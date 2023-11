8 Français sur 10 ne connaissent pas cette astuce de banquier qui permet de gagner plus d'argent

Si vous possédez un livret d’épargne, cette astuce de banquier permettant d’augmenter ses rendements devrait vous intéresser.

Et si vous gagniez plus d’argent grâce à une simple astuce encore méconnue ? C’est possible si vous possédez un livret d’épargne. Ces livrets sont similaires à des comptes bancaires et permettent à leurs propriétaires de déposer de l’argent afin de garder ce dernier en sécurité et de le faire fructifier grâce à un taux d’intérêt. Les banques multiplient la somme épargnée par ce taux d’intérêt et versent le résultat directement sur le livret.

Si 81% des Français ont un livret d’épargne, seulement 2 personnes sur 10 connaîtraient cette astuce qui permet d’augmenter les rendements. Cette méthode fonctionne sur l’ensemble des livrets d’épargne, notamment sur le Livret A, le Livret d’épargne populaire (LEP) ou encore le Livret jeune.

Augmenter ses rendements

Si vous lisez les petites lignes de votre contrat, vous verrez qu’il est indiqué que “les intérêts sont calculés par quinzaine”. Comme l’indique le Journal du Net, cela signifie que “le calcul des intérêts a lieu le 16 du mois pour tous les versements ajoutés aux livrets entre le 1er et le 15 du mois”. Ainsi, si vous effectuez un virement sur votre livret d’épargne entre le 16 et la fin du mois, vos intérêts seront calculés le 1er du mois suivant.

Crédit photo : iStock

En définitive, il vaut donc mieux faire un virement le 30 ou le 31 de chaque mois plutôt que le 1er afin d’éviter de perdre une quinzaine. De la même manière, virez de l’argent sur votre livret le 15 de chaque mois plutôt que le 16. Une astuce à appliquer dès maintenant pour augmenter ses rendements.