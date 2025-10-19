Si vous avez ce trait de caractère, vous avez plus de chances de vivre plus longtemps, selon une étude

Et si l’on vous disait qu’en fonction de votre personnalité, votre longévité était impactée ? Explications.

On pense souvent que la notion de longévité dépend de notre mode de vie, de notre alimentation, de nos pratiques sportives ou encore de nos liens sociaux, et c’est le cas, pourtant, un autre facteur rentre en jeu et peut déterminer si oui, ou non, on vivra plus longtemps. En effet, la personnalité d’un individu peut en dire long sur sa longévité.

Crédit : IStock

Quel est le lien entre la longévité et la personnalité ?

Selon une étude publiée dans le Journal of Psychosomatic Research, on apprend notamment qu’il existe un réel lien entre la personnalité et la durée de vie :

“Il doit exister de nombreux mécanismes possibles expliquant comment la personnalité peut influencer la longévité. Ainsi, pour une personne, cela peut être lié à la régulation émotionnelle. Pour d'autres, cela peut être lié à leur comportement”, a expliqué à Euronews Health René Mõttus, professeur de personnalité à l'Université d'Édimbourg et co-auteur de l'étude.

Mais alors, quelles sont personnalités qui peuvent vivre plus longtemps ?



Crédit : IStock

Les personnalités avec une durée de vie plus longue

D’après le rapport, les personnes qui sont plus actives seraient les moins susceptibles de mourir tôt, avec un risque inférieur de 21 % malgré l'âge, le sexe et les diagnostics médicaux : “Être organisé, vif, responsable, travailleur, serviable et minutieux était également lié à une vie plus longue”, précise l’étude. À l’inverse des personnes anxieuses ou lunatiques, par exemple. En conclusion, le rapport expliquait :

“Dans la plupart des échantillons et des méta-analyses, des scores plus élevés au domaine du nervosisme étaient associés à un risque de mortalité plus élevé, tandis que des scores plus élevés au domaine de l'extraversion, de l'agréabilité étaient associés à un risque de mortalité plus faible.”

Vous l'aurez compris, si vous souhaitez vivre plus longtemps, mieux vaut travailler sur votre organisation et votre vivacité.