À 20 ans, elle achète une maison alors qu'elle est au SMIC grâce à 2 astuces simples

Tia Cordery, 20 ans, a acheté sa première maison grâce aux économies qu’elle a faites depuis son adolescence. Un parcours inspirant.

Originaire d’Angleterre, Tia Cordery est une jeune femme de 20 ans pas comme les autres. En effet, elle a déjà acheté sa première maison, et ce uniquement grâce à ses économies. Sa famille n’avait pas les moyens de lui prêter de l’argent et pour cette raison, elle a commencé à travailler jeune, dès l’adolescence.

Crédit photo : @tiacorderyx

Tia a commencé à travailler comme apprentie dans un service à la clientèle. Elle gagnait le salaire minimum et pour économiser de l’argent, elle s’est imposée des règles strictes pendant toute son adolescence. Son parcours ressemble à celui de cette autre jeune femme qui a économisé pendant 10 ans pour s’offrir sa propre maison.

Des règles strictes pour ses économies

Chaque mois, Tia déposait ses économies sur un compte bancaire dédié. Comme elle l'explique dans une vidéo publiée sur TikTok, elle évitait toutes les dépenses excessives, notamment en restant le plus possible chez elle au lieu de sortir. Ainsi, elle refusait des soirées avec ses amis pour faire des économies.

“Je mettais de côté environ 400 dollars par mois et je n’avais aucune facture. Je ne gagnais pas beaucoup d’argent. J’étais au salaire minimum, environ 8 dollars de l’heure. Je me souviens qu’à cette époque, les gens que je fréquentais me traitaient d’avare, disant que j’étais radine simplement parce que je ne voulais pas dépenser tout mon argent en sorties constantes. Je ne leur parle plus, mais c’était difficile. Ils me disaient : 'Allons-y, amusons-nous' et je répondais : 'Je n’ai pas beaucoup d’argent, je n’ai pas envie de faire ça'”, a-t-elle confié.

Tout comme Tia, une autre jeune femme a réussi à économiser 30 000 euros pour s’acheter sa première maison à l’âge de 25 ans.

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Elle sensibilise les jeunes

Aujourd’hui, Tia travaille dans l’immobilier et a pu acheter sa première maison. Elle profite de sa visibilité pour sensibiliser les jeunes qui, selon elle, ne sont pas assez bien informés sur la façon de faire des économies et sur les options de prêt disponibles pour acquérir une maison.

Elle encourage également les personnes de son âge ou plus jeunes à commencer leur épargne tôt si elles souhaitent acheter une maison plus tard. Des conseils précieux.