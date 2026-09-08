Google accompagne les étudiants avec sa nouveauté d'apprentissage boostée à l'IA

Pour mieux aborder cette nouvelle année universitaire, Google offre un an d’accès à Gemini aux étudiants afin d’étudier avec plus de facilité. Découvrez ses nombreux outils pour être au top.

Commencez l’année universitaire de bon pied avec Gemini de Google

La rentrée a démarré pour des millions d’étudiants. On le sait, la partie apprentissage se fait surtout en autonomie, avec ses cours, des livres et aujourd’hui, internet. Cette organisation et la charge de travail peuvent être rebutantes et difficiles pour bon nombre d’étudiants. C’est pourquoi Google a mis au point un abonnement sans frais à Google AI Plus pour les personnes éligibles.

Vous êtes étudiant ? Réunissez tous vos cours, prises de notes et bien plus sur Gemini, l’intelligence artificielle de Google, et profitez de ses nombreux outils. Durant un an, Google offre aux étudiants la possibilité de s’organiser sur le nouvel espace de travail dans l’application Gemini.

Pour cela, rien de plus simple. Après vous être inscrit, vous n’avez plus qu’à demander à l’IA la création de study notebooks. Ces carnets de notes numériques vous permettent de créer des fiches de révisions personnalisées à partir de vos notes et d’y ajouter divers documents : PDF, photos, dossiers etc.

Des quiz personnalisés et des visuels spécifiques pour vos sujets d’étude

Crédit photo : Google

Vos cours sont bien à l'abri et organisés sur votre espace Gemini, ne reste plus qu’à réviser. L’outil configure votre notebook afin de vous aider à y voir plus clair pour votre apprentissage. Surtout, il offre la possibilité de passer des quiz afin de tester vos connaissances. Cela lui permet ainsi de cibler vos points faibles et vos points forts et de concevoir des leçons et d’autres quiz sur mesure dans un format court et lisible.

Vous pouvez ensuite suivre votre progression grâce à un tableau de bord. Dans le même temps, Gemini rassemble toutes vos dates importantes dans Google Agenda afin de ne louper aucun examen.

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Un kit main libre pour converser avec Gemini sur vos recherches

Crédit photo : Robert Way/ iStock

L’apprentissage de vos cours deviendra un jeu d’enfant lorsque Gemini aura inclus prochainement l’intégration de graphiques et visuels. Certains domaines nécessitent la présence d’images pour mieux les comprendre. Si vous étudiez les sciences, il sera ainsi possible de générer des images et des simulations en 3D comme l’ADN, les cellules ou la photosynthèse.

Encore une fois, il suffit de suggérer une requête auprès de Gemini et le tour est joué. Pour ce faire, vous n’avez qu’à lui demander, à l’oral ou à l’écrit. Laissez-le travailler en arrière-plan pendant que vous poursuivez vos tâches. Gemini vous signale, via une notification, que la recherche est prête. Vous n’avez plus qu’à y jeter un coup d'œil, à la modifier et l’affiner en conversant avec lui.

Avec Gemini, étudier n’aura jamais été aussi simple.