Une femme richissime cherche « une personne de compagnie » et lui offre un salaire de 98 000 euros par an

Cap vers l’Angleterre, où une dame fortunée basée à Londres souhaite embaucher un(e) assistant(e) personnel(le). Le salaire très attractif risque d’attirer une foule de postulants.

Vous cherchez un travail à l’étranger ? Si la réponse est oui, alors cette offre d’emploi va vous intéresser pour une raison précise : la rémunération attractive.

Comme le rapporte le Daily Star, une Londonienne très fortunée recherche « une dame de compagnie » pour l’accompagner au théâtre, au restaurant, à des événements mondains prestigieux et culturel, ou encore à des rendez-vous.

La personne retenue percevra un salaire annuel de 85 000 £ (environ 97 833 €) pour un poste à plein temps, du lundi au vendredi, de 10 heures à 19 heures, parfois en soirée.

Le ou la candidat(e) idéal(e) doit offrir « une présence rassurante et discrète ainsi qu'une aide concrète au quotidien », permettant à la femme de s'acquitter de ses obligations avec « élégance et bienveillance », souligne l’offre.

Un bureau privé est aménagé au domicile de la recruteuse, où vous travailleriez au sein d'une équipe restreinte.

Des tâches administratives variées

L’assistant(e) personnel(le) qui décrochera le job aura un emploi du temps chargé. Voici la liste des missions à réaliser :

Gestion de la correspondance

Gestion de l'agenda et du planning, avec un respect des engagements

Réservations de restaurants, théâtres, concerts et événements culturels

Organisation des déplacements

Administration générale et gestion quotidienne du bureau

Gestion financière courante : achats de services, gestion des dépenses du ménage et traitement des factures

Organisation et supervision des dîners privés, fêtes et événements à domicile

Planification et gestion des rendez-vous médicaux

Accompagnement aux rendez-vous médicaux si nécessaire

Gestion des ordonnances

Accompagnement de la personne lors de ses engagements et événements sociaux

Quel profil recherché ?

La richissime Britannique veut embaucher une personne discrète, calme et dotée d’une intelligence émotionnelle élevée, avec un sens aigu de l’intégrité. Celle-ci doit être capable d’établir des relations de confiance, de respect et d’empathie.

Le/La futur(e) collaborateur/rice doit être en mesure de suivre les instructions, prendre des initiatives et communiquer avec assurance et professionnalisme avec un large éventail d’interlocuteurs.

L’annonce précise aussi une « capacité à travailler discrètement et efficacement au sein d’une équipe établie ». Le/la postulant(e) doit aussi être l’aise dans un cadre familial aux attentes traditionnelles.

Enfin, aimer les chiens et être à l’aise en leur présence est un atout ! Au moment où nous écrivons ces lignes, le poste n’a pas encore été pourvu. L’offre est disponible sur ce site.