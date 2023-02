Cette jeune femme a économisé pendant 10 ans et a enfin pu s'offrir sa propre maison

Aux États-Unis, une jeune femme aujourd’hui âgée de 27 ans a économisé pendant 10 ans pour s’acheter sa propre maison. Après beaucoup de travail et de sacrifices, elle a réalisé son rêve.

Sarah Yates a toujours eu un rêve : s’acheter sa propre maison. Pour cela, la jeune femme a économisé pendant 10 ans. Elle a commencé à travailler en tant que livreuse de journaux à l’âge de 14 ans et a continué ce travail jusqu’à ce qu’elle entre à l’université.

Un jour, l’un de ses camarades l’a vue en train de livrer du courrier et s’est moquée d’elle. Honteuse, Sarah a décidé d’arrêter et a finalement obtenu un emploi de journaliste à 19 ans.

Crédit photo : Manchester Evening News

Sarah a voulu acheter sa propre maison dans la région dans laquelle elle a grandi, mais elle avait un budget de 145 000 livres, ce qui était trop peu. Elle a fait une première offre pour acheter une maison à 120 000 livres, mais l’offre a été refusée car Sarah a été battue par un autre acheteur.

Pendant un an, la jeune femme a fait cinq autres offres pour différentes maisons, qui ont toutes été refusées.

Elle économise pendant 10 ans

Finalement, Sarah s’est tournée vers un autre quartier qui était en plein essor. Elle a trouvé une maison dans ses prix, mais tout était à refaire.

« J’ai trouvé une maison qui était sur le marché pour 140 000 livres, a-t-elle expliqué. C’était vétuste et tout était à refaire, mais cela m’a plu parce que j’aimais l’idée de pouvoir en faire ce que je voulais. Je voulais un endroit où je pourrais complètement refaire la cuisine et la salle de bain, peindre les murs et poser un nouveau revêtement partout au sol. »

Crédit photo : Manchester Evening News

Après quelques négociations, les propriétaires de la maison ont accepté l’offre de Sarah de 139 000 livres. Ainsi, la jeune femme est devenue propriétaire en mars 2020. Elle affirme avoir fait une bonne affaire car à ce moment de l’année, juste avant le confinement, l’incertitude régnait dans l’immobilier.

Elle achète sa propre maison

Sarah a commencé les travaux dans sa maison en août 2020. Elle a utilisé une partie de son salaire pour réaménager la maison. Elle repérait également les produits les moins chers dans les magasins et suivait des tutos sur YouTube pour faire le maximum d’économies et réduire ses dépenses.

Aujourd’hui, à 27 ans, Sarah a fini les travaux dans sa maison, qui possède deux chambres. Fière de son travail et de sa patience, elle a souhaité délivrer quelques conseils pour les jeunes qui aimeraient faire comme elle. Selon la jeune femme, ces derniers devront être prêts à faire des sacrifices. Elle conseille également de prendre un deuxième emploi pour mettre de l’argent de côté, même si cela implique de manquer quelques soirées pendant ses études.

« J’adore le fait que ce soit à moi, je suis fière d’avoir réussi à acheter ma propre maison et à tout refaire, a-t-elle déclaré. Tout ce qu’il y a ici dépend de mon choix et de mes décisions. C’est exactement comme je le voulais, c’est simple et il y a une esthétique très propre. »

À l’avenir, Sarah souhaite faire de sa maison une résidence secondaire et la louer quand elle sera absente.

