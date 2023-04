À 25 ans, elle explique comment elle a réussi à économiser 30 000 euros par an pour s'acheter une maison

Rebecca n’a que 25 ans, mais elle a réussi à économiser suffisamment d’argent pour s’acheter une maison. Pour aider les autres à faire comme elle, elle a dévoilé ses astuces.

Il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir investir dans une maison dès 25 ans. Pourtant, Rebecca a réussi à le faire et ce sans venir d’une famille aisée ni toucher un salaire important. Cette jeune femme est une pro des économies et a mis en place plusieurs astuces pour récolter le plus d’argent possible.

Son objectif était de s’acheter une maison avec son partenaire mais à deux, leurs salaires ne leur permettaient pas d’investir. Rebecca a alors pris les choses en main et a tout fait pour faire des économies. Des efforts qui ont porté leurs fruits. Pour aider les autres, la jeune femme a décidé de dévoiler ses astuces dans une vidéo publiée sur YouTube.

Pour commencer, Rebecca a placé tous ses centimes dans un bocal. Au fil du temps, ce dernier s’est rempli et elle a accumulé jusqu’à 700 euros. Puis, Rebecca s’est débarrassée de tous ses frais de logement en quittant son appartement pour revenir vivre chez ses parents. Elle a tout de même tenu à leur verser 300 euros par mois pour les aider.

Des astuces pour faire des économies

Ensuite, Rebecca a mis en place un prélèvement automatique sur son compte bancaire en mettant une somme d’argent de côté tous les mois. Elle a cherché à multiplier ses sources de revenus, notamment en vendant sa voiture.

“J’avais une Mini dont je n’avais pas vraiment besoin. Je l’ai vendue pour environ 2 500 euros, ce qui m’a permis de commencer à constituer mon épargne. Vous pouvez faire la même chose avec n’importe quoi : des vêtements ou des téléphones", a-t-elle déclaré.

Crédit photo : Rebeccas Home

Rebecca a également cumulé des petits emplois puisqu’elle a fait du baby-sitting et elle a demandé une augmentation de salaire à son patron, qui a accepté. Enfin, Rebecca conseille de demander de l’argent comme cadeau d’anniversaire. Pour faire des économies, la jeune femme retirait une somme d’argent en liquide à chaque début de semaine et se limitait au budget qu’elle avait dans les mains. Avant d’aller faire ses courses, elle listait ce dont elle avait besoin et ne se laissait pas tenter par ce qu’elle voyait en magasin.

“Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Cela ne s’applique pas seulement aux personnes qui veulent économiser pour un logement, cela peut être n’importe quoi : une voiture ou des vacances”, a-t-elle affirmé.

Finalement, Rebecca a réussi à économiser 30 000 euros par an, suffisamment pour verser le premier acompte de l’achat de sa maison.