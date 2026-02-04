Ces jumelles siamoises affolent la toile, mais un détail interpelle les internautes

Des jumelles siamoises font sensation sur les réseaux sociaux, où elles cumulent des centaines de milliers d’abonnés. Mais un détail perturbant a attiré l’attention d’un expert.

Depuis un mois, un compte Instagram est sous le feu des projecteurs. Intitulée @itsvaleriaandcamila, la page est inondée de photos montrant des jumelles siamoises.

En seulement quatre semaines, les jeunes femmes, prénommées Valeria et Camila, ont gagné 290 000 abonnés. Un nombre impressionnant.

Le problème ? Les clichés suscitent des interrogations parmi les internautes, qui remettent en cause la véracité des images.

Crédit Photo : @itsvaleriaandcamila

IA ou pas IA ?

Dans leur bio Instagram, les principales concernées indiquent qu’elles habitent à Miami, aux États-Unis. L’une d’elles est reconnaissable grâce à ses cheveux lisses, tandis que la seconde arbore des boucles.

Très actives sur la plateforme, elles publient des photos d’elles sur lesquelles elles montrent leurs tenues. Le duo partage aussi son quotidien luxueux avec ses nombreux followers.

Crédit Photo : @itsvaleriaandcamila

Comme le rapporte LADbible, Valeria et Camila ont aussi créé des comptes TikTok et Telegram, où elles diffusent du contenu érotique.

Aujourd’hui, des utilisateurs sceptiques assurent que cette page Instagram a été générée par l’intelligence artificielle. Mais les principales concernées ont nié en bloc cette accusation lors d’une session de questions-réponses.

« Nous bougeons, nous parlons, nous ne sommes manifestement pas des IA », ont-elles indiqué.

Un expert donne son avis

Interrogé à ce sujet par le Daily Mail, Andrew Hulbert, ingénieur en intelligence artificielle, est formel : les jumelles sont fausses ! Toutes les photos sont générées par IA.

« Ces images sont la personnification de ce que les médias considèrent comme la beauté, et aucune d'entre elles ne présente le moindre défaut », a expliqué le spécialiste.

L’expert a ajouté que les yeux étaient un « indice révélateur » pour éviter de tomber dans le panneau. Et pour cause : leurs pupilles ne dégagent rien.

Crédit Photo : @itsvaleriaandcamila

Sous les publications des sœur siamoises, les internautes partagent l’avis d’Andrew Hulbert.

« Les gars, c'est de l'IA, pourquoi tout le monde croit à ces conneries », a commenté un utilisateur sur un post, tandis que d'autres continuent à faire l'éloge de leur apparence.

Une chose est sûre : les apparences sont souvent trompeuses !