Une vie équilibrée et saine facilement

Sans cesse, nous sommes confrontés à des informations contradictoires pour avoir une vie plus saine, vivre mieux et plus longtemps en évitant les soucis de santé, de stress.

Vous voilà confronté à une multitude d’informations et vous ne savez plus quoi faire pour effacer les mauvaises habitudes qui peuvent nuire à votre équilibre. Reprenons les bases pour que vous puissiez plus facilement mettre en place « une vie saine » efficace.

Se faire plaisir

Passer de longues heures au travail, puis une fois à la maison, passer d’autres longues heures à tout faire pour garder un intérieur propre, s’occuper des enfants, des repas… Cela peut vite devenir épuisant. Alors quoi ? On abandonne tout ? Et pourquoi pas ? S’accorder quelques heures rien qu’à soi pour faire uniquement ce que l’on aime ou mieux rien du tout est une excellente option pour retrouver un équilibre bien mérité. Savoir se faire plaisir est capital.

Pour cela, vous pouvez méditer, discuter avec vos amies ou encore avoir des moments de plaisirs intenses (oui, on parle bien de ce à quoi vous pensez !). Vous pouvez avoir des moments coquins avec votre partenaire mais aussi seul(e). Le plaisir sexuel est une composante d’une vie équilibrée. Alors investissez dans quelques petits sextoys pour vous faire plaisir !

Bien se reposer et profiter

Autre clef de la sérénité, le repos et les moments de détente. Faire des pauses est indispensable pour aider son corps et son esprit à aller mieux. Accordez-vous quelques minutes à regarder la nature pousser ou même un simple dessin animé à la TV. Le tout est de laisser votre esprit vagabonder vers des choses agréables. Vous pouvez aussi opter pour le rire. Regarder votre comique préféré et oubliez les soucis.

Bien dormir a aussi une grande importance pour rééquilibrer sa vie. Cela permet évidemment de se reposer mais aussi au cerveau de reprendre des forces et d’assimiler toutes les informations que vous avez pu recevoir durant la journée. Il est important de mettre en place une stratégie de sommeil efficace. Vous pouvez avoir besoin de nombreuses heures de sommeil ou de peu mais respectez toujours vos besoins et rythmes personnels. Vous pouvez aussi intégrer des petites siestes, très bénéfiques pour se sentir mieux.

Mieux manger, un basique

Évidemment, qui dit rééquilibrer sa vie dit mieux manger. Vous ne pourrez pas y échapper. Sans passer par un régime draconien, qui en fait est plutôt néfaste, vous pourrez changer simplement quelques habitudes. Mangez un peu plus de fruits et de légumes reste une bonne habitude pour apporter à votre corps (mais aussi à votre cerveau) toutes les vitamines nécessaires pour vous rebooster au mieux. Ne négligez pas le gras ! Mais optez pour le bon gras (acides gras insaturés). Ne vous privez pas. Si ce magnifique petit gâteau vous fait de l’œil dans la vitrine de votre boulanger, faites-vous plaisir et succombez à sa jolie crème. Corrigez un peu l’apport en calories les jours suivants et le tour est joué. Cela ne doit pas se produire tous les jours, mais de temps en temps, c’est aussi une excellente solution pour vous redonner le sourire.

Ranger !

Eh oui ! On y pense peu et cela reste un moment généralement très désagréable mais faire le tri chez soi et tout remettre en ordre est aussi une bonne façon de rééquilibrer sa vie. Ranger va vous permettre de vider votre esprit et ainsi remettre de l’ordre dans vos priorités et votre vie. Cela peut sembler un peu étonnant mais cela fonctionne vraiment. Pour avoir une vie plus saine, il est important de vivre dans un lieu sain et propre. N’hésitez donc pas à réserver une journée pour faire place nette.