Il offre une Mustang à son fils pour avoir tué un cambrioleur et protégé sa mère

Sur Facebook, la publication d’un père est devenue virale pour avoir félicité son fils d’avoir abattu un cambrioleur et protégé sa mère. Il en est tellement fier qu’il lui a offert une voiture.

Aux États-Unis, rien n’est plus important que le droit à la propriété et surtout le droit de défendre son terrain. En effet, les Américains ont cette liberté de pouvoir se défendre eux-mêmes lorsque des intrus tentent de cambrioler leur propriété.

Et pour se défendre, ils ont notamment le droit de faire usage de leurs armes à feu et d’être protégés par la constitution s’ils abattent un individu qui s’introduit sur leur propriété. Un principe qui se transmet de génération en génération.

Une voiture pour récompenser son fils

Crédit photo : Capture d'écran / Facebook

Au mois de mai dernier, la publication Facebook d’un père de famille, Alex Hunt, est devenue virale. Ce dernier a félicité son fils pour avoir réussi à abattre un cambrioleur afin de protéger sa mère. Et pour montrer toute sa reconnaissance, il a décidé de lui offrir une voiture : une Mustang moteur V6. Voilà, fin de l’histoire !

Les internautes félicitent le jeune homme

Comme on vient de le dire, la publication est devenue virale mais pas pour les raisons que l'on pense. En effet, les internautes américains étaient surtout choqués, avec humour, que le cadeau soit une Mustang V6. Certains ont tout de même félicité le jeune homme pour avoir protégé sa famille.

Bravo à lui d'avoir pris les choses en main. Y'a tellement de haine contre les V6 dans les commentaires, lol. Quel genre de voleur faut-il abattre pour obtenir une GT ? Merde, combien d'intrus un gamin doit-il descendre pour avoir un V8 ?

Aux États-Unis, abattre un cambrioleur est donc un droit propre à la constitution : tous les moyens sont légaux pour protéger ses biens. Un droit qui n'est pas inscrit dans la Constitution française, où abattre une personne qui tente de cambrioler votre maison, est considéré comme un homicide. Dans le cas d'une attaque aux biens, la défense doit être strictement proportionnelle. La légitime défense des biens ne peut ainsi jamais justifier un homicide volontaire, c'est-à-dire entraîner la mort d'une personne.