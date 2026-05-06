Il lâche une caméra infrarouge au fond de l'océan pour la première fois et découvre des choses qu'il ne peut pas expliquer

Les fonds marins restent un grand mystère pour nous, malgré les explorations et le travail des scientifiques. Un Youtubeur a voulu apporter sa pierre à l’édifice en plaçant des caméras infrarouges afin de les observer.

Explorer les fonds marins et ses mystères

Qu'est-ce qui se cache dans les fonds marins ? Encore beaucoup de choses nous échappent car plus de 70 % des fonds marins demeurent inexplorés dans le monde. Le mystère reste donc entier, mais un Youtubeur, Barny Dillarstone, a voulu en savoir plus.

Alors, lui et son équipe ont immergé des caméras à cinq endroits différents entre 150 et 240 mètres sous la surface de la mer, lors de leur passage en Indonésie. Leur objectif : découvrir des créatures marines peu ou jamais observées auparavant. Et on peut dire que l’objectif a été atteint.

Le comportement étrange d’animaux marins

Poisson Hime. Crédit photo :Barny Dillarstone/ Youtube

Dans sa vidéo, Barny Dillarstone dévoile plusieurs animaux marins capturés en images. De son propre aveu, certains animaux semblent se comporter bizarrement. Il prend pour exemple le sériole (aussi appelé limon), un poisson présent en Méditerranée et en Atlantique Nord qui, d’ordinaire, garde ses distances. Sauf que sur la vidéo, le sériole s’approche près de la caméra avant d’effectuer plusieurs aller-retours vers l’appareil.

« La lumière infrarouge est invisible à l'œil nu et à la plupart des organismes marins. Se pourrait-il que l'infrarouge incite les animaux qui, d'ordinaire, gardent leurs distances à être plus téméraires ? », se demande le Youtubeur.

La suite après cette vidéo

Durant cette exploration, Barny Dillarstone et son équipe ont également aperçu des poissons Hime, endurants bien que pas plus grands qu’une main. Le Youtubeur a remarqué que les poissons ne semblaient pas apprécier la présence d’autres animaux. Le passionné les a vu frapper rythmiquement leurs nageoires dorsales sans réellement savoir ce que ce comportement signifie.

Un requin jamais filmé jusqu’à présent

Requin griset. Crédit photo : Barny Dillarstone/ Youtube

Mais ce qui a le plus surpris Barny Dillarstone et son équipe durant leur exploration sous-marine fut la rencontre avec un requin à six branchies à nez court, appelé requin griset. D'après le Youtubeur, l’espèce est très ancienne puisqu’elle nageait dans les océans bien avant l’apparition de certains dinosaures.

Ce ne fut pas le seul requin croisé dans les profondeurs. Barny Dillarstone a filmé un animal qu’il n’avait jamais vu jusqu’à présent, confessant qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait. Heureusement, il a reçu l’aide de spécialistes qui lui ont dit qu’il s’agissait d’un requin-hâ à gros yeux. « À ma connaissance, c'est la première fois que cette espèce est filmée vivante », a-t-il précisé.

Les découvertes de Barny Dillarstone pourraient-elles permettre aux scientifiques d’en savoir un peu plus sur les fonds marins ?