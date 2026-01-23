Ce pays frontalier recherche des Français et offre un salaire de 3000 euros nets d'impôts, logement compris et factures payées

Frontalier de la France, ce micro-État est actuellement à la recherche de ressortissants français pour un métier bien précis aux avantages multiples.

Imaginez un métier où l'on débute en gagnant 3 000 euros nets, soit environ deux fois le SMIC français, dès le premier jour et le tout sans payer d'impôts. En plus de ça, ajoutez-y un logement gratuit, les factures d'eau et d'électricité réglées par l'employeur, avec vue sur la Méditerranée et les montagnes en arrière-plan.

Que demander de plus ? Ça paraît évidemment trop beau pour être vrai mais cette offre existe bel et bien, et à quelques kilomètres de la frontière française. Pour avoir cette opportunité en ligne de mire, il faut se dire vers le Rocher de Monaco.

Crédit photo : iStock

En effet, cette offre d’emploi concerne la Compagnie des carabiniers du Prince, qui recherche activement de jeunes Français pour intégrer ses rangs prestigieux. En effet, malgré ses avantages, elle peine à attirer suffisamment de postulants comme le précise le lieutenant-colonel Martial Pied, chef de corps et Angevin de naissance, interrogé par Le Point :

"Tout le monde pense qu'il faut être Monégasque alors qu'on recrute tous les ans de jeunes Français"

Les conditions d'admission sont d'ailleurs facilement consultables sur l'annonce publiée sur le site internet des carabiniers.

Crédit photo : iStock

Un métier accessible aux exigences très strictes

Ce métier d’exception consiste à protéger la famille souveraine, assurer la garde du Palais et de ses dépendances, fournir les services d'honneur, participer au maintien de l'ordre public et aux manifestations publiques. A Monaco, il existe 125 carabiniers de la Principauté endossant ainsi des responsabilités multiples.

"Nous sommes comme la Garde républicaine avec des spécialités très diverses"

Cependant, ce métier s’accompagne de conditions très précises. En effet, pour devenir carabinier du prince, les candidats doivent donc avoir la nationalité française ou monégasque et être âgés de 19 à 27 ans. Côté morphologie, les exigences sont assez strictes : il faut mesurer entre 1,80 m et 2 mètres exactement.

Par ailleurs, le job requiert quelques sacrifices sur le plan privé puisque le célibat est obligatoire lors du recrutement et le mariage n'est autorisé qu'après la période probatoire d'un an. Les tatouages sont tout bonnement interdits, tandis que toute inscription au casier judiciaire est proscrite. Le recrutement reste fermé aux femmes. Les musiciens souhaitant intégrer l'orchestre devront justifier d'un niveau CEM ou DEM de conservatoire.

Crédit photo : iStock

Si l’opportunité vous intéresse toujours, les dossiers doivent être envoyés entre mai et juillet pour un concours prévu à l'automne 2026. Les épreuves d'admissibilité s'étalent sur deux jours : on y trouve, selon le document officiel des épreuves, des exercices de dictée, culture générale, expression écrite et orale ou encore mathématiques de niveau brevet des collèges. Côté physique : le candidat devra faire 100 mètres de nage suivis de 10 mètres en apnée, et une course de 12 minutes avec exercices musculaires sans temps d'arrêt.

Lors de votre admission, vous devrez vous plier à cinq jours d'examens médicaux, tests psychologiques, entretiens et épreuves sur tatami. Mieux vaut donc être bien préparé !