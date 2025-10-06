Un père oublie son bébé de 6 mois dans un bus à Aubervilliers, les passagers le retrouvent seul dans sa poussette

Par ·

Un enfant en bas âge installé dans une poussette dans un bus

Scène surréaliste en Seine-Saint-Denis, où un père de famille a oublié son nourrisson dans un bus.

Samedi 4 octobre 2025, un bus circulant en banlieue parisienne a été le théâtre d’une scène pour le moins surprenante, rapporte Le Parisien.

Les faits se sont déroulés à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), aux alentours de 16 heures 30. Un bébé de six mois a été découvert dans sa poussette seul, dans un bus de la ligne 150.

Bus RATPCrédit Photo : Shutterstock

Face à cette découverte inquiétante, des agents de la RATP ont alerté les forces de l’ordre. Dépêchés sur les lieux, des policiers ont pris en charge le nourrisson, en bonne santé, avant de le conduire au commissariat.

« Les policiers ont décidé d’attendre un peu avant d’appeler les services sociaux et déclencher une procédure », raconte un témoin dans les colonnes du quotidien régional.

Commissariat Crédit Photo : iStock

Un père oublie son bébé dans le bus

Les autorités ont mené des recherches pour comprendre ce qu’il s’est passé. Pour ce faire, elles ont visionné les images de vidéosurveillance du véhicule et interrogé des passagers ayant vu l’enfant.

Que s’est-il passé ? Le tout-petit a été laissé seul dans le bus après avoir été oublié par son père.

Comme le précisent nos confrères, l’homme a emprunté l’autobus avec son enfant à Pierrefitte. Contre toute attente, il est redescendu sans lui quelques instants plus tard.

Un homme en train de descendre d'un busCrédit Photo : iStock

« Une fois le bus arrivé à Aubervilliers, les gens ont commencé à trouver ça bizarre et ont donné l’alerte au machiniste », selon une source proche du dossier.

L’auteur des faits s’est rendu compte de son oubli et a contacté la RATP pour leur demander s’ils n’avaient pas trouvé son bébé. Finalement, les parents ont récupéré leur enfant vers 18 heures 30.

Pour l’heure, on ignore si une enquête a été ouverte. Toujours selon Le Parisien, la tournure des événements est désormais entre les mains du parquet de Bobigny. En cas de condamnation, le père s’expose à une lourde peine.

« Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d’amende », nous apprend l’Article 227-17 du code pénal.

Affaire à suivre ! 

Source : Le Parisien
Suivez nous sur Google News
Père Bébé Bus
La banque, un métier d'avenir ! Renseignez-vous ici !
Sponsorisé

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Un bébé apeuré, laissé seul dans une chambre, pleure à chaudes larmes
« La maison de l'horreur » : soupçonnant la nounou, elle cache un micro sur son bébé de 8 mois et découvre l'effroyable vérité
Le nouveau-né retrouvé abandonné dans une boîte en carton en bord de route
Un bébé de quelques heures abandonné dans une boîte en carton sur le bord d'une route, avec son cordon ombilical coupé
Bébé / morceau de viande
Ce futur papa veut donner à son bébé le nom d'un aliment et refuse catégoriquement de changer
Le bébé avec le stérilet dans la main
Un bébé naît en tenant « fièrement » le stérilet qui devait empêcher sa mère de tomber enceinte
Un bus circulant dans Paris
« Il respectait le code de la route » : un SDF dérobe un bus de la RATP et roule 13 km dans Paris