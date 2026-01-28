Une femme richissime cherche « une personne de compagnie » et lui offre un salaire de 98 000 euros par an

Cap vers l’Angleterre, où une dame fortunée basée à Londres souhaite embaucher un(e) assistant(e) personnel(le). Le salaire très attractif risque d’attirer une foule de postulants.
Vous cherchez un travail à l’étranger ? Si la réponse est oui, alors cette offre d’emploi va vous intéresser pour une raison précise : la rémunération attractive.
Comme le rapporte le Daily Star, une Londonienne très fortunée recherche « une dame de compagnie » pour l’accompagner au théâtre, au restaurant, à des événements mondains prestigieux et culturel, ou encore à des rendez-vous.
Crédit Photo : iStock
La personne retenue percevra un salaire annuel de 85 000 £ (environ 97 833 €) pour un poste à plein temps, du lundi au vendredi, de 10 heures à 19 heures, parfois en soirée.
Le ou la candidat(e) idéal(e) doit offrir « une présence rassurante et discrète ainsi qu'une aide concrète au quotidien », permettant à la femme de s'acquitter de ses obligations avec « élégance et bienveillance », souligne l’offre.
Un bureau privé est aménagé au domicile de la recruteuse, où vous travailleriez au sein d'une équipe restreinte.
Crédit Photo : Getty Images
Des tâches administratives variées
L’assistant(e) personnel(le) qui décrochera le job aura un emploi du temps chargé. Voici la liste des missions à réaliser :
- Gestion de la correspondance
- Gestion de l'agenda et du planning, avec un respect des engagements
- Réservations de restaurants, théâtres, concerts et événements culturels
- Organisation des déplacements
- Administration générale et gestion quotidienne du bureau
- Gestion financière courante : achats de services, gestion des dépenses du ménage et traitement des factures
- Organisation et supervision des dîners privés, fêtes et événements à domicile
- Planification et gestion des rendez-vous médicaux
- Accompagnement aux rendez-vous médicaux si nécessaire
- Gestion des ordonnances
- Accompagnement de la personne lors de ses engagements et événements sociaux
Quel profil recherché ?
La richissime Britannique veut embaucher une personne discrète, calme et dotée d’une intelligence émotionnelle élevée, avec un sens aigu de l’intégrité. Celle-ci doit être capable d’établir des relations de confiance, de respect et d’empathie.
Le/La futur(e) collaborateur/rice doit être en mesure de suivre les instructions, prendre des initiatives et communiquer avec assurance et professionnalisme avec un large éventail d’interlocuteurs.
Crédit Photo : iStock
L’annonce précise aussi une « capacité à travailler discrètement et efficacement au sein d’une équipe établie ». Le/la postulant(e) doit aussi être l’aise dans un cadre familial aux attentes traditionnelles.
Enfin, aimer les chiens et être à l’aise en leur présence est un atout ! Au moment où nous écrivons ces lignes, le poste n’a pas encore été pourvu. L’offre est disponible sur ce site.