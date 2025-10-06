Un père oublie son bébé de 6 mois dans un bus à Aubervilliers, les passagers le retrouvent seul dans sa poussette

Scène surréaliste en Seine-Saint-Denis, où un père de famille a oublié son nourrisson dans un bus.

Samedi 4 octobre 2025, un bus circulant en banlieue parisienne a été le théâtre d’une scène pour le moins surprenante, rapporte Le Parisien.

Les faits se sont déroulés à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), aux alentours de 16 heures 30. Un bébé de six mois a été découvert dans sa poussette seul, dans un bus de la ligne 150.

Face à cette découverte inquiétante, des agents de la RATP ont alerté les forces de l’ordre. Dépêchés sur les lieux, des policiers ont pris en charge le nourrisson, en bonne santé, avant de le conduire au commissariat.

« Les policiers ont décidé d’attendre un peu avant d’appeler les services sociaux et déclencher une procédure », raconte un témoin dans les colonnes du quotidien régional.

Un père oublie son bébé dans le bus

Les autorités ont mené des recherches pour comprendre ce qu’il s’est passé. Pour ce faire, elles ont visionné les images de vidéosurveillance du véhicule et interrogé des passagers ayant vu l’enfant.

Que s’est-il passé ? Le tout-petit a été laissé seul dans le bus après avoir été oublié par son père.

Comme le précisent nos confrères, l’homme a emprunté l’autobus avec son enfant à Pierrefitte. Contre toute attente, il est redescendu sans lui quelques instants plus tard.

« Une fois le bus arrivé à Aubervilliers, les gens ont commencé à trouver ça bizarre et ont donné l’alerte au machiniste », selon une source proche du dossier.

L’auteur des faits s’est rendu compte de son oubli et a contacté la RATP pour leur demander s’ils n’avaient pas trouvé son bébé. Finalement, les parents ont récupéré leur enfant vers 18 heures 30.

Pour l’heure, on ignore si une enquête a été ouverte. Toujours selon Le Parisien, la tournure des événements est désormais entre les mains du parquet de Bobigny. En cas de condamnation, le père s’expose à une lourde peine.

« Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d’amende », nous apprend l’Article 227-17 du code pénal.

Affaire à suivre !