonstances.

Le gage : cap ou pas cap ?

« Action ou vérité ? ». Nous avons tous déjà tremblé devant cette question. Nous sommes un groupe d’amis. Nous avons entre 13 et 15 ans. Nous avons bu un peu (beaucoup) de panaché et nous nous sentons un peu pompette. Nous admirons du coin de l’œil Sarah de la 3ème B et nous songeons à lui dire aujourd’hui que nous l’aimons. Mais nous sommes timides. Vient alors cette question, et notre tour est confirmé par la bouteille qui a fini de tourner. Action ou vérité ? Que choisir… Vérité ? Ce serait trop dur. Action ? Pourquoi pas. Montrer un côté drôle et affirmé pourrait plaire à Sarah, et c’est peut-être l’occasion de se rapprocher un peu.

Conclusion ? Nous ne sommes pas très drôle, nous n’avons pas pu nous rapprocher de Sarah, nous avons vomi à cause des 50 tours à faire autour de soi et nous n’avons plus jamais rebu de panaché. Mais, notre amour des gages est resté ! Si bien que les gages sont, aujourd’hui, devenus une animation incontournable de toute soirée qui se respecte. Et concernant les gages, ce ne sont pas les idées qui manquent.

Qu’on se le dise, le but d’un gage n’est en aucun cas d’humilier le gagé. Il s’agit plutôt d’un appel à l’esprit de compétition et à l’amour des défis de ce dernier, dans un esprit drôle de franche camaraderie. Les gages sont une sorte d'animation qui fait fureur lors d'un mariage, d'un evjf. Toutefois, les gages ne sont pas réservés aux adultes. En effet, il est tout aussi amusant de proposer des gages à des enfants, lors d’une fête d’anniversaire par exemple.

En bref, les gages, ça met de l’ambiance, et nous allons vous expliquer pourquoi, et comment !

Des gages pour futurs mariés

Dire « soirée entre amis » peut signifier énormément de choses. Il peut être question d’une petite soirée chill sans chichis. Il peut également s’agir d’une soirée jeux, d’une crémaillère ou encore d’une simple réunion entre potes. Mais s’il y a un type de soirée dont les gages sont le fondement même, c’est celui précédant un mariage. Lors d’un EVJF de vie de garçon ou un EVJF de vie de jeunes filles, le/la futur(e) marié(e) se verra confronté(e) à plusieurs situations cocasses. Et ce sont les amis de ces personnes-là qui seront les instigateurs de ce genre d’ambigüités. Nous nous concentrerons donc sur les gages à faire lors d’un evjf et d’un evg.

Nous entrons là dans le domaine des VRAIS gages pour adultes. Et franchement, une soirée sans gage est une soirée ratée, pas drôle et qui donne envie de rentrer chez soi. Alors, pour ne pas passer une soirée ratée, pas drôle et qui donne envie de rentrer chez soi, vous savez quoi faire : gager comme s’il n’y avait pas de lendemain. Pour pimenter encore la soirée, faites en sorte que tous vos amis aient ingurgité un peu de boisson qui rend drôle. Qu’on se le dise, personne ne dit jamais non aux défis si la boisson a déjà fait son effet.

5 idées de gages pour un EVJF

L'evjf pour les intimes, est une soirée à ne pas oublier. Elle n’arrive qu’une fois dans la vie, et doit être parfaitement organisée. Lors d'un evjf, il doit y avoir du fun, du drôle, de l’amusant, du nostalgique, bref, de tout. Alors, n’hésitez pas à en rajouter une couche pour que ce soit encore plus drôle. Voici une liste de gages pour evjf pour vous aiguiller un tantinet :

Chanter « Like a virgin » dans la rue : une chanson parfaite pour un evjf. De préférence, la chanter très fort avec toutes les copines qui font les chœurs, pour faire participer tout le monde. Néanmoins, soyez convaincante ! Oui, vous pouvez imiter Madonna. Non, vous ne pouvez pas rire chaque fois que vous dites « virgin » ;

» dans la rue : une chanson parfaite pour un evjf. De préférence, la chanter très fort avec toutes les copines qui font les chœurs, pour faire participer tout le monde. Néanmoins, soyez convaincante ! Oui, vous pouvez imiter Madonna. Non, vous ne pouvez pas rire chaque fois que vous dites « virgin » ; Demander un certificat de virginité au commissariat : et ils vous en donneront un ! Exhibez-le pendant que vous chantez « Like a virgin » ;

Demander le secret de l’amour éternel dans le mariage à un couple de personnes âgées : qui sait, c’est peut-être une occasion d’avoir une véritable révélation. Petit conseil : demandez-leur des idées sur comment garder la flamme allumée. Autant joindre l’utile à l’agréable ;

Demander des préservatifs à des hommes dans la rue : un peu glauque, et c’est pour ça que c’est drôle. Éviteztout de même de dire à votre futur marié d’où viennent ces préservatifs, cela pourrait prêter à confusion. Pour ce gage, la mariée doit en même temps amadouer les jeunes hommes abordés. Oui, personne ne vous donnera ses préservatifs gratuitement, sans rien en retour. Alors, encore une fois, soyez convaincante ! ;

Demander à un homme d’écrire son numéro de téléphone sur son corps : ET NE SURTOUT PAS APPELER AVANT, PENDANT, ET APRÈS LE MARIAGE.

5 idées de gages pour EVJG

L’EVG est une soirée à ne pas oublier, mais pour les futurs mariés masculins cette fois-ci, version testostéronée de l'evjf. La différence entre un evjf et un evg, c’est le fait que les garçons peuvent être vraiment stupides, lorsqu’ils sont entre amis et quand il est question de gages et de défis. C’est ce qui rend un evg encore plus drôle, les amis avec qui on le passe ! Attention, le tout est de ne pas rendre folle la future mariée le lendemain de la soirée. Essayez à tout prix d’éviter le trop-plein d’alcool, les clubs de striptease et les femmes de petite vertu. Pas de bol, les evg sont rarement éloignés de ces 3 choses-là. Bref, nous comptons sur votre sagesse. Restons tranquilles (ou pas) avec cette liste de gages spécial evg :

Chanter une chanson paillarde tout haut : un gage sympa et drôle, à faire de préférence avec une bière dans la main, pour être bien bien beauf, et avec les amis qui font les chœurs. Parce 5 ou 6 grands gaillards qui chantent « Like a virgin » lors d’un evg, ça a beau être drôle ça n’en reste pas moins malaisant ;

Demander à 10 filles de signer une partie de son corps : et non, pas CETTE partie-là, encore une fois, la future mariée doit rester « future mariée » et non devenir la « future ex ». Si jamais des idées vous viennent en tête, demandez-vous ce que pourrait faire votre future chérie à son evjf. Cela vous calmera directement ;

Marcher avec des chaussures à talons : le temps d’une soirée , vous connaîtrez ce que vit quasi-continuellement votre femme , et cela contribuera à vous la faire aimer encore plus. De rien ! ;

, et cela contribuera à vous la faire aimer encore plus. De rien ! ; Vendre son caleçon aux enchères : ne vous étonnez pas si personne ne veut l’acheter, c’est juste un gage, pas un « beau-gossomètre » . Pour ne pas que le gage aille trop loin, choisissez de mettre en vente l’un de vos caleçons propres que vous aurez ramené préalablement de chez vous ;

. Pour ne pas que le gage aille trop loin, choisissez de mettre en vente l’un de vos caleçons propres que vous aurez ramené préalablement de chez vous ; Manger sans se servir de ses couverts : ce qui est drôle, c’est qu’un homme ne manque jamais d’idées pour réussir ce genre de gage. Puis, un evg c’est aussi dépasser ses limites, se surpasser, se débarrasser des couverts, et, accessoirement, de sa dignité.

5 idées de gages pour un mariage

Ça y est, vous avez passé l’épreuve de l’evg/evjf. Maintenant, c’est le moment de s’amuser au mariage. Pour que ce soit encore plus drôle et amusant, faites participer les invités. Famille, amis, collègues, patron (pourquoi pas ? ), tous devront y passer. Piochez parmi les gages de cette liste :