Voici les 4 villes sacrées meilleures de France pour travailler

Un baromètre a comparé 50 agglomérations françaises à partir de 75 indicateurs pour désigner les villes les plus attractives où travailler.

Cinquante agglomérations françaises, 75 indicateurs statistiques puisés notamment à l'Insee, à la Banque de France et à l'Inpi, et une grande absente : Paris. Le baromètre Arthur Loyd de l'attractivité et de la résilience des métropoles, publié le 20 janvier 2026 pour sa 9e édition, a délibérément mis la capitale de côté. Considérée comme une « ville-monde », elle fausserait la comparaison avec le reste du territoire. Résultat : le classement ne désigne pas une gagnante, mais quatre.

Le principe est simple. Les villes sont comparées par catégorie de taille, pour éviter d'opposer une métropole d'un million d'habitants à une agglomération de 150 000. Quatre thématiques sont notées : vitalité économique, accueil des entreprises et immobilier professionnel, connectivité et capital humain, qualité de vie. L'ensemble couvre 82 % de la population des pôles urbains de plus de 100 000 habitants.

Toulouse garde la couronne pour la troisième année de suite

Chez les très grandes métropoles, celles qui dépassent le million d'habitants, la Ville rose s'impose pour la troisième fois consécutive devant Lyon et Bordeaux. Elle arrive en tête sur deux des quatre thématiques, dont la qualité de vie, et affiche une croissance démographique de 1,3 % par an entre 2016 et 2022. Concrètement, près de 19 000 personnes s'y installent chaque année.

Son atout le moins spectaculaire est peut-être le plus décisif : avec Grenoble, Toulouse est l'une des rares villes très attractives où le coût du logement reste relativement maîtrisé. En face, un point noir bien identifié par l'étude, une offre de bureaux neufs insuffisante, qui complique l'installation rapide d'entreprises cherchant des espaces de travail modernes. La dynamique de l'emploi y est d'ailleurs qualifiée de « contenue ».

Montpellier, Angers et Bayonne raflent les trois autres titres

Dans la catégorie des grandes métropoles, de 500 000 à un million d'habitants, Montpellier reprend la première place après deux années à la deuxième, devant Rennes et Grenoble. La ville gagne environ 11 000 habitants par an et s'appuie sur un bassin d'emploi large et un marché tertiaire dynamique. Elle ne pointe pourtant qu'à la 8e place sur le seul indicateur de qualité de vie, plombée par le prix du logement et les risques climatiques.

Angers reprend la tête des métropoles intermédiaires, devant Dijon et Reims, saluée pour ses quartiers d'affaires et sa connexion avec Paris. Une place qui ne surprendra pas ceux qui se souviennent qu'elle a longtemps été désignée première ville de France où il fait bon vivre. Enfin, chez les agglomérations de 100 000 à 300 000 habitants, Bayonne signe elle aussi une troisième victoire d'affilée, devant Poitiers et La Rochelle, portée par sa démographie, son attractivité étudiante et touristique et l'essor du trafic international de l'aéroport de Biarritz.

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Le même point faible partout : se loger

C'est le fil rouge de cette édition. Plus une ville attire, plus ses loyers et ses prix de vente montent, et les quatre gagnantes en paient toutes le prix à des degrés divers. L'étude parle sans détour du « revers de la médaille » de l'attractivité.

Le contexte national n'aide pas. Entre le troisième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2025, le baromètre recense 45 193 destructions nettes d'emplois dans le secteur privé, et seuls 33 départements conservent une dynamique positive. Les écarts entre métropoles, eux, se resserrent.

Le classement des plus grandes métropoles reste relativement stable, notamment grâce à des atouts structurels solides et durables

C'est l'analyse de Cevan Torossian, directeur du département études et recherches d'Arthur Loyd, pour qui l'attractivité se construit sur le temps long : jeunes diplômés retenus sur place, filières d'excellence, mobilités décarbonées et immobilier de bureau capable de suivre. Un classement voisin, publié quelques mois plus tard, plaçait déjà Toulouse en tête des villes qui recrutent le plus.