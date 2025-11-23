Mort depuis 20 ans, il offre une surprise émouvante à sa fille le jour de son mariage

En Angleterre, un père a fait une surprise émouvante à sa fille le jour de son mariage, 20 ans après son décès tragique.

Préparez les mouchoirs ! Il y a deux ans, Freya, une habitante du Buckinghamshire (Angleterre), a vécu l’un des plus beaux jours de sa vie : elle a épousé son compagnon de longue date.

Si cette journée était placée sous le signe du bonheur, la jeune femme de 34 ans ressentait l’absence de son père décédé. Mais celui-ci lui a réservé une surprise émouvante avant de s’éteindre, rapporte The Independent.

Crédit Photo : SWNS

Mourant, il écrit des lettres à sa fille

Philip, son papa, a développé un cancer de l'œsophage quand elle était âgée de onze ans. À l’époque, il ne lui restait que six mois à vivre.

Alors que ses jours étaient comptés, le patriarche a passé ses derniers instants à écrire des lettres destinés à sa fille pour qu’elle se souvienne de lui.

Dans ses missives, l’homme évoque les étapes importantes de la vie de la fillette qu’il allait manquer.

Crédit Photo : SWNS

Après son décès, Freya a conservé les précieux mots de son père adoré. De ses 18 ans à la présentation de son petit ami à sa mère, passant par ses fiançailles, la jeune femme avait toujours l’impression d’avoir un bout de son père avec elle.

Néanmoins, le fait de vivre ces événements sans lui était très douloureux.

Une dernière missive émouvante

Comme elle le précise, Freya et son petit ami se sont fiancés au bout de cinq ans de relation.

« Nous nous sommes lancés dans les préparatifs du mariage, mais cela a été difficile », explique-t-elle.

Pour rendre hommage à son papa le jour J, elle a décidé de porter un collier de diamants que ce dernier lui avait offert. Un arbre du souvenir a été installé sur le lieu de réception et des hommages ont été rendus pendant la cérémonie.

Mais le plus cadeau a été lorsque la mère de Freya a lu la dernière lettre de son époux en guise du discours du père de la mariée.

Crédit Photo : SWNS

Sortant la missive de sa poche, elle a raconté l’histoire des lettres que son défunt mari avait écrites à leur fille avant sa mort, mentionnant que celle-ci, destinée au jour de son mariage, était la dernière qu’il avait rédigée.