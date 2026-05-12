Une femme de 21 ans va être amputée des deux jambes car elle est atteinte d'un mal qu'aucun médecin ne peut expliquer

Megan Dixon, 21 ans, va être amputée des deux jambes. La raison ? Ces dernières sont bloquées et pliées vers l'avant, pour une raison inconnue.

Megan Dixon est une jeune femme âgée de 21 ans et originaire d’Angleterre qui a un lourd problème avec ses jambes. Cela fait en effet huit ans que ses jambes sont bloquées vers l’avant et vers le haut, ce qui lui provoque des douleurs constantes.

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Tout a commencé à l’âge de 13 ans, quand Megan a contracté la coqueluche et une mononucléose infectueuse. Ses jambes ont cessé de fonctionner un an plus tard et Megan ne peut plus marcher depuis l’âge de 14 ans. Bien qu’elle ait été transportée à l’hôpital deux ans plus tard, son état s’est empiré.

Une maladie inconnue

Malheureusement, les médecins ne parviennent pas à poser un diagnostic puisqu’ils ne savent pas pourquoi les jambes de Megan réagissent ainsi. Cette maladie est totalement inconnue, comme celle de ce bébé né avec 4 bras, 4 jambes et 2 visages.

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“Je sentais les os de mes jambes grincer les uns contre les autres, mais on me répétait que la douleur était dans ma tête et qu’elle n’était pas réelle. Je hurlais en silence 24 heures sur 24. Quand je suis tombée dans un état proche du coma, je n’avais aucune idée de ce qui se passait. Personne ne pouvait me réveiller. Mes jambes étaient complètement bloquées et droites, et même sous anesthésie, ils ne pouvaient pas plier mes genoux. Ma jambe gauche avait commencé à se plier dans le mauvais sens, de 10 degrés”, a confié Megan à Lad Bible.

Elle va être amputée

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Aujourd’hui, les jambes de Megan sont bloquées et pliées vers l’avant, dans une position qui l’empêche d’accomplir des tâches quotidiennes. La jeune femme a lancé une cagnotte en ligne et a été obligée de collecter des fonds pour s’acheter un fauteuil roulant électrique et être plus autonome.

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Finalement, Megan Dixon va être amputée des deux jambes. Ce fut également le cas de cette ado qui s’est fait amputer sa jambe de 79 kg à cause d’une maladie rare.

“Le plus dur a été ma rencontre avec la clinique pour amputés, lorsqu’ils m’ont annoncé que l’amputation était ma meilleure et unique option. Au fond de moi, j’espérais qu’ils me diraient qu’il existait une autre solution. Mais c’est ma réalité aujourd’hui et je ne l’accepte pas encore pleinement”, a-t-elle confié à Lad Bible.

Malgré cette expérience de vie très douloureuse, Megan a un message positif à adresser à toutes les personnes qui souffrent d’un mal inconnu.