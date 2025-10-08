Un père viole sa fille de 21 ans en pleine rue devant son fils de 8 ans

En Espagne, un homme d’une quarantaine d’années a été interpellé pour une raison glaçante : il est soupçonné d’avoir violé sa fille en pleine rue devant son fils de 8 ans.

Une scène insoutenable. Le week-end dernier, un père de famille âgé d’une quarantaine d’années a été interpellé par des policiers à Lleida, une commune espagnole située en Catalogne.

Le quadragénaire est soupçonné d’avoir violé sa fille âgée d’une vingtaine d’années en pleine rue. Une agression sexuelle incestueuse qui a eu lieu devant son fils cadet de 8 ans, rapportent les médias espagnols Segre et El Pais.

Les faits se sont produits dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 octobre, aux alentours de trois heures du matin.

Crédit Photo : iStock

Une terrible révélation

La police municipale de Lleida effectuait une patrouille lorsque celle-ci a surpris un homme en train d’avoir une relation sexuelle avec une jeune femme sur la place publique de la Llotja.

Face à cette situation, les policiers ont relevé les identités des deux individus. C’est dans ce contexte que les agents ont découvert qu’il s’agissait d’un père et de sa fille de 21 ans.

Crédit Photo : DR

Quelques instants plus tard, les policiers ont remarqué qu’un enfant de 8 ans - le frère de la jeune fille - avait assisté à la scène.

Interrogée par les enquêteurs, la vingtenaire a fait une terrible révélation. Elle a expliqué que son père l’avait obligée à avoir des relations sexuelles avec lui.

La victime a été transportée à l’hôpital Arnau de Vilanova de Lleida, tandis que son père a été interpellé. Le petit garçon, quant à lui, a été confié à sa mère.

« L’affaire fait l’objet d’une enquête, car les déclarations de la victime indiquent que ce n’était pas la première fois », a indiqué Félix Larrossa, maire de la ville, dans les colonnes du journal La Vanguardia, qui évoque « une famille normale ».

Crédit Photo : Shutterstock

L’enquête est entre les mains de la police catalane (Mossos d’Esquadra).