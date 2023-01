50 phrases drôles d'amour pour séduire avec humour

Qui ressemble s’assemble et les mots “amour” et “humour” sont tellement proches qu’ils ne peuvent que se marier. Voici 50 phrases drôles d’amour à partager avec sa moitié.

Ce couple partage un sens de l'humour et de l'amour / Crédit : Istock

À voir aussi

Ce n’est un secret pour personne, lorsque vous décrivez la femme ou l’homme idéal, il se doit d’être drôle, d’avoir de l’humour. En effet, le rire est le meilleur des remèdes aux mots et partager sa vie avec quelqu’un, développer une complicité, ne peut se faire que si l’humour est partagé avec l’amour. Il faut savoir être fou à deux pour que ça marche alors si l’humour est une passion commune, n’hésitez plus. C’est aussi comme ça qu’un amour peut être doublé d’une amitié éternelle.

Une citation ou des citations drôles pour démontrer un amour entre un homme et une femme, entre une femme et une femme, ou entre un homme et un homme pour que leur coeur de pierre prenne vie dans un monde drôle.

Que ce soit avec une blague, une anecdote amusante de votre journée, une histoire drôle, voire un comique de répétition que l’on peut apparenter à des blagues privées, madame et monsieur aiment rire. Attention toutefois à ne pas trop abuser des perpétuelles disquettes de comique, techniques de dragues, vu et revues, à n'importe quel endroit dans le monde.

En bon français, on peut être drôle aussi sous forme de poésie, quitte à sortir une citation vue dans un film romantique récent histoire d’être un peu à la page et de se réinventer un peu. Voilà une disquette qui ne dira pas son nom !

De jour comme de nuit, dans l’intimité du couple ou dans la sphère publique, en famille ou entre amis, cette complicité humoristique est le signe que votre vie de couple va bien. Nul besoin d’attendre la Saint-Valentin pour prouver son amour, et parfois un zeste d’humour est un joli moyen de dire à son ou sa partenaire qu’on l’aime. Toute occasion est bonne pour faire passer des petits messages d’amour tout en rigolant.

L’humour pour tomber amoureux, songer au mariage, en débitant de belles phrases drôles aux femmes autour d’une belle bouteille de vin, les yeux dans les yeux, sans que personne ni Dieu, ni un saint, ne démente le message.

Le bonheur à deux passe inévitablement par un sens de l’humour aiguisé et partagé. Quitte à passer pour un fou, mais un fou amoureux, pour faire passer un message romantique et drôle, ou des citations de comique, à votre bien-aimée.

Être drôle et amoureux, le secret d'un couple / Crédit : Istock

Il n’y pas d’amour sans humour, et vice-versa

Avec modération (il faut toujours éviter la lourdeur), des petites attentions quotidiennes peuvent prendre la forme de l’humour. Ça peut être un message laissé sur une note collée sur la porte du frigo, ou un petit SMS toujours bienvenu durant la journée (pour celles et ceux qui les utilisent encore). Cela peut même passer par les enfants, qui se rendent tout aussi complices d’un mariage heureux et drôle.

Lorsque vous rencontrez une femme ou un homme, l’humour est une arme absolue pour la séduction. Mais il est important de prouver que vous savez utiliser cette arme au quotidien pour faire perdurer un amour. Toute occasion est bonne pour faire passer ce message si important dans le coeur de votre partenaire. Et nul besoin d’être un Dieu de l’humour, être un Dieu de l’amour peut parfois suffire.

Il y a donc les fameuses disquettes drôles en guise de technique de drague qui sont, comment dire, un peu trop abusées parfois. Il existe aussi les bonnes blagues sur une certaine conception, satirique, de l’amour, de la vie en couple et du mariage (sur fond de sexisme parfois).

L’humour comme passion commune pour faire durer un amour

Et puis l’amour et l’humour subsistent aussi à travers des citations d'humoristes et une citation d'un artiste. En effet, les humoristes et les comédiens n’ont de cesse de philosopher sur l’amour et la vie en couple dans leurs spectacles et dans leurs sketches, s’inspirant très souvent de leur propre expérience dont ils préfèrent en rire. Ah la magie de l’autodérision ! Et du romantisme français !

Une bonne comédie au cinéma, ça marche toujours / Crédit : Istock

Vous pouvez aussi vous inspirer de l’univers du film, du monde du cinéma, de la poésie et de l'art en général, toujours très inspiré, des citations de comédies romantiques que vous avez vu ensemble pour faire son petit effet. Grâce à cela, n’importe quel Pierre, Paul, Jacques, Charles ou Jean peut s’y retrouver sans passer par des prestataires de l'humour !

Les hommes et leurs proverbes, par SMS, citant un artiste de nuit un quelqu’un de comique pour faire naître un bonheur jeune toute une journée pour un aspirant Valentin. Il suffirait d’une phrase en français pour tourner la page de cette poésie drôle digne d’une disquette. Serait-ce fou qu’une amitié devienne cet amour qui rend aveugle mais donnant toute cette passion à un couple ?

Tout cela nous offre une ribambelle de phrases drôles d’amour et de comique que l’on aimerait vous partager, et certaines sont de belles disquettes. Pour les Valentin et Valentine en herbe, les séducteurs et séductrices au grand coeur, les couples mariés de longue date ou un jeune couple qui se construit, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs.

Une nouvelle génération comique, en jean, en jupe ou en survêtements, pour une passion bonheur que la citation de disquettes ne parviendra pas à rendre aveugle pour autant.

Que cela passe par une citation comique, des proverbes coquins, une blague potache bien drôle, des messages malicieux ou une phrase touchante pleine d’humour, l’amour et le bonheur sont à votre portée. Si votre partenaire est loin de vous, sachez que les SMS, ça marche aussi. Saurez-vous reconnaître les disquettes que tout bon dragueur digne de ce nom est capable de vous dire ? Voici 50 phrases drôles d’amour à partager avec votre partenaire amoureux.

Un couple peut être fou et stupide ensemble, ça le rend drôle / Crédit : Istock

1. On ne dit pas “l’électronique” mais “l’électricien fait l’amour” (ça c'est de la blague)

2. L’amour c’est comme les cartes : quand on n’a pas de partenaire, mieux vaut avoir une bonne main

3. L’amour c’est comme le rugby : ça commence par une touche et ça finit par un plaquage

4. En amour comme en maths, quand on ne fait pas attention : 1+1=3

5. L’amour c’est comme la gastro, on l’attrape dans la rue, on la résout au lit

6. Après l’amour, 10% des hommes se tournent vers le côté droit, 10% vers le côté gauche et le reste retourne chez eux

7. L’amour ? Des grands mots avant, des petits mots pendant et des gros mots après

8. Les femmes ont besoin d’une raison pour faire l’amour, les hommes ont juste besoin d’un endroit (et d'une disquette)

9. Ce n’est pas parce qu’on a soif d’amour qu’il faut se jeter sur la première gourde (célèbre citation)

10. Quand l’amour tarde, il me monte au nez (blague sauce forte)

11. À la chasse comme en amour, on commence quand on veut et on finit quand on peut

12. Une femme doit coucher pour réussir. Un homme doit réussir pour coucher

13. L’homme qui va faire l’amour a le sang qui boue et l’homme qui vient de faire l’amour a le bout qui sent

14. Les geeks ont le plus de chance de trouver l’amour, parce qu’ils ont plein de touches

15. Si l’amour est aveugle, il faut palper

16. Le mariage est comme le restaurant : à peine est-on servi qu’on regarde ce qu’il y a dans l’assiette du voisin

17. Est-ce que tu crois à l’amour au premier regard ? Parce que sinon je peux repasser devant toi (ça c'est une disquette par exemple)

18. Chuck Norris ne tombe jamais amoureux, car il ne tombe jamais

19. Tu ne travaillerais pas chez Nintendo, au regard de ton corps de DS… (une autre disquette, spécial geek)

20. Tu sais quand est-ce que j’ai su que tu étais l’homme de ma vie ? Lorsque j’ai vu tes tatouages… Je me suis dit, cet homme sait prendre une mauvaise décision, puis y rester fidèle !

21. Je t’aime bien plus que la bière. Et tu sais à quel point j’adore la bière… Mais s’il te plaît, ne me pousse pas à te le prouver !

22. Chéri, je t’aime tellement que je suis prête à faire fonctionner notre relation iPhone/Samsung. Enfin, jusqu’à ce que je casse « sans faire exprès ton téléphone » pour le remplacer par un iPhone

23. Coucou, mon amour… Comment as-tu commencé cette nouvelle journée : avec un pet comme d’habitude, j’imagine ! (SMS classique)

24. Mon coeur, je t’aime infiniment. Je te souhaite une bonne journée… N’oublie pas d’acheter des tampons, des mouchoirs, du vin et des pizzas. Enfin, si tu veux survivre à la soirée ! (le message est passé)

25. Tu me manques… Enfin, pas comme le chocolat depuis que je suis au régime, mais quand même un peu.

26. Tu ne dois sûrement pas embrasser les inconnus. Donc je me présente … (la pire des disquettes)

27. Chéri(e), j’ai hâte de te revoir. Ta présence me manque vraiment. Enfin, je ne sais pas si c’est ta présence qui me manque ou le fait de pouvoir te crier dessus

28. Il ne peut y avoir que deux solutions : soit j’ai raison, soit tu as tort

29. Cherche CDI : Câlins à Durée Indéterminée

30. Se marier avec un homme, c’est comme acheter un objet que l’on admire depuis longtemps dans une vitrine. Vous pouvez l’adorer quand vous le ramenez chez vous, mais il ne va pas toujours avec tout le reste

31. Tu ne serais pas une sortie de secours ? Parce que tu m’exit.

32. Dites ce que vous voulez des femmes, mais je pense qu’être capable de transformer une phrase en une dispute de six heures demande du talent

33. J’adore être mariée. C’est tellement génial de trouver une personne spéciale que l’on veut ennuyer pour le reste de sa vie

34. L’amour, c’est être stupide ensemble (c'est beau comme passion)

35. Quand Chuck Norris regarde Les Feux de l’Amour, ils s’éteignent

36. Un homme tombe amoureux avec ses yeux, une femme avec ses oreilles

37. L’amour, c’est ne plus avoir à retenir ses pets

38. Ton père ne travaillerait pas chez Google ? Parce que je trouve en toi tout ce que je recherche.

39. Mesdames, si un homme dit qu’il va arranger les choses, il le fera. Il n’est pas nécessaire de le lui rappeler tous les 6 mois

40. Pour les mariés, c’est comme pour les bébés, personne n’a le droit de dire qu’ils sont moches, même s’ils le pensent

41. Si je devais t’embrasser pour ensuite aller en enfer, je le ferais. Comme ça je pourrais me vanter ensuite avec les diables d’avoir vu le paradis sans jamais y entrer (la disquette qui t'éloigne de Dieu)

42. La différence entre l’amour et l’argent, c’est que si on partage son argent, il diminue, tandis que si on partage son amour, il augmente. L’idéal étant d’arriver à partager son amour avec quelqu’un qui a du pognon

43. L’amour… il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font. A partir de quoi il m’apparaît urgent de me taire (citation de Pierre Desproges)

44. L’amour rend aveugle, Chuck Norris aussi (y'a une vraie passion Chuck Norris ici)

45. La culture, c’est comme l’amour. Il faut y aller à petits coups au début pour bien en jouir plus tard

46. A part les singes, tous les animaux refusent de faire l’amour face à face. Ils doivent pressentir que le derrière se ride moins vite que le visage (c'est une question de passion)

47. L’amour du prochain consiste à ne pas s’attacher à son conjoint actuel, mais aimer déjà le suivant ! (une histoire de passion)

48. Tu t’appelles Wi-Fi ? Parce que je sens une connexion entre nous. (disquette numérique)

49. Un romantique, après l’amour, il déprime… Les femmes, avec les romantiques, c’est pendant qu’elles dépriment

50. Ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux (la plus connue des disquettes)