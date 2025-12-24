« Elle est très forte » : une ado de 14 ans atteinte d'une maladie rare se fait amputer sa jambe de 79 kg

Par |

Jasmine Ramirez

À 14 ans, Jasmine Ramirez, une adolescente américaine, vient de subir une lourde opération pour retirer sa jambe rongée par une tumeur et pesant près de 80 kilogrammes.

Une nouvelle vie commence pour Jasmine Ramirez, une adolescente de 14 ans originaire de Floride, aux États-Unis. Début décembre, elle a subi une opération chirurgicale marathon visant à amputer sa jambe de 79 kilogrammes, rapporte People.

Jasmine RamirezCrédit Photo : GoFundMe

Une opération d’une quinzaine d’heures

La jeune fille souffrait depuis son jeune âge d’une tumeur rare, qui a provoqué une croissance anormale de sa jambe, selon la chaîne WFTS, affiliée à ABC.

Jasmine a subi plusieurs opérations au fil des ans, mais une récente infection à la jambe a conduit les médecins à décider de l’amputer, précisent nos confrères.

Jasmine Ramirez et ses prochesCrédit Photo : GoFundMe

Cette intervention a eu lieu à l'hôpital pour enfants Johns Hopkins All Children's Hospital à St. Petersburg, en Floride.

Au total, la patiente est restée endormie sur la table d’opération pendant près de 17 heures. Les chirurgiens ont pu retirer 90 % » de la masse, qui touchait également son abdomen, en plus d'amputer sa jambe, selon Anastashia Carrasquillo, la sœur de Jasmine.

Un long chemin vers la guérison

Si l’opération s’est bien passée, Jasmine va devoir commencer un long et difficile parcours vers la guérison. Elle passera Noël à l'hôpital, aux côtés de ses proches. Selon Anastashia Carrasquillo, sa sœur est en train de rependre des forces « après avoir subi une intervention chirurgicale majeure ».

« Néanmoins, elle doit encore lutter pour s'adapter à cette nouvelle étape de sa vie. Elle est très forte et nous savons que son rétablissement se poursuivra bien », a-t-elle déclaré.

Jasmine Ramirez après son opérationCrédit Photo : GoFundMe

La famille Ramirez a ouvert une cagnotte en ligne GoFundMe pour récolter des dons afin de permettre aux parents de Jasmine de rester auprès d’elle pendant sa convalescence. À l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de 33 000 dollars ont été réunis.

Une page Facebook a aussi été créée. Intitulée « Jasmine's Journey » («Le parcours de Jasmine» en français), celle-ci donne des informations sur son état de santé.

« Nous voulons simplement que les gens sachent à quel point Jasmine est forte, courageuse et gentille (…) Aucun enfant ne mérite cela (…), mais elle a dû faire face à des défis et elle s'est battue, et nous voulons que les gens connaissent son histoire, sa force et son courage, et nous voulons également que son histoire soit connue ». (Anastashia Carrasquillo)

Jasmine Ramirez et un amiCrédit Photo : GoFundMe

Source : People
