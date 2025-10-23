Cette caméra se fixe sur vos toilettes et permet d'analyser... vos selles

Caméra fixée sur la cuvette des toilettes

Cette caméra a pour but de renseigner les individus qui en possèdent sur leur santé.

L’entreprise américaine Kohler a mis au point une petite caméra pour les toilettes. Le spécialiste des sanitaires et robinets propose un petit appareil photo à placer sur la cuvette des toilettes. Son but : analyser les selles.

Selon le média CNET, la nouvelle caméra Dekoda est un objet de « suivi de santé unique en son genre ». Les analyses doivent permettre de livrer des informations sur la santé intestinale, l’hydratation et la présence éventuelle de sang dans les selles d’un individu.

Cet objet peut être très pratique quand on sait que peu de personne prêtent attention à leur selles. Pourtant, leur composition peut révéler des problèmes bien plus graves si elles ne sont pas surveillées régulièrement.

Une caméra dotée d’une IA pour analyser la santé intestinale

Caméra pour toilettesCrédit photo : Kohler

La technologie est de plus en plus au service de la science et notamment de la santé. En combinant photos et intelligence artificielle, certains objets sont en mesure d’identifier des problèmes dans l’organisme. Selon le site PetaPixel, des scientifiques planchent actuellement sur le développement d’une caméra de la taille d’un comprimé à faire avaler aux animaux de compagnie pour des examens de routine dans leur organisme.

La caméra Dekoda est orientée vers le bas des toilettes et « nulle part ailleurs », assure Kohler. L’entreprise ajoute qu’elle est équipée « de puissants capteurs qui scannent et analysent le contenu des toilettes grâce à une science et une technologie révolutionnaires. »

Caméra fixée sur la cuvette des toilettesCrédit photo : Kohler

En effet, une fois la photo prise, elle est analysée par une application intégrée, disponible sur smartphone où les résultats sont envoyés. Cette dernière, disposant d’un IA, peut ainsi analyser le modèle, la consistance et la fréquence des selles. 

Cependant, cette nouvelle technologie a un prix : 599 dollars (430 euros) pour la caméra Dekoda et un abonnement annuel à l’application compris entre 70 et 150 dollars (entre 60 et 129 euros) selon l’offre choisie.

