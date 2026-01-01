60% des Français pensent que 2026 sera... pire que 2025

Une femme triste à une fête

Alors qu'une nouvelle année commence, l’heure est au bilan et aux projections. Selon un récent sondage, 60% des Français estiment que 2026 sera... pire que 2025.

Cela fait désormais quelques heures que nous sommes passés à 2026. Après le réveillon, de nombreux Français font le bilan de l'année écoulée et se projettent déjà sur celle qui arrive.

Et vous ? Comment fut 2025 ? Que souhaitez-vous pour cette nouvelle année qui débute ? Saurez-vous tenir vos bonnes résolutions ?

Le passage à la nouvelle annéeCrédit photo : iStock

Malgré le caractère festif de cette période de fête, il semblerait néanmoins que la tendance soit morose. Et pour cause, selon un récent sondage Ipsos, le pessimisme règne en France. En effet, 60 % des Français estiment que 2026 sera pire que 2025. Un chiffre bien au-dessus de la moyenne mondiale. Ce sondage a été réalisé dans 30 pays et les Français sont les plus pessimistes, aux côtés de la Corée du Sud.

De nombreuses inquiétudes

D’après cette étude, 85 % des Français estiment que l’année 2025 a été mauvaise pour le pays à cause de l’instabilité politique et des inquiétudes économiques. Seuls 41 % des Français pensent que l’année prochaine sera meilleure, contre 71 % à l’échelle mondiale.

Des personnes trinquent avec des coupes de champagneCrédit photo : iStock

Les raisons de ce pessimisme ambiant sont nombreuses. 27 % des Français anticipent une baisse de leurs revenus pour 2026 et 41 % redoutent une grosse attaque terroriste.

En plus de cela, 73 % des Français sont inquiets au sujet du développement et de l’impact de l’intelligence artificielle. Le réchauffement climatique est aussi une source d’inquiétude puisque 83 % des personnes sondées anticipent une hausse des températures mondiales.

Les bonnes résolutions des Français

Si les Français sont pessimistes face à l’avenir du pays, ils sont nénamoins plus optimistes à propos de leur vie personnelle. En effet, 55 % des personnes sondées estiment que leur situation personnelle ou celle de leur famille a été satisfaisante cette année.

Pour bien appréhender la nouvelle année, l’heure est également aux bonnes résolutions. En 2026, 73% des Français souhaitent passer plus de temps avec leurs proches, 57% veulent faire plus de sport, 35% veulent consacrer plus de temps à leur apparence et 40% souhaitent réduire leur temps d’utilisation des réseaux sociaux.

De bonnes résolutions à tenir pour bien commencer l’année et faire en sorte qu'elle soit meilleure que la précédente.

Source : Ipsos
