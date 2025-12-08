À 55 ans, il meurt écrasé par la... barre d'haltères qu'il tentait de soulever, à la salle de sports

Par |

Ronald Montenegro, Brésilien de 55 ans, décédé tragiquement dans une salle de sport le 1er décembre 2025

Un quinquagénaire est décédé de manière brutale dans une salle de sport, alors qu'il soulevait une barre d'haltères.

C'est un accident aussi rare que tragique !

Un homme est mort subitement dans une salle de sport, écrasé sous le poids d'une barre d'haltères beaucoup trop lourde, selon le média britannique, The Sun. Âgé de 55 ans, ce père de famille, sportif assidu, n'aurait pas survécu au choc malgré l'intervention des secours.

Son décès a profondément choqué les clients et le personnel de l'établissement, dans lequel il avait ses habitudes.

Il meurt à la salle de sport, en pleine séance

Le drame a eu lieu le lundi 1er décembre dans la salle de sport RW Academia de la ville brésilienne d'Olinda (État du Pernambuc), en périphérie de Recife.

Si l'on en croit les caméras de surveillance, Ronald Montenegro, directeur d'un musée local, effectuait un développé couché sur un banc en soulevant une barre d'haltères, lorsque celle-ci est brusquement tombée sur son buste. Témoins de la scène, des clients de l'établissement ont immédiatement saisi la gravité du choc et ont accouru, pour lui ôter la barre. Le quinquagénaire s'est ensuite relevé, avant de s'effondrer au sol, victime de douleurs intenses.

Certains ont alors tenté de lui prodiguer les premiers soins, avant d'appeler les secours.

Transporté d'urgence vers l'hôpital le plus proche, il n'a finalement pu être ranimé par les médecins qui ont constaté son décès quelques heures plus tard. 

En visionnant les images de vidéosurveillance, on s'aperçoit que la barre glisse des mains de la victime, ce qui suggère que le poids des haltères était bien trop lourd pour ses bras.

Attristé et choqué par ce décès, ayant eu lieu dans ses murs, RW Academia a tenu à rendre hommage au défunt en présentant ses « sincères condoléances à sa famille et à ses amis ». 

« Toute l'équipe lui a immédiatement porté secours et a rapidement appelé des secours spécialisés (...) Malgré tous nos efforts, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris son décès », a par ailleurs précisé la direction de la salle de sport.

La police a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur ce tragique accident, mais la piste privilégiée reste l'accident pur et simple.

