Ces escrocs peuvent vous voler de l'argent sur votre carte bancaire seulement en passant à côté de vous

En quelques secondes seulement, les données bancaires peuvent être prélevées sans que la victime de l’arnaque ait pu s’en apercevoir grâce à un appareil sans contact.

C’est une manipulation qui nous facilite la vie. Rapide et pratique, le sans contact est pourtant l’apanage des escrocs. Ces derniers redoublent d’effort pour s’attaquer à leurs victimes. Leur dernière trouvaille ? Un petit appareil capable de voler les données des cartes bancaires.

Pour cela, rien de plus simple. Les escrocs se munissent d’un TPE (un Terminal de paiement électronique) qu’ils glissent dans leur poche. Puis, ils se rendent dans les transports en commun en période de forte affluence pour mettre leur méfait à exécution, détaille le site TF1 info.

Il leur suffit de passer à côté d’une personne pour lui prélever de l’argent sur son compte sans que celle-ci ne s’en aperçoive. En quelques secondes, le méfait est accompli.

Protéger ses données bancaires contre les escrocs

Crédit photo : ArisSu/ iStock

Outre les prélèvements, ce sont aussi des données bancaires qui peuvent être dérobées par le TPE. Au micro de TF1, un expert en cybercriminalité, sous couvert d’anonymat, explique : « Simplement, la personne va passer à côté de nous. Et sans que l'on voie, c'est totalement intraçable, elle va récupérer toutes les informations de notre carte bancaire ».

Encore plus alarmant, il ne suffit que d’une petite distance aux malfrats pour voler les données. « À cette distance, ça suffit, précise l’expert situé à un pas à peine de la journaliste. Maintenant, il existe, en plus, des antennes qui permettent d'être assez à distance, donc rien que là, un contact assez proche comme on l'est, ça fonctionnerait ».

Pour éviter de se faire avoir, la solution la plus simple, mais néanmoins compliquée à appliquer, serait de s’éloigner de tout inconnu dans les transports en commun. Beaucoup plus pratique en revanche, les porte-cartes sécurisés ou les portefeuilles en cuir. Comptez 30 euros en moyenne pour le premier et une dizaine d’euros pour le second.