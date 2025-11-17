Diplômée d'un master en finance, France Travail lui propose un boulot de...Père Noël

À Reims, une jeune femme âgée de 23 ans, fraîchement diplomée d’un master en finance, découvre les affres du marché de l’emploi. Inscrite sur France Travail, elle désespère de recevoir des propositions qui n’ont rien à voir avec son profil, à l’image de cette offre d’emploi pour devenir… Père Noël.

Le marché de l’emploi, c’est un parcours du combattant. De nombreux étudiants s’en rendent compte, une fois leur diplôme en poche. Alors qu’ils sont motivés comme jamais à l’idée de se lancer dans le grand bain du monde professionnel, la réalité du marché vient inévitablement doucher leurs plus grandes aspirations.

La preuve encore avec cette histoire relatée par L’Union. Ce récit est celui d’une jeune rémoise âgée de 23 ans, fraîchement diplômée d’un master en finance. Inscrite sur France Travail depuis le début du mois de septembre, elle désespère, ainsi que sa famille, de découvrir un marché de l’emploi bouché.

Crédit photo : France Travail

Ainsi, elle a déjà reçu plusieurs suggestions d’offres qui ne correspondaient pas du tout à ses attentes et à son profil, notamment pour des postes de secrétariat. Récemment, France Travail lui a carrément proposé un job de Père Noël pour la période des fêtes à Reims.

Cinq ans d'études pour un marché de l'emploi saturé

Dans le détail, il s’agit d’un CDD de 28 h/semaine, du 1er au 24 décembre (14 heures à 18 heures), payé entre 11,88 et 14,56 € brut de l’heure. Une suggestion de métier qui a eu le don d’agacer la mère de la jeune diplômée :

"Je trouve ça énorme de proposer ce poste à une jeune femme de 23 ans, qui plus est d’1,60 mètre, qui a fait 5 années d’études, pas en animation, non… dans la banque. Je trouve qu’on marche sur la tête"

Crédit photo : iStock

En effet, sa mère déplore le fait que sa fille ait travaillé d’arrache-pied pendant toutes ses études pour un résultat qui ne valait pas autant de peine :

"Non, ça ne me fait pas rire, sachant qu’elle a bien bossé pendant 5 ans, il y a eu des pleurs, son mémoire. Ce qui m’étonne, c’est l’accompagnement proposé aux jeunes. Ma démarche, au-delà de la colère, un peu quand même, c’est surtout de faire prendre conscience qu’il faut repenser l’accompagnement des jeunes diplômés."

De son côté, France Travail a répondu qu’aucun courrier ou communication émanant des services n’a été adressé à la jeune femme à propos de ce job de père Noël, tout en précisant qu’il s’agissait d’une proposition automatique générée par l’algorithme du site internet. En tout cas, pour la prochaine période de fêtes, les centres commerciaux ne devraient pas manquer de candidats pour jouer le Père Noël.