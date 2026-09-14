Il dépense 318 000 euros en cadeaux pour son ex et la poursuit en justice pour récupérer son argent

À Singapour, un richissime homme d’affaires a perdu son procès pour récupérer des centaines de milliers de dollars de cadeaux offerts à son ex-petite-amie.

Un seul être vous manque et votre compte bancaire est dépouillé…

Le 9 septembre dernier, la Haute Cour de Singapour a rejeté la demande d’un PDG indien, qui voulait récupérer 468 000 dollars singapouriens (soit environ 318 000 euros) dépensés pour son ex-compagne, rapporte la BBC.

Un PDG attaque son ex pour récupérer l’argent de ses cadeaux

Pourtant, l’histoire d’amour entre Chander Agarwal, dirigeant d’une entreprise de logistique, et Felicia Lee, ancienne hôtesse de l’air, avait tout d’une comédie romantique.

Ils se sont rencontrés en 2019 lors d’un vol, avant de se mettre ensemble en septembre 2022. Pendant plus d’un an, l’homme d’affaires n’a pas hésité à gâter sa petite amie pour lui faire plaisir.

Le hic ? Le conte de fées a pris fin en décembre 2023 après que Chander Agarwal a soupçonné sa partenaire d’infidélité. Résultat : il a décidé de la poursuivre en justice en mars 2024 pour récupérer l’argent dépensé pour ses cadeaux durant leur relation.

Selon lui, Felicia Lee lui aurait réclamé « divers prêts sans intérêt » lorsqu’ils étaient en couple.

Au total, le PDG a déboursé pour son ancienne dulcinée 129 000 dollars pour des voyages à l’étranger, 17 000 dollars pour consulter un maître en feng shui pour son appartement, et 20 000 dollars pour payer ses primes d’assurance-vie.

Crédit Photo : TCIExpress

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La justice lui donne tort

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le plaignant n’a pas reçu le verdict qu’il espérait. Et pour cause : le juge principal de l’affaire, Lee Seiu Kin, a estimé que les sommes avaient été dépensées «de son plein gré» pour son ex-compagne.

Le magistrat a notamment souligné que l’homme d’affaires lui offrait déjà des présents coûteux avant même que leur relation ne commence et qu’il lui disait ne pas attendre de remboursement.

De son côté, Felicia Lee a assuré qu’il s’agissait de « cadeaux offerts par amour et par affection » et non de prêts. Un point de vue partagé par le juge, qui a relevé le manque de preuves.

« Les éléments de preuve dont je dispose montrent clairement que le demandeur, épris de la défenderesse, l’a couverte de cadeaux somptueux pendant leur histoire », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter :

« Malheureusement, lorsque leur relation s’est terminée sur une note amère, [il] est devenu aigri et était déterminé à lui faire payer le prix fort ».

La justice singapourienne a également mis en lumière le train de vie luxueux de Chander Agarwal, un homme aux moyens financiers importants, contrairement à Felicia Lee, qui ne dispose pas des mêmes ressources.

« Dans de nombreux messages, Felicia Lee avait exprimé son émerveillement lorsque son partenaire lui proposait des cadeaux coûteux, et parfois sa réticence spontanée à les accepter », a-t-il ajouté.

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