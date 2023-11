Miss Nicaragua devient Miss Univers 2023, la Française Diane Leyre repart déçue

La 72ème édition de Miss Univers a eu lieu dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre. Après plusieurs heures de compétition, Miss Nicaragua a finalement été élue Miss Univers 2023.

Le concours de Miss Univers 2023 s’est tenu dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre au Salvador, en Amérique Centrale. Parmi 84 autres candidates, la Française Diane Leyre a participé à la compétition. Après plusieurs heures de show, c’est finalement Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua, qui a remporté le concours et est devenue Miss Univers 2023. À 23 ans, cette animatrice de télévision et mannequin succède à l’Américaine R’Bonney Gabriel.

Miss Nicaragua a été la dernière candidate à répondre aux questions du jury. Pendant son discours, elle a tenu à souligner l’importance de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes et a affirmé que ces dernières pouvaient “travailler dans n’importe quel domaine”.

Diane Leyre repart déçue

Miss Thaïlande et Miss Australie ont été sacrées respectivement première et deuxième dauphines. Diane Leyre, Miss France 2022, n’est pas parvenue à se hisser dans les 20 premières places du classement.

Pour la première fois dans l’histoire de Miss Univers, des femmes mariées et mères de famille ont pu participer au concours. Ainsi, Miss Guatemala et Miss Colombie étaient les deux premières mères à tenter leur chance, Miss Colombie faisant partie des cinq finalistes. Deux femmes transgenres étaient également présentes dans la compétition. L’une d’entre elles, Miss Pays-Bas, a intégré le top 20 du classement. Ce fut également le cas de Miss Népal, première candidate “plus-size”, qui avait une silhouette plus ronde que les autres.

Un concours qui se montre de plus en plus inclusif, pour le plus grand bonheur des spectateurs.