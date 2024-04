À 60 ans, Alejandra Rodríguez remporte sa place pour Miss Univers et fait taire les préjugés avec sa beauté intemporelle

Alejandra Rodríguez, une sexagénaire, a remporté le titre de Miss régionale de Buenos Aires et donc sa place pour le concours de Miss Univers.

Non, ce n’est pas un canular ! Au contraire, c’est une belle avancée dans les concours de beauté. Ce 26 avril 2024, Alejandra Rodríguez, âgée de 60 ans, a été sacrée "Miss Univers" pour une province de Buenos Aires. Un titre qui lui permettra de concourir le 26 mai prochain à l’élection nationale de Miss Univers, avant peut-être d’accéder au concours international le 28 septembre 2024.



Une sexagénaire devenue Miss

La soixantenaire a donc convaincu les jurés face à 34 autres candidates pour remporter ce titre de beauté. À 60 ans, Alejandra Rodríguez est avocate et journaliste de professionnelle, affiche une silhouette de rêve et ne fait vraiment pas son âge. En remportant ce titre, Alejandra lutte à sa manière contre l’âgisme et bouscule les codes de la beauté et notamment des concours de Miss.

Interrogée par le média The Independant, la gagnante a confié sa fierté : “Je suis ravie de représenter cette rupture dans les concours de beauté, car nous inaugurons une nouvelle étape dans laquelle les femmes ne sont pas seulement une beauté physique, mais un ensemble de valeurs.” Elle a également livré quelques détails sur son envie de se présenter au concours : “Mes amis m’avaient encouragée à m’inscrire, mais je me suis demandé comment on peut se lancer là-dedans à mon âge ?”



La fin des stéréotypes

Et finalement, Alejandra a eu raison d’oser : “Je reçois beaucoup de messages de personnes qui se disent inspirés par mon parcours, que ma victoire les motive à faire certaines choses qu’ils n’osaient pas réaliser parce qu’ils se pensaient trop vieux ou qu’il était trop tard pour ça. Je me sens honorée.”

En quelques heures, la sexagénaire a balayé les stéréotypes qu’impose la société sur la beauté. Avant d’atteindre le podium du concours international, la Miss doit remporter l’élection nationale du concours Miss Univers. Un pari qu’elle se dit prête à remporter : “Je suis déterminé à me battre pour la couronne de Miss Univers Argentine 2024”.

