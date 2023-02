60 proverbes drôles pour faire rire ton entourage

On peut être drôle tout en faisant preuve de sagesse. Pour cela, il existe de nombreux proverbes et citations drôles et humoristiques. Découvrez 60 proverbes drôles qui vous permettront de faire passer un message sensé tout en humour.

La sagesse avec humour à travers 60 proverbes / Crédit photo : Istock

Personne n’aime les donneurs de leçons et les moralistes, autant que personne n’aime les hommes ou les femmes qui se disent intelligents en débitant des citations philosophiques et des proverbes à tout bout de champ.

Au contraire, dans l’univers des proverbes et des citations, il y en a qui ont ce caractère humoristique qui font souvent mouche et qu’on ne se lasse jamais d’entendre ou de dire. En effet, ce qui fait rire ne peut que faire du bien, alors si on y met un grain de sagesse, c’est encore mieux.

À travers le monde, des civilisations ont exporté leur sagesse grâce à leurs proverbes très connus qui ont traversé les frontières. Les citations ou proverbes les plus populaires sont souvent les plus drôles. Ils ont même parfois cette apparence de blague sauf qu’ils comportent un sens philosophique qui la rend encore plus drôle.

Proverbes et citations drôles et humoristiques en pagaille

On connaît très probablement certains proverbes chinois ou quelques proverbes africains dont l’exotisme résonne dans la philosophie et le message qu’ils apportent. En France aussi, on s’amuse de beaucoup de proverbes humoristiques et certains proverbes, qui n’ont a priori rien d’humoristiques, prennent une tournure drôle lorsqu’ils sont détournés avec des jeux de mots.

Parfois, des proverbes humoristiques ont pu naître du cerveau d’un écrivain, d’un scénariste pour un film, dans des articles ou dans des livres. L’un des exemples les plus connus est le livre de Marc Escayrol, auteur et humoriste, qui écrit un livre “Mots grumots” où il mêle jeux de mots et proverbes, citations et définitions.

Ils jaillissent aussi parfois dans les conversations entre proches dans une maison, que ce soit entre un homme et une femme, en amour en amitié, dans un moment animé par le rire. Que cela soit une citation comique, des proverbes coquins, une blague potache bien drôle, des messages malicieux ou une phrase touchante pleine d’humour, il y en a vraiment pour tout le monde et personne n'est épargné.

Il n’existe aucun ministre ni saint de la citation, ni Marie, ni Michel de la blague drôle, cela peut venir de n’importe où et de n’importe qui,qui ont l’amour de l’humour et de la sagesse. Nul besoin d'en faire tout un film ou de devenir écrivain non plus. Homme et femme, amour et amitié, une citation ou un proverbe drôle sur la vie prend tout son sens de l'humour et de la sagesse.

Lorsque vous rencontrez quelqu’un, l’humour est une arme absolue pour la séduction. Mais il est important de prouver que vous savez utiliser cette arme au quotidien pour faire perdurer une complicité, un amour et une amitié. Un bon proverbe drôle est parfois le meilleur moyen de faire passer un message si important dans l'esprit de votre interlocuteur.

On ne se lasse jamais de ces proverbes drôles / Crédit photo : Istock

Des proverbes drôles pour faire passer un message avec humour

En effet, le rire est le meilleur des remèdes aux mots et partager sa vie avec quelqu’un, développer une complicité, ne peut se faire que si l’humour est partagé avec l’amour. Il faut savoir être fou à deux pour que ça marche alors si l’humour est une passion commune, n’hésitez plus. C’est aussi comme ça qu’un amour peut être doublé d’une amitié éternelle.

Tout cela nous offre une ribambelle de proverbes et citations drôles et humoristiques que l’on aimerait vous partager. Certains s’apparentent même à une blague tellement c’est drôle. Ces proverbes viennent des quatre coins du monde, ont été transmis de maison en maison, de génération en génération jusqu'à rester drôle encore aujourd'hui.

Si la vie vous égare parfois un peu, que vous faites face à des choix cornéliens et que vous ne savez quoi faire, il est toujours mieux d'avoir ces quelques proverbes et citations en tête. En effet, ils sont courts mais tellement pleins de bon sens qu'ils vous aideront sûrement à mieux affronter les obstacles de la vie, et à en tirer de judicieuses leçons pour vous faire remonter le moral.

Découvrez 60 proverbes et citations drôles et humoristiques qui feront rire votre entourage :

1. Mieux vaut avoir vue sur la mer que d'avoir vu sa belle-mère.

2. Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.

3. Péter à la sourdine n'en frappe pas moins l'odorat

4. Deux mots qui vous ouvriront de nombreuses portes : pousser et tirer.

5. Celui qui est impatient d’avoir un enfant épousera une femme enceinte

6. Caleçon qui gratte, morpion qui squattent

7. Je pensais que j’étais indécis, mais maintenant je ne suis pas sûr.

8. Quand l’amour tarde, il me monte au nez !

9. Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images.

10. N’abandonne pas ton rêve, continue à dormir.

Rire en groupe avec des proverbes drôles / Crédit photo : Istock

11. Qui vole un boeuf est vachement musclé

12. Mieux vaut avoir l'air conditionné que l'air stupide.

13. Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux

14. Le mariage c'est échanger de mauvaises humeurs le jour et de mauvaises odeurs la nuit.

15. Le zigzag est le chemin le plus court pour aller d'un bar à un autre

16. N’oubliez jamais que vous êtes unique, comme tout le monde

17. Si un animal vous dit qu'il peut parler, il ment probablement

18. Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt

19. Plantez un arbre et vous rendrez un chien heureux

20. Il y a souvent des têtes de veau à table qui ne viennent pas de chez le boucher

21. Qui pisse contre le vent, se rince les dents

22. Ne buvez pas en conduisant, vous pourriez renverser votre boisson.

23. Un menteur ira jusqu’à toucher ses fesses et nier qu’elles sont siennes

24. Qui a pété a le cul chaud

25. Si vos parents n’ont jamais eu d’enfants, il est probable que vous n’en aurez jamais

26. L’eau chaude n’oublie pas qu’elle a été froide

27. En bretagne on a pas de montagne, mais on a une bonne descente.

28. Mieux vaut une année sans tuile qu'une année sans toit.

29. Que celui qui n’a jamais piché me passe la première bière

30. Le travail est tellement mauvais qu’on vous paie même pour le faire

31. Le mariage, c'est pas la mer à boire, c'est la belle-mère à avaler

32. On commence par grandir vers le haut et finit par le faire en largeur.

33. Plus il y a de fous, moins il y a de riz

34. Mieux vaut avoir les pieds plats que les pieds dans le plat

35. Celui qui tient un tigre par la queue ne doit pas lâcher prise.

36. Si tu te tapes la tête contre un vase et que ça sonne creux, n’en déduis pas que c’est le vase qui est vide

37. Qui gobe une noix de coco fait confiance à son anu s

38. Si haut qu'on monte, on finit toujours pas des cendres.

39. Mieux vaut être un mille-pattes qu'un cul-de-jatte.

40. Celui qui rit le dernier pense plus lentement.

Un proverbe détourné par un jeu de mots / Crédit photo : Istock

41. Chassez le naturiste il revient au bungalow

42. Il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que seul sur une mauvaise.

43. Si le crocodile a un pantalon, c'est qu'il a enfin trouvé ou ranger sa queue

44. Le travail le plus fatigant n'est pas celui que l'on fait, mais celui qui nous reste à faire.

45. Mieux vaut un cheval sans selle qu'une selle sans cheval

46. Ce qui compte, c’est l’intérieur. Le réfrigérateur en est le meilleur exemple

47. Si vous ne voulez pas qu’on le sache, mieux vaut encore pas le faire

48. Si vous buvez pour oublier, payez avant de commencer

49. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes surtout quand elles sont veuves.

50. Quel que soit le trône, on est toujours assis sur son cul.

51. Un bon mari ne se souvient jamais de l'âge de sa femme mais de son anniversaire, toujours.

52. C'est trop tard de frapper sur sa cuisse quand le pet est lâché

53. Chaque coup de colère est un coup de vieux, chaque sourire est un coup de jeune

54. Dieu a créé le monde. Tout le reste est fabriqué en Chine

55. Un bout de bois, il peut rester longtemps dans un fleuve, il ne deviendra jamais pour autant un crocodile

56. Qui veut péter plus haut que son cul doit avoir un trou au milieu du dos

57. Quand une parole est lâchée, même quatre chevaux seraient en peine pour la rattraper

58. Mieux vaut ta main sur mes deux seins que la main du médecin.

59. Là où la paix a passé la journée, il y a quelqu’un qui sait quelque chose qu’il n’a pas dit

60. Un proverbe chinois dit que lorsqu’on a rien à dire on cite généralement un proverbe chinois