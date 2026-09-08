Voici pourquoi vous ne devriez jamais porter de short ou de jupe en avion, selon une hôtesse de l'air

Une hôtesse de l'air américaine, onze ans de vols au compteur, déconseille formellement le short et la jupe en cabine. Entre deux rotations, votre siège n'est pas désinfecté.

C'est le réflexe de milliers de voyageurs à l'approche des vacances : on part pour le soleil, alors on embarque déjà en tenue d'été. Short, jupe, robe légère. Une hôtesse de l'air américaine, qui a passé onze ans en cabine, demande d'y renoncer. Pas pour une question de style, ni de sécurité. Pour une question de ce qu'elle a vu sur les sièges.

« Je vous préviens, j'ai vu des choses diaboliques »

Charity Nelms a fait carrière comme hôtesse de l'air avant de se faire connaître du grand public en participant à la 48e saison de Survivor, le programme d'aventure américain dont Koh-Lanta est l'équivalent français. Dans une vidéo publiée sur TikTok, elle livre un message sans détour aux passagers.

Portez un pantalon. Short, jupe, robe, surtout pas. Aucune partie de votre peau ne devrait toucher ce siège.

Elle balaie d'avance l'objection la plus évidente, celle du voyageur prévoyant qui dégaine ses lingettes désinfectantes en s'installant. Peu importe, dit-elle en substance : le nettoyage à la lingette ne règle pas le problème. Une autre hôtesse, basée à Dallas, a enfoncé le clou dans une vidéo au ton similaire, en demandant à ses abonnés de deviner combien de couches avaient été changées à même les sièges pendant un seul de ses vols de la veille.

Le conseil n'est pas nouveau. Nous vous relayions déjà, il y a deux ans, l'avertissement d'un steward sur le port du pantalon en cabine. Ce qui change, cette fois, c'est qu'on peut mettre des chiffres et des procédures derrière l'intuition.

Ce qui est réellement nettoyé entre deux vols

La question de fond n'est pas de savoir si les avions sont nettoyés. Ils le sont. C'est de savoir ce qui l'est, et à quelle fréquence.

John Alford dirige le pôle aspect cabine chez ABM Aviation, un prestataire qui nettoie près d'un million de cabines par an pour des compagnies américaines et européennes. Il décrit trois régimes différents, et la nuance est de taille.

Le premier, c'est le nettoyage de rotation, celui qui s'applique à un avion qui doit repartir dans la foulée. Un passage rapide, concentré sur les offices, les toilettes et l'évacuation des déchets. C'est le régime le plus courant sur les vols courts et moyen-courriers, précisément parce que l'appareil doit redécoller vite.

Le deuxième intervient la nuit, quand l'appareil a terminé ses rotations de la journée et reste au sol.

Ce nettoyage est renforcé, avec une attention plus large portée aux zones passagers, autour des sièges.

Le troisième, le nettoyage en profondeur, n'a lieu que périodiquement. Alford le compare au traitement complet que l'on réserve à une voiture chez un préparateur : des éléments de sièges, de compartiments et de rangements sont démontés pour atteindre ce qui reste inaccessible en temps normal.

Autrement dit, entre le moment où le passager précédent se lève et celui où vous vous asseyez, l'assise de votre siège n'a, dans la plupart des cas, pas été désinfectée. Elle a été débarrassée de ses déchets.

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Le débat rattrape aussi les compagnies

Le sujet est suffisamment sensible pour avoir provoqué une polémique en mars dernier aux États-Unis. Southwest Airlines a envisagé de faire intervenir des équipes de nettoyage supplémentaires entre les vols sur les seules places premium à espace supplémentaire, laissant la cabine économique au régime habituel. La compagnie a démenti tout changement de protocole, expliquant que son personnel de bord continue de remettre en ordre chaque appareil entre chaque vol et que les renforts éventuels viendraient s'ajouter, non se substituer, aux procédures existantes. Le tollé en ligne a été immédiat.

À noter aussi, et c'est un point que l'on oublie souvent : de nombreuses compagnies avaient renoncé à leurs équipes de nettoyage professionnelles pendant la période Covid, et toutes ne les ont pas remises en place ensuite. Les pratiques varient fortement d'une compagnie à l'autre.

Ce que ça change concrètement pour vous

Le pantalon, donc, plutôt que le short. Mais la logique vaut au-delà de la tenue : les surfaces les plus manipulées d'un vol à l'autre, tablette, accoudoirs, boucle de ceinture, sont aussi celles que le nettoyage de rotation traite en priorité, ou pas du tout selon les compagnies. Une lingette dans le sac cabine reste une bonne idée, même si elle ne remplace pas un vêtement entre votre peau et l'assise.

Et si vous voulez pousser la logique jusqu'au bout, sachez que le short n'est pas le seul vêtement que les professionnels de bord déconseillent : nous avions listé les quatre tenues à éviter quand on prend l'avion, pour des raisons qui ne tiennent pas toutes à l'hygiène.