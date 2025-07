Voici l'âge auquel on devient «vieux» et c'est la science qui le dit

À quel âge est-on considéré comme "âgé" par la génération Z ? La science a tranché, et croyez-nous, ça pique !

Vous vous considérez encore comme "un.e petit.e jeune" ou bien "dans la fleur de l’âge", il se pourrait bien que vous vous trompiez. Alors que l’on a tou.t.e.s déjà dit - durant notre jeunesse - qu’une personne de 40 ans était "vieille", il faut bien l’avouer, à la vitesse du temps qui passe, il y a de quoi regretter ces mots. N’est-ce pas ?

Des chercheurs se sont justement penchés sur le sujet et ont voulu connaître l’âge qui était considéré comme "vieux" par la jeune génération, aka, la génération Z.



Crédit : IStock

Et l'âge où l'on est "vieux" est...

Selon une étude menée par EduBirdie, une plateforme pour étudiants, relayée par nos confrères de Psychologies Magazine, "3 % de la génération Z estime que la vieillesse commence à l’âge de 27 ans." Et ce n’est pas tout. On apprend également que 22 % des interrogés pensent qu’une personne de 35 ans est considérée comme "âgée" :

"Les millennials sont loin de la retraite, et la génération Z est encore la génération des "bébés". Pourtant, beaucoup sont certains que la vieillesse approche à grands pas", rappelle l’étude.

Et le constat (alarmant) ne s’arrête pas en si bon chemin : un peu plus de la moitié des participants de la génération Z pense que 50 ans (et plus) est l'âge auquel on est considéré comme vieux. Mais dans les faits, scientifiquement et métaboliquement parlants, à quel âge devient-on "vieux" ?

Si l’on se fie à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), une personne est considérée comme "âgée" à partir de 60 ans. Mais attention : quelqu’un de cet âge peut être en meilleure forme physique et mentale qu’une personne de 30 ans. La raison ? Les habitudes de vie.



Crédit : IStock

Comment rester en forme ?

Si l’on adopte une alimentation saine et équilibrée, que l’on pratique une activité physique et sportive régulière et qu’en plus, on s’entoure de relations sociales de qualité - la clé du bonheur selon l’Université d’Harvard - alors, on obtient le combo gagnant de la longévité.

L’âge n’est donc pas qu’une question de chiffre, mais plutôt d’entretien physique et mental. D’ailleurs, une étude publiée dans la revue Frontiers in Psychology a démontré que plus on vieillit, plus on repousse le seuil de ce que l’on considère comme "vieux". Concrètement, une personne de 30 ans dira que la vieillesse débute à 50 ans, tandis qu’une personne de 50 ans la situera autour de 70.

Une question de vision, donc !