Elle finit amputée des quatre membres après une léchouille de son chien

Au Royaume-Uni, une quinquagénaire a été amputée de ses quatres membres après avoir été léchée par son chien ce qui lui a causé une infection rare.

Le chien est certainement le meilleur ami de l’homme, mais ses gestes d’affection teintés d’innocence pure peuvent parfois avoir des conséquences terribles. Telle est l’histoire de Manjit Sangha, une Britannique âgée de 56 ans, qui vient de survivre à une infection très rare causée par une léchouille de son chien.

En effet, la quinquagénaire a contracté une stepsis, qui correspond à une réaction grave du corps à une infection. Pour survivre à cette infection, qui lui a causé plusieurs arrêts cardiaques, elle a été amputée de ses quatre membres.

Après 32 semaines passées à l’hôpital, elle a enfin pu retrouver son domicile, accueillie en héroïne par sa famille à Penn.

Les médecins estiment que son sepsis pourrait avoir été déclenché par un simple geste : un coup de langue de son chien sur une petite coupure ou égratignure. Auprès de la BBC, Manjit Sangha s’est confiée sur cette épreuve dramatique :

« Perdre ses mains et ses pieds en si peu de temps est énorme. C’est très sérieux et il ne faut pas le prendre à la légère. »

Manjit Sangha, qui travaillait sept jours sur sept avant sa maladie, est rentrée chez elle un dimanche en juillet dernier en se sentant mal. Le lendemain, elle était inconsciente. Ses mains et ses pieds étaient glacés, ses lèvres violacées et elle avait du mal à respirer. Tout est allé très vite comme le confie son mari :

« On se demande comment cela a pu arriver en moins de 24 heures. Samedi, elle joue avec le chien, dimanche elle va au travail, lundi soir elle est dans le coma. »

Une cagnotte pour s'offrir des prothèses

Pendant son séjour, son cœur s’est arrêté six fois. Les chirurgiens ont dû lui amputer les deux jambes sous le genou ainsi que les deux mains en raison de la progression de l’infection.

L’ancienne employée de pharmacie a également perdu sa rate, combattu une pneumonie et développé des calculs biliaires qui pourraient nécessiter une nouvelle opération.

« Je ne savais pas ce qui se passait, le premier mois je ne me souviens de rien »

Son mari, lui, a pris sept mois de congé pour soutenir sa femme.

« Elle est tellement forte, elle a survécu à tout »

Le couple a passé son 37ᵉ anniversaire de mariage et l’anniversaire de Manjit à l’hôpital. Ils collectent aujourd’hui des fonds pour des prothèses avancées, y compris des mains robotisées, dont le coût peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros. À ce jour, ils ont récolté plus de 35 000 euros via GoFundMe.

Malgré les défis qui l’attendent, Manjit Sangha est déterminée à reconstruire sa vie :

« Je veux marcher, obtenir mes prothèses et retourner travailler. J’ai assez passé de temps assise dans mon fauteuil et mon lit. Il est temps de marcher maintenant. »

Pour rappel, le sepsis est une réaction rare mais grave du système immunitaire qui attaque les tissus et organes du corps. Cette maladie est potentiellement mortelle et difficile à détecter. Chez l’adulte, les symptômes peuvent inclure un discours incohérent, des frissons intenses, des douleurs musculaires, un essoufflement sévère ou une peau marbrée ou décolorée.