Vous cherchez un emploi ? Faites attention à vos réseaux sociaux ! Selon une étude, 62% des recruteurs ont déjà écarté un candidat après avoir regardé son profil sur les réseaux sociaux.

On ne le répétera jamais assez : faites attention à ce que vous publiez sur vos réseaux sociaux, car cela pourrait vous porter préjudice. Si vous voulez aller aux États-Unis, vous devrez par exemple montrer votre activité sur internet durant les cinq dernières années. Mais les réseaux sociaux peuvent également être un obstacle pour trouver du travail.

Selon une étude menée par Indeed, 62% des recruteurs ont déjà recalé un candidat après avoir regardé son profil sur les réseaux sociaux. Cela concerne tous les réseaux comme LinkedIn mais aussi Instagram, X, TikTok ou encore Facebook.

Les réseaux sociaux passés au peigne fin

Selon l’étude, 80% des recruteurs vérifient les réseaux sociaux de leurs candidats lors du processus de recrutement. Si la majorité le fait occasionnellement, 16% d’entre eux le font systématiquement. Comme le rapporte Le Parisien, cette tendance s’observe notamment dans les entreprises de taille moyenne (250 à 500 salariés), où 75% des recruteurs font ce que l'on appelle du “screening social”.

Crédit photo : iStock

Certaines professions sont plus regardantes que les autres. Les réseaux sociaux sont principalement consultés dans les métiers juridiques (100%), suivis de l’industrie manufacturière (92%), de l’architecture (87%) et de la finance (86%).

En savoir plus sur le candidat

Mais pourquoi les recruteurs font-ils cela ? D’après le sondage, 40% d'entre eux examinent les réseaux sociaux pour mieux cerner la personnalité et les centres d’intérêt du candidat, 32% veulent vérifier ses expériences et ses qualifications, 20% veulent fuir les comportements problématiques et 7% veulent voir s'il est capable de s'intégrer à la culture de l’entreprise.

“Ces résultats confirment que le screening social est devenu une norme implicite du recrutement et que les chercheurs d’emploi ont bien raison de s’en soucier. Si ces vérifications permettent aux recruteurs de mieux contextualiser les candidatures, il pose également toutefois la question des limites de cette pratique, de la subjectivité des critères retenus et autres biais, et de l’équilibre entre vie professionnelle et expression personnelle en ligne”, a indiqué Indeed, selon des propos relayés par BFMTV.



Crédit photo : iStock

Dans certains cas, les informations que vous publiez sur vos réseaux peuvent vous porter préjudice. C’est le cas si l’on trouve des incohérences entre votre CV et votre image en ligne, si vous adoptez des comportements non professionnels, si vous tenez des propos inappropriés, offensants ou discriminatoires, et si vous exprimez vos opinions politiques.

Pour ne pas passer à côté de votre job de rêve, vérifiez vos réseaux sociaux ! Assurez-vous qu’il n’y a rien de compromettant sur vos profils et gérez vos paramètres de confidentialité, pour que les inconnus n’aient pas accès à vos publications. D’une manière générale, rappelez-vous que les réseaux sociaux doivent être utilisés avec précaution dans votre vie quotidienne.