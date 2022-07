Top 15 des jeux à faire en soirée

Pour mettre de l'ambiance dans vos soirées, rien de mieux que des jeux : des jeux de société, des jeux de cartes ou tout simplement des animations. Voici quinze idées de jeux à faire en soirée entre amis.

Pour mettre de l'ambiance dans vos soirées, que ce soit une fête d'anniversaire, une soirée pyjama ou un apéro entre amis, rien de mieux que les jeux. Des jeux d'alcool pour les adultes ou simplement des jeux rigolos pour les grands et les enfants, des jeux à faire en groupe, avec des équipes, ou des jeux où tout le monde s'affronte. Bref, toutes sorte de jeux plus rigolos les uns que les autres. Pour vos animations de soirées, on a sélectionné pour vous 15 des meilleurs jeux à faire entre amis. À vous de choisir. Et de vous amuser !

15 idées de jeux pour mettre de l'ambiance dans vos soirées

1) JEUX À FAIRE EN SOIRÉE : J'AI DÉJA, JE N'AI JAMAIS

C'est un classique : j'ai déjà, je n'ai jamais. Les règles du jeu sont (très) simples, et, en plus, pas besoin d'accessoire. Chacun leur tour, les joueurs disent quelque chose qu'ils ont déjà fait, et ceux qui ne l'ont jamais fait boivent. Et inversement : si un joueur dit quelque chose qu'il n'a jamais fait, ce sont ceux qui l'ont déjà fait qui boivent. Un jeu d'alcool qui permet d'apprendre plein de choses sur ses amis (et tenir éloigner les enfants).

Le jeu J'ai déjà, je n'ai jamais, vous permettra d'en apprendre plus sur vos amis / Crédit : Unsplash

2) JEUX À FAIRE EN SOIRÉE : ACTION OU VÉRITÉ

Action ou vérité est un autre classique. Quand arrive son tour, le joueur choisi s'il veut faire une action ou s'il préfère dire une vérité. Les autres joueurs choisissent alors un défi à réaliser ou une question à laquelle il doit répondre. Et il ne peut pas se défiler. Action ou vérité peut aussi se transformer en jeu d'alcool : si la vérité est trop dure à révéler, si l'action est trop compliquée à réaliser, le joueur peut se dédouaner… en buvant son verre cul-sec ! Et plus l'alcool coule à flot, plus les défis sont faciles à réaliser, c'est bien connu : l'alcool désinhibe.

3) JEUX À FAIRE EN SOIRÉE : LES FRANGLAISES

Les Franglaises est un jeu pour les bilingues (et les mélomanes). Le principe : le joueur doit faire deviner une chanson en la traduisant. Par exemple, si on vous dit «Maintenant il pleut plus que jamais, tu peux rester sur mon parapluie, tu peux rester sur mon parapluie, pluie, pluie», vous dites : Umbrella, de Rihanna. Facile, non ? Et, en plus, cela peut donner des moments d'anthologie. À vos micros (mais vous vivez aussi chanter à capella).

4) JEUX À FAIRE EN SOIRÉE : TIMES UP

Pour jouer au Time's up, sans la boîte du jeu de société, il suffit de bouts de papier, de stylos et d'imagination. Chaque joueur écrit des noms de personnalité, de personnages, des titres de film et place les mots dans un chapeau (ça marche aussi avec un casquette ou un bol de chips vide). Le Time's up se joue en équipe de deux (ou plus si affinité). Lors du premier tour, il faut faire deviner en une minute le plus de mots possible tout simplement en disant tout ce qu'on veut (sauf le mot). Au deuxième tour, il faut faire deviner avec un seul mot. Puis, au troisième tour, en mimant, et c'est le moment le plus drôle. Pour amuser les grands et les enfants.

5) JEUX À FAIRE EN SOIRÉE : NI OUI, NI NON

A-t-on vraiment besoin d'expliquer le concept du ni oui ni non ? Tout est dans le nom, les joueurs n'ont pas le droit de dire oui ou non. Et s'ils le font, ils perdent (et ils boivent si vous voulez transformer le jeu en jeu d'alcool). Simple et efficace. Attention, les enfants sont souvent redoutables à ce jeu !

Les jeux, le meilleur moyen de mettre de l'ambiance dans vos soirées / Crédit : Unsplash

6) JEUX À FAIRE EN SOIRÉE : DEVINE-TÊTE

Pour jouer au devine-tête, il y a simplement besoin de post-it. Chaque personne écrit le nom d'une personnalité sur le post-it et le colle sur le front de son voisin de droite. Les joueurs posent alors une question chacun leur tour (question à laquelle les autres participants ne peuvent répondre que par oui ou par non) pour deviner qui ils sont. Le premier qui trouve à gagner. Et le dernier a perdu, obviously. Pour les adultes et les enfants.

7) JEUX À FAIRE EN SOIRÉE : LOUPS-GAROUS

Même sans les cartes de jeu, il est possible de jouer aux Loups-Garous. Il suffit d'un maître de jeu connaisseur et de quelques bouts de papiers sur lesquels il y aura écrit villageois, loup-garou, sorcière, enfant ou un voyant. Ensuite, le maitre de jeu endort le village, réveille les loups garou et autres personnages. Et après chaque nuit, les villageois doivent éliminer les loups-garou, au risque d'être éliminé. De quoi mettre de l'ambiance horreur en soirées (si le maître du jeu est doué pour l'animation).

8) JEUX À FAIRE EN SOIRÉE : PYRAMIDE

Comme dans le jeu télévisé culte, amusez-vous à faire de deviner des mots avec d'autres mots. Une bonne animation de soirée !

9) JEUX À FAIRE EN SOIRÉE : PIERRE FEUILLE CISEAUX

C'est surement l'un des jeux les plus connus au monde : pierre, feuille, ciseaux. Comme son nom l'indique, il suffit de faire, avec ses mains, une pierre, une feuille ou une paire de ciseaux. La pièce l'emporte sur les ciseaux mais perd face à la pierre. Bon, toute une soirée à jouer à ça, ça peut être un peu monotone… Mais ça peut permettre de déterminer qui va choisir le jeu de la soirée !

10) JEUX À FAIRE EN SOIRÉE : JEU DE MIMES

Un joueur chochotte un mot (que ce soit le nom d'une personne, le titre d'un film ou d'une chanson, un concept ou autre) à l'oreille d'une personne, qui a alors quelques minutes seulement pour le faire deviner aux autres. Et c'est celui qui devine qui doit ensuite faire deviner à son tour. Une animation de soirée qui promet des quiproquo et de bonnes tranches de rigolade.

11) JEUX À FAIRE EN SOIRÉE : LE TÉLÉPHONE ARABE

Les enfants y jouent dans la cours de récrée, les adultes peuvent s'y amuser en soirée. Le principe du téléphone arabe est simple. La première personne chochotte une phrase à l'oreille de la deuxième, qui la répète à la troisième, et ainsi de suite. Si la phrase est la même quand la dernière personne la dit tout haut, bravo, c'est gagné. Sinon, cela donne souvent des phrases hilarantes. Encore plus si la soirée est alcoolisée.

12) JEUX À FAIRE EN SOIRÉE : TU PRÉFÈRES…

Tu préfères avoir des jambes en mousse ou des bras élastiques ? Voilà, c'est le concept du jeu des tu préfères. Aux joueurs de redoubler d'inventivité, d'imagination pour proposer des choix impossibles. De quoi lancer des discussions très sérieuses sur des sujets moraux ou tout simplement de rigoler entre amis.

13) JEUX À FAIRE EN SOIRÉE : CACHE-CACHE

Difficile de jouer à cache-cache dans un studio parisien. Mais, autrement, le cache-cache peut mettre l'ambiance en soirée dans une grande maison ou même en extérieur. C'est un jeu qui peut amuser les adultes et les enfants. Et pour pimenter le jeu, il est possible de faire des équipes !

14) JEUX À FAIRE EN SOIRÉE : LE JEU DU 21

Il s'agit d'un jeu d'alcool et de mémoire (ce qui ne fait pas souvent bon ménage). La première personne commence à compter à partir de 1. Elle peut dire simplement 1 ou 1,2 ou 1,2,3. La deuxième personne prendra la suite, sans dire le même nombre de chiffre. En gros, si le premier joueur a dit 1,2,3, le deuxième peut dire 4 ou 4,5 mais pas 4,5,6, sinon, elle a perdu. Et elle boit. Le but est d'arriver à 21 sans que personne ne se trompe. Et d'ailleurs, celui qui dit 21 perd (et boit, lui aussi).

Le 21 est un jeu d'alcool populaire / Crédit : Unsplash

15) JEUX À FAIRE EN SOIRÉE : PICTIONARY

Sans le plateau de jeu de société Pictionary, il est tout de même possible de jouer, en équipe. Il suffit d'avoir des feuilles, des crayons et un dictionnaire. Un joueur de chaque équipe dessine un mot tiré au hasard dans le dictionnaire, et c'est l'équipe qui devine en premier le mot qui remporte un point.

5 jeux de cartes pour mettre de l'ambiance dans vos soirées

1) JEU DE MIME

Le jeu de mime comprend 250 cartes de 5 catégories différentes, ainsi qu'un sablier et un dé. Il se joue en équipe, de 2 à 6 équipes. Adapté aux enfants à partir de 10 ans.



Jeu de mime : 16,99 euros sur Amazon / Crédit photo : Amazon

2) LE TRAQUNARD

Le Traquenard est un jeu carte adulte. Le principe est simple : tirez une carte, lisez-la et exécutez-vous.



Le traquenard : 19,99 euros sur Amazon / Crédit photo : Amazon

3) TIME'S UP ! PARTY

Faites deviner des célébrités, des œuvres, des lieux et des objets insolites en 3 manches toutes plus drôles les unes que les autres, d’abord en les décrivant puis avec un seul mot et enfin par le mime. De 4 à 12 joueurs, adapté aux enfants à partir de 12 ans.



Time's Up ! Party : 19,99 euros sur Amazon / Crédit photo : Amazon

4) BLANC MANGER COCO

Le jeu de société Blanc Manger Coco compte 600 carte : 132 cartes question et 468 cartes réponse dont 12 cartes vierges pour vos références perso. À chaque question, trouvez les réponses les plus drôles dans vos cartes réponses. Fou rire garanti. De 3 à 10 joueurs, déconseillé pour les enfants.

Blanc Manger Coco : 26,99 euros sur Amazon / Crédit photo : Amazon

5) LOUPS-GAROUS DE THIERCELIEUX

Les Loups-Garous de Thiercelieux, est un jeu d'ambiance et déduction idéal pour une soirée en famille ou entre amis. Chaque joueur incarne un villageois ou un loup-garou. Le but est pour les villageois, dont certains ont des pouvoirs ou des particularités, de démasquer et éliminer tous les loups-garous, pour les loups-garous d'éliminer tous les villageois et ne pas se faire démasquer. Jusqu’à 18 personnes peuvent jouer en même temps ! Un jeu qui met adultes et enfants sur un pied d’égalité.





Loups-Garous de Thiercelieux : 9,49 euros sur Amazon / Crédit photo : Amazon

3 applications de jeux gratuites pour mettre de l'ambiance dans vos soirées

1) OLÉ MAINS !

Mets ton portable sur ton front et devine le mot qui s'affiche sur ta tête en une minute chrono grâce aux indices de tes amis qui vont devoir mimer, chanter, imiter ou décrire l'un des 10 000 mots à disposition.

Application gratuite.

2) TOZ - JEUX DE SOIRÉE

Top regroupe plusieurs jeux gratuit pour t'éviter des soirées ennuyeuses avec tes amis : PMU, Purple, Truth or dare, Je n'ai jamais, Tu préfères ?, Qui pourrait, 7 secondes.

Application gratuite.

3) UNDERCOVER : L'ESPION OUBLIEUX

Votre bute est de découvrir l'identité des autres joueurs (et la vôtre) aussi vite que possible pour éliminer vos ennemis. Votre indice est un mot secret.

Application gratuite.